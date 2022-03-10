Серию эту, от аббревиатуры на государственных языках («Documents diplomatiques suisses» или «Diplomatische Dokumente der Schwiez»), сокращённо называют DDS или, чаще, «Dodis» / «Додис».

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Вопреки тому, что можно было бы ожидать от такого официального издания, серия вовсе не является государственным проектом Швейцарской Конфедерации. Она была задумана группой университетских историков ровно полвека назад, в 1972 году. Поначалу издание существовало как проект Швейцарского национального научного фондаа затем, с 2000 года, оно перешло под эгиду Академии гуманитарных и социальных наук, которой он и финансируется. При этом федеральные власти не находятся в сторонеФедеральный департамент иностранных дел тесно взаимодействует с проектом, и формально, и по фактуДодиснезависимая от государства структура.

Именно структура, потому что первоначальный широкий и меняющийся от тома к тому коллектив авторов превратился с годами в чёткую организацию ‒ «Исследовательский центр Додис», расположенный в здании Федерального архива Швейцарии в Берне.

После многолетней подготовки, в 1979 году начала выходить первая серия издания, охватывающая период с 1848-го, года создания современной Швейцарской Конфедерации, до 1945-го. Эти 15 томов красного цвета, регулярно выпускавшиеся до 1992 года, как и последующие можно найти в электронном виде на сайте «Додиса» или на сайте Федерального архива.

В 1997 году была запущена вторая серия – по периоду Холодной войны, до 1989 года включительно. Она должна была продолжаться, и как раз 27-й общий том, 12-й во второй серии, только что вышел из печати. Посвящён он 1976-1978 годам, времени последнего всплеска разрядки, расцвета «Хельсинкского процесса» и других уже столь далёких (а с февраля 2022 года, наверное, и безвозвратно далёких) событий. Ближний Восток и Кемп-Дэвидское соглашение, гражданские и/или межэтнические войны в Ливане в африканских странах, права человека в СССР... Это, с одной стороны, история, а с другой ‒ не такая уж и давняя история, во многих своих аспектах теперь снова становящаяся болезненно актуальной.

Выше неслучайно отмечено, что серия о Холодной войне «должна была продолжаться», именно в прошедшем времени. Увы, 27-й том пока оказывается последним. Из-за сложностей с финансированием бурное десятилетие с 1979 по 1989 годы останется, к сожалению, пока неохваченным.

Независимо от вопроса денег, сами составители сборников, разумеется, понимали, что чем документ ближе к нам по времени, тем интереснее он может быть. Поэтому, ещё до того, как вопросы финансирования осложнились, продолжая серию о Холодной войне, составители несколько лет назад решили воспользоваться возможностями, предоставляемыми законом об архивах, и сразу приступить к третьей серии документов, с 1990 года. В 2021-м и самом начале 2022 года вышло два тома ‒ про 1990 и 1991 года соответственно. Тридцатилетний срок секретности прошёл, и обо всех перипетиях тех судьбоносных лет можно рассказать больше и подробнее. Как будет с дальнейшими выпусками, непонятно.

Как же устроена работа «Додиса»?

Серия – не полное собрание меморандумов, нот или донесений швейцарской дипломатии или подобных иностранных документов в адрес швейцарских властей. Сборники пытаются отобрать основные материалы, которые определяют, показывают тенденции, фиксируют изменения во внешней политике, как в двусторонних отношениях с другими государствами, так и в позиции Швейцарии по разным международным проблемам и конфликтам. Включаются договоры, отчёты, предложения, переписка ‒ всё, что может помочь понять позицию Конфедерации по той или иной проблеме.

Печатные издания оформлены по всем правилам научных публикаций, со всем полагающимся научно-справочным аппаратом ‒ со ссылками и примечаниями, тематическим и именным указателями. С конца 1990-х годов на сайте «Додиса» работает его собственная поисковая база, куда выложены сканы соответствующих документов. Печатный и сетевой источники не дублируют друг друга, а скорее дополняют. Печатное издание объединяет материалы по теме, даёт ссылки и комментарии. База данных приводит оригинальный документ, позволяя при этом выкладывать больше материалов, чем позволяет объём печатного тома. Документы, в подавляющем своём большинстве, взяты из собрания Федерального архива Швейцарии, который хранит фонды парламента, правительства, а также федеральных департаментом и служб.

Знакомство с серией «Додиса» вызвало в памяти у автора схожий по оформлению сборник материалов об истории дипломатических отношений России и Швейцарии ‒ «Россия‒Швейцария. 1813‒1955. Документы и материалы». 1995 года. Издавался он не «Додисом», но принцип издания был похожим. В базе «Додиса», кстати, любой желающий может провести поиск по любому ключевому слову, в том числе и по темам, связанным с Россией и СССР. Следует только отметить, что для более полного результата поиск лучше проводить, по крайней мере, на двух основных языках Швейцарии. Ибо, как и во многих других сферах федеральной общественной жизни, если параллельный перевод не требовался, дипломатические документы выпускались на языке, наиболее удобном для пишущего. Был швейцарский посол в какой-либо стране немецкоязычным ‒ он писал свой отчёт по-немецки, был франкоязычным ‒ по-французски...

Как бы то ни было, история недавняя и давняя очень полезна для того, чтобы на её уроках учиться. Будем надеяться, что средства для продолжения серии всё-таки найдутся.