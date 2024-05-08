Красивая архитектура, богатая история, цветущие сады, ландшафтный парк, уютное кафе в исторических стенах – в садах Мериан можно провести целый день, спасаясь от городской суеты, черпая вдохновение и наслаждаясь природой. Сад настолько огромен (его площадь составляет 18 га!), что избежать толп и найти уединенное местечко для чтения и отдыха там можно даже в выходной день.

Сады Мериан расположены на природных «террасах», созданных рекой Бирс – левым притоком Рейна. Дикий тысячелетний речной ландшафт был преобразован в XIX веке. В 1824 году молодой агроном Кристоф Мериан, только что женившийся на Маргарете Буркхардт, получил эту местность в качестве свадебного подарка. Он основал здесь образцовую ферму, тщательно ухаживал за садом и парком и заложил основу для сегодняшних коллекций: со временем сельскохозяйственное угодье превратилось в уникальный садовый комплекс.

Сердце садово-паркового ансамбля – бывшее загородное поместье четы Мериан. Само здание было построено в 1711 году, а в начале XIX века оно было перестроено в усадьбу в стиле раннего классицизма. Нам посчастливилось увидеть виллу Мериан в день ее официального открытия после реконструкции в рамках акции Open House Basel, о которой мы своевременно рассказывали нашим читателям в социальных сетях (обязательно подписывайтесь на Нашу Газету в Facebook и Instagram, чтобы не пропустить подобные анонсы). На экскурсии, которую вел руководивший реставрационными работами архитектор Давид Мерц, мы узнали, что до ремонта у виллы был белый фасад, но этот цвет вовсе не был изначальным. Проведя целое исследование, архитекторы пришли к выводу, что первой цветовой гаммой была сливочно-карамельная, и выкрасили здание в эти оттенки. Таким образом, двести лет спустя поместье вернулось к исходному виду.

Что касается интерьера, то исторической мебели на вилле нет, но некоторые элементы сохранены, например, деревянные двери, паркет, печи-камины, лепнина и росписи на потолках в комнатах на первом этаже. Кроме того, во время ремонта был обнаружен еловый пол, который был сохранен при укладке новых полов. В соответствии с современными требованиями безопасности, перила лестницы были укреплены и удлинены в высоту – современная надстроенная конструкция возвышается над исторической. В качестве противопожарной системы был выбран интересный вариант, используемый на кораблях и потребляющий меньшее количество воды. При этом точки подачи воды встроены не в потолок, а в стены – это сделано для защиты потолочных росписей. Стоит добавить, что абсолютно все вмешательства и изменения были проведены после консультации и с одобрения компетентных надзорных органов: вилла внесена в реестр охраняемых памятников культуры кантона Базель-сельский.

Вдова Кристофа, Маргарета Мериан, продолжала использовать виллу в качестве летней резиденции до своей смерти в 1886 году. Мерианы остались бездетными, и после их кончины имущество супругов было передано Фонду Кристофа Мериана (CMS). С 1889-го по 1966-й поместье использовалось как реабилитационный центр для пациентов Базельской городской больницы. Сегодня на первом этаже здания (в бывшей гостиной в стиле необарокко и будуаре в стиле неорококо) и на террасе с видом на английский парк работает кафе, а второй этаж и мансардное помещение сдаются в аренду для проведения семинаров и встреч.

Слева от виллы расположена тропинка, которая ведет вниз к ферме Бруглингерхоф с конюшнями, амбарами, домом арендатора и мельницей – запустить водяное колесо, послушать рассказы мельника и соединить шестеренки так, чтобы жернова пришли в движение, можно будет в День мельниц, отмечаемый в эту субботу, 11 мая.

Окружающая виллу местность разделена на несколько частей, для беглого осмотра которых понадобится минимум полдня: разбитый в начале XIX века английский парк со старыми деревьями и прудом с лилиями, долина рододендронов и азалий, сухой биотоп, сад пионов, коллекция клематисов, огороды с редкими сортами фруктов, овощей и ягод, любовно оформленные клумбы многолетников, необычные луковичные растения всех форм и цветов, душистый шалфей, субтропические растения в горшках… В садах Мериан произрастает около 7000 различных видов и сортов растений и представлен самый большой в Швейцарии перечень ProSpecieRara (некоммерческая организация по сохранению культурно-исторического и генетического разнообразия растений и животных). На территории фермы и сада живут овцы, куры и кролики редких пород, а также медоносные пчелы. Уникальное культурное наследие садов сохраняется в соответствии с этическими принципами ICOM (Международного совета музеев) и стандартами головной организации ботанических садов BGCI.

Среди важных коллекций растений международного значения особое место занимает ирисовый сад – крупнейший в Европе. Он насчитывает полторы тысячи бородатых ирисов и сто видов диких. Отсутствуют только ирисы из полупустынных регионов (ирис-арил), так как они нуждаются в очень жарком и сухом лете. Большая часть сортов была выведена в период с конца XIX до середины XX века, и многие из них сегодня уже не продаются. Ирисы высажены в соответствии с цветом и типом цветка, а также возрастом сорта, что позволяет легко увидеть, как сорта развивались с течением времени, и проследить историю их селекции. Коллекция признана экспертами по ирисам во всем мире и считается уникальной благодаря своим размерам, составу и истории.

Ирисовый сад появился благодаря усилиям немецкой графини Хелен фон Штайн-Цеппелин (1905-1995), отец которой был троюродным братом Фердинанда фон Цеппелина, изобретателя одноименных дирижаблей. Графиня была известным селекционером ирисов. Получив образование в области садоводства, она открыла в своем поместье в Лауфене питомник, который специализировался, помимо прочего, на ирисах. К концу 1930-х годов коллекция ирисов Хелен насчитывала 180 сортов. А потом началась Вторая мировая война. Третий рейх расправлялся не только с «дегенеративным» искусством, но и с цветами, отдав приказ выкопать все декоративные растения и посадить вместо них овощи. Картофель вместо цветов? Хелен не собиралась отдавать свои драгоценные ирисы без боя. Она сохранила несколько корневищ каждого сорта и посадила их там, где власти не заметили бы: в саду дома, в огороде, в трещинах стен. Ей удалось спасти все 180 сортов. После окончания войны ирисы были пересажены, и ценная коллекция продолжала пополняться. К концу 1960-х годов она насчитывала более тысячи сортов. Поскольку уход за растениями требовал больших усилий, Хелен фон Штайн-Цеппелин решила подыскать новый дом для своих ирисов и в 1969 году передала свою обширную коллекцию в дар ботаническому саду Брюглинген, который позже стал частью садов Мериан. В общем, Хелен фон Штайн-Цеппелин не зря заслужила прозвище «графиня ирисов».

Во вторник, 7 мая, администрация садов Мериан официально объявила сезон цветения ирисов открытым – не позднее выходных вся коллекция должна быть в цвету. Пик цветения длится всего две недели: воспользуйтесь ближайшими выходными днями, чтобы полюбоваться этими нежными и красивыми цветами. К особым видам относятся Iris tuberosa, который выделяется зеленой и почти черной окраской лепестков, цветущий зимой Iris unguicularis, Iris palida и Iris variegata как родительские виды высокого бородатого ириса, Iris bucharica с необычным для ирисов расположением листьев, сравнимым с кукурузным растением, а также Iris milesii – типичный представитель гребенчатого ириса.

От редакции: Сады Мериан открыты ежедневно – с 8 утра до захода солнца. Вход свободный.