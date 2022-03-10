Автор: Иван Грезин, Берн, 10. 03. 2022.
Вышел в свет 27-й и, может быть, последний том серии «Швейцарские дипломатические документы». Серия эта выходит с 1979 года и регулярно публикует, как «в бумаге», так, с конца 1990-х годов, и в электронном виде, важнейшие внешнеполитические документы Конфедерации после 1848 года.|
Le 27e et peut-être ultime volume de la série «Documents diplomatiques suisses» a récemment été publié. Cette série existe depuis 1979 et fait paraître sur papier et, depuis la fin des années 1990 également sous forme électronique, les principaux documents de la politique extérieure de la Confédération après 1848.
Серию эту, от аббревиатуры на государственных языках («Documents diplomatiques suisses» или «Diplomatische Dokumente der Schwiez»), сокращённо называют DDS или, чаще, «Dodis» / «Додис».
Именно структура, потому что первоначальный широкий и меняющийся от тома к тому коллектив авторов превратился с годами в чёткую организацию ‒ «Исследовательский центр Додис», расположенный в здании Федерального архива Швейцарии в Берне.
После многолетней подготовки, в 1979 году начала выходить первая серия издания, охватывающая период с 1848-го, года создания современной Швейцарской Конфедерации, до 1945-го. Эти 15 томов красного цвета, регулярно выпускавшиеся до 1992 года, как и последующие можно найти в электронном виде на сайте «Додиса» или на сайте Федерального архива.
В 1997 году была запущена вторая серия – по периоду Холодной войны, до 1989 года включительно. Она должна была продолжаться, и как раз 27-й общий том, 12-й во второй серии, только что вышел из печати. Посвящён он 1976-1978 годам, времени последнего всплеска разрядки, расцвета «Хельсинкского процесса» и других уже столь далёких (а с февраля 2022 года, наверное, и безвозвратно далёких) событий. Ближний Восток и Кемп-Дэвидское соглашение, гражданские и/или межэтнические войны в Ливане в африканских странах, права человека в СССР... Это, с одной стороны, история, а с другой ‒ не такая уж и давняя история, во многих своих аспектах теперь снова становящаяся болезненно актуальной.
Выше неслучайно отмечено, что серия о Холодной войне «должна была продолжаться», именно в прошедшем времени. Увы, 27-й том пока оказывается последним. Из-за сложностей с финансированием бурное десятилетие с 1979 по 1989 годы останется, к сожалению, пока неохваченным.
Независимо от вопроса денег, сами составители сборников, разумеется, понимали, что чем документ ближе к нам по времени, тем интереснее он может быть. Поэтому, ещё до того, как вопросы финансирования осложнились, продолжая серию о Холодной войне, составители несколько лет назад решили воспользоваться возможностями, предоставляемыми законом об архивах, и сразу приступить к третьей серии документов, с 1990 года. В 2021-м и самом начале 2022 года вышло два тома ‒ про 1990 и 1991 года соответственно. Тридцатилетний срок секретности прошёл, и обо всех перипетиях тех судьбоносных лет можно рассказать больше и подробнее. Как будет с дальнейшими выпусками, непонятно.
Как же устроена работа «Додиса»?
Серия – не полное собрание меморандумов, нот или донесений швейцарской дипломатии или подобных иностранных документов в адрес швейцарских властей. Сборники пытаются отобрать основные материалы, которые определяют, показывают тенденции, фиксируют изменения во внешней политике, как в двусторонних отношениях с другими государствами, так и в позиции Швейцарии по разным международным проблемам и конфликтам. Включаются договоры, отчёты, предложения, переписка ‒ всё, что может помочь понять позицию Конфедерации по той или иной проблеме.
Печатные издания оформлены по всем правилам научных публикаций, со всем полагающимся научно-справочным аппаратом ‒ со ссылками и примечаниями, тематическим и именным указателями. С конца 1990-х годов на сайте «Додиса» работает его собственная поисковая база, куда выложены сканы соответствующих документов. Печатный и сетевой источники не дублируют друг друга, а скорее дополняют. Печатное издание объединяет материалы по теме, даёт ссылки и комментарии. База данных приводит оригинальный документ, позволяя при этом выкладывать больше материалов, чем позволяет объём печатного тома. Документы, в подавляющем своём большинстве, взяты из собрания Федерального архива Швейцарии, который хранит фонды парламента, правительства, а также федеральных департаментом и служб.
Знакомство с серией «Додиса» вызвало в памяти у автора схожий по оформлению сборник материалов об истории дипломатических отношений России и Швейцарии ‒ «Россия‒Швейцария. 1813‒1955. Документы и материалы». 1995 года. Издавался он не «Додисом», но принцип издания был похожим. В базе «Додиса», кстати, любой желающий может провести поиск по любому ключевому слову, в том числе и по темам, связанным с Россией и СССР. Следует только отметить, что для более полного результата поиск лучше проводить, по крайней мере, на двух основных языках Швейцарии. Ибо, как и во многих других сферах федеральной общественной жизни, если параллельный перевод не требовался, дипломатические документы выпускались на языке, наиболее удобном для пишущего. Был швейцарский посол в какой-либо стране немецкоязычным ‒ он писал свой отчёт по-немецки, был франкоязычным ‒ по-французски...
Как бы то ни было, история недавняя и давняя очень полезна для того, чтобы на её уроках учиться. Будем надеяться, что средства для продолжения серии всё-таки найдутся.
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