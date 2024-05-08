Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

среда, 8 мая 2024 года   

Сады виллы Мериан |Les Jardins Merian

Автор: , Базель, .

Фото: Nashagazeta.ch

Начало мая – лучшее время для посещения расположенного на окраине Базеля ботанического сада, который славится своей крупнейшей в Европе коллекцией ирисов.

|

Le début du mois de mai est la meilleure période pour visiter le jardin botanique situé à la périphérie de Bâle et abritant la plus grande collection d’iris en Europe.

Красивая архитектура, богатая история, цветущие сады, ландшафтный парк, уютное кафе в исторических стенах – в садах Мериан можно провести целый день, спасаясь от городской суеты, черпая вдохновение и наслаждаясь природой. Сад настолько огромен (его площадь составляет 18 га!), что избежать толп и найти уединенное местечко для чтения и отдыха там можно даже в выходной день.

Сады Мериан расположены на природных «террасах», созданных рекой Бирс – левым притоком Рейна. Дикий тысячелетний речной ландшафт был преобразован в XIX веке. В 1824 году молодой агроном Кристоф Мериан, только что женившийся на Маргарете Буркхардт, получил эту местность в качестве свадебного подарка. Он основал здесь образцовую ферму, тщательно ухаживал за садом и парком и заложил основу для сегодняшних коллекций: со временем сельскохозяйственное угодье превратилось в уникальный садовый комплекс.

Сердце садово-паркового ансамбля – бывшее загородное поместье четы Мериан. Само здание было построено в 1711 году, а в начале XIX века оно было перестроено в усадьбу в стиле раннего классицизма. Нам посчастливилось увидеть виллу Мериан в день ее официального открытия после реконструкции в рамках акции Open House Basel, о которой мы своевременно рассказывали нашим читателям в социальных сетях (обязательно подписывайтесь на Нашу Газету в Facebook и Instagram, чтобы не пропустить подобные анонсы). На экскурсии, которую вел руководивший реставрационными работами архитектор Давид Мерц, мы узнали, что до ремонта у виллы был белый фасад, но этот цвет вовсе не был изначальным. Проведя целое исследование, архитекторы пришли к выводу, что первой цветовой гаммой была сливочно-карамельная, и выкрасили здание в эти оттенки. Таким образом, двести лет спустя поместье вернулось к исходному виду.

Что касается интерьера, то исторической мебели на вилле нет, но некоторые элементы сохранены, например, деревянные двери, паркет, печи-камины, лепнина и росписи на потолках в комнатах на первом этаже. Кроме того, во время ремонта был обнаружен еловый пол, который был сохранен при укладке новых полов. В соответствии с современными требованиями безопасности, перила лестницы были укреплены и удлинены в высоту – современная надстроенная конструкция возвышается над исторической. В качестве противопожарной системы был выбран интересный вариант, используемый на кораблях и потребляющий меньшее количество воды. При этом точки подачи воды встроены не в потолок, а в стены – это сделано для защиты потолочных росписей. Стоит добавить, что абсолютно все вмешательства и изменения были проведены после консультации и с одобрения компетентных надзорных органов: вилла внесена в реестр охраняемых памятников культуры кантона Базель-сельский.

Вдова Кристофа, Маргарета Мериан, продолжала использовать виллу в качестве летней резиденции до своей смерти в 1886 году. Мерианы остались бездетными, и после их кончины имущество супругов было передано Фонду Кристофа Мериана (CMS). С 1889-го по 1966-й поместье использовалось как реабилитационный центр для пациентов Базельской городской больницы. Сегодня на первом этаже здания (в бывшей гостиной в стиле необарокко и будуаре в стиле неорококо) и на террасе с видом на английский парк работает кафе, а второй этаж и мансардное помещение сдаются в аренду для проведения семинаров и встреч.

Слева от виллы расположена тропинка, которая ведет вниз к ферме Бруглингерхоф с конюшнями, амбарами, домом арендатора и мельницей – запустить водяное колесо, послушать рассказы мельника и соединить шестеренки так, чтобы жернова пришли в движение, можно будет в День мельниц, отмечаемый в эту субботу, 11 мая.

Окружающая виллу местность разделена на несколько частей, для беглого осмотра которых понадобится минимум полдня: разбитый в начале XIX века английский парк со старыми деревьями и прудом с лилиями, долина рододендронов и азалий, сухой биотоп, сад пионов, коллекция клематисов, огороды с редкими сортами фруктов, овощей и ягод, любовно оформленные клумбы многолетников, необычные луковичные растения всех форм и цветов, душистый шалфей, субтропические растения в горшках… В садах Мериан произрастает около 7000 различных видов и сортов растений и представлен самый большой в Швейцарии перечень ProSpecieRara (некоммерческая организация по сохранению культурно-исторического и генетического разнообразия растений и животных). На территории фермы и сада живут овцы, куры и кролики редких пород, а также медоносные пчелы. Уникальное культурное наследие садов сохраняется в соответствии с этическими принципами ICOM (Международного совета музеев) и стандартами головной организации ботанических садов BGCI.

Среди важных коллекций растений международного значения особое место занимает ирисовый сад – крупнейший в Европе. Он насчитывает полторы тысячи бородатых ирисов и сто видов диких. Отсутствуют только ирисы из полупустынных регионов (ирис-арил), так как они нуждаются в очень жарком и сухом лете. Большая часть сортов была выведена в период с конца XIX до середины XX века, и многие из них сегодня уже не продаются. Ирисы высажены в соответствии с цветом и типом цветка, а также возрастом сорта, что позволяет легко увидеть, как сорта развивались с течением времени, и проследить историю их селекции. Коллекция признана экспертами по ирисам во всем мире и считается уникальной благодаря своим размерам, составу и истории.

Ирисовый сад появился благодаря усилиям немецкой графини Хелен фон Штайн-Цеппелин (1905-1995), отец которой был троюродным братом Фердинанда фон Цеппелина, изобретателя одноименных дирижаблей. Графиня была известным селекционером ирисов. Получив образование в области садоводства, она открыла в своем поместье в Лауфене питомник, который специализировался, помимо прочего, на ирисах. К концу 1930-х годов коллекция ирисов Хелен насчитывала 180 сортов. А потом началась Вторая мировая война. Третий рейх расправлялся не только с «дегенеративным» искусством, но и с цветами, отдав приказ выкопать все декоративные растения и посадить вместо них овощи. Картофель вместо цветов? Хелен не собиралась отдавать свои драгоценные ирисы без боя. Она сохранила несколько корневищ каждого сорта и посадила их там, где власти не заметили бы: в саду дома, в огороде, в трещинах стен. Ей удалось спасти все 180 сортов. После окончания войны ирисы были пересажены, и ценная коллекция продолжала пополняться. К концу 1960-х годов она насчитывала более тысячи сортов. Поскольку уход за растениями требовал больших усилий, Хелен фон Штайн-Цеппелин решила подыскать новый дом для своих ирисов и в 1969 году передала свою обширную коллекцию в дар ботаническому саду Брюглинген, который позже стал частью садов Мериан. В общем, Хелен фон Штайн-Цеппелин не зря заслужила прозвище «графиня ирисов».

Во вторник, 7 мая, администрация садов Мериан официально объявила сезон цветения ирисов открытым – не позднее выходных вся коллекция должна быть в цвету. Пик цветения длится всего две недели: воспользуйтесь ближайшими выходными днями, чтобы полюбоваться этими нежными и красивыми цветами. К особым видам относятся Iris tuberosa, который выделяется зеленой и почти черной окраской лепестков, цветущий зимой Iris unguicularis, Iris palida и Iris variegata как родительские виды высокого бородатого ириса, Iris bucharica с необычным для ирисов расположением листьев, сравнимым с кукурузным растением, а также Iris milesii – типичный представитель гребенчатого ириса.

От редакции: Сады Мериан открыты ежедневно – с 8 утра до захода солнца. Вход свободный.

Туризм в Швейцарии
Швейцарцы верят в легенду, что Бог, распределяя природные богатства по недрам земли, случайно позабыл маленькую страну в центре Европы. Тогда в компенсацию он решил дать Швейцарии красивейшие ландшафты: захватывающие дух горы, уникальные водопады, чистейшие озера и плодородные долины. Так родился альпийский рай, который мы приглашаем вас посетить.
Перейти на страницу досье

Базель
достопримечательности швейцарии
что посмотреть в Базеле
базель архитектура
поместья швейцарии
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Какая связь между питанием и психическим здоровьем?

Ответ на этот вопрос ищут исследователи Базельской университетской психиатрической клиники.

Всего просмотров: 609

«Потому что без воды…»

 В связи с 25-летием компании JTI, давнего партнера Нашей Газеты, мы продолжаем рассказывать о ее многосторонней деятельности на постсоветском пространстве.

Всего просмотров: 490

Борьба с преступностью и защита основных прав

 Европейские полицейские силы, в том числе и в Швейцарии, подписали обращение с призывом покончить с конфиденциальностью цифровых сообщений. 

Всего просмотров: 423
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Позапрошлая война на улице Москвы

 Лозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 1,695

420 000 долларов за часы F.P.Journe

 Вырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.

Всего просмотров: 1,304

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 3,904
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top