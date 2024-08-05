28 июля Диёра Келдиёрова, родившаяся 13 июля 1998 года в Самарканде, принесла Узбекистану первое олимпийское золото в дзюдо в категории до 52 г на Олимпийских играх в Париже и стала первой в истории страны женщиной, завоевавшей олимпийскую медаль в этом летнем виде спорта.



Свою историческую победу Диёра Кельдиёрова решила увековечить, передав в дар Олимпийскому музею в Лозанне свой полный дзюдоги, то есть куртку – уваги, штаны – дзюбон и пояс – оби. Все это было на ней, когда она завоевала золотую медаль.



«Помимо впечатляющих спортивных достижений, включая две серебряные медали на чемпионатах мира, Диёра Кельдиёорова воплощает в себе олимпийские ценности – мастерство, дружбу и уважение, - прокомментировала этот жест Ясмин Мейхтри, заместитель директора Олимпийского музея. - Она является примером для подражания и источником вдохновения для множества женщин и девушек, показывая им силу духа и возможности, открывающиеся перед ними. Именно благодаря щедрости таких олимпийцев, как она, музей может показывать вдохновляющие истории спортсменов как сейчас, так и в будущем».



Сабрина Фильцмозер, член Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (IJF) и председатель комиссии спортсменов, отметила: «В Узбекистане много сильных спортсменов, известных своим мужеством и страстью к дзюдо, но Диёра, первая женщина-чемпионка Узбекистана, очень впечатляет. Я уважаю ее как пример для подражания, у нее очень сильный ум. Мы хотим показать другим странам и спортсменам по всему миру, что всё возможно».

«Мы очень гордимся этим историческим моментом для Узбекистана, - продолжил серию хвалебных деклараций Адхам Икрамов, министр спорта страны. – Дружба и уважение являются основами олимпийского движения, а также преобладают в великой семье дзюдо. Своей целеустремленностью, страстью и неустанной работой Диёра Кельдиёрова демонстрирует эти ценности всему миру, как физически, так и ментально. Она уже вдохновила тысячи девочек в своей стране на занятия дзюдо, открывая для нас новые возможности по внедрению этого вида спорта в школы и спортивные клубы по всему Узбекистану. Мы очень гордимся тем, что ее дзюдоги займет свое место в Олимпийском музее, где им смогут полюбоваться миллионы любителей спорта».

Дали высказаться и героине дня. «Я очень рада и очень горжусь тем, что передала свое дзюдоги в дар Олимпийскому музею, - сказала олимпийская чемпионка и продолжила в лучших советских традициях: Спасибо президенту Шавкату Мирзиёеву, нашему министру спорта и Национальному Олимпийскому комитету, которые проложили путь в спорт для женщин и девочек. Это было так сложно: иногда мы проигрывали, иногда выигрывали, но каждый раз все верили в меня и во всех наших спортсменок. Я так счастлива, что у меня получилось! Это была моя мечта, не только для себя, но и для членов моей семьи, для нашей большой семьи дзюдо и для всех наших врачей, наших спортивных тренеров, наших ментальных тренеров и наших спортсменов».



Диёра Кельдиёрова также поблагодарила свою умершую десять лет назад бабушку за то, что та приобщила ее к этому виду спорта.



Чемпионку ждал сюрприз: Кларисса Агбегненоу, французская дзюдоистка, чемпионка Олимпийских игр в личном и смешанном составах и кумир Диёры, зашла поздравить узбекскую коллегу и сфотографироваться с ней на память. Дзюдоги Клариссы Агбегненоу с Игр в Токио-2020 уже выставлено в Олимпийском музее, теперь рядом с ним появился и форма Диёры Кельдиёровой.



«Я хочу искренне поздравить Диёру, потому что она просто невероятна, ее выступление было очень сильным. Когда меня попросили прийти, я сказала, что, конечно, должна прийти ради нее, потому что она – та, которая принесет еще много медалей в мир дзюдо. Это молодая женщина, которая страстно любит этот вид спорта, и нам действительно нужно больше таких, как она, - сказала француженка и добавила: Я и представить себе не мог, что Диёра – одна из моих поклонниц и что я стала для нее источником вдохновения. Я считаю, что дзюдо – это больше, чем спорт, это настоящее состояние души. Оно передается из поколения в поколение, от моего поколения к поколению Диёры, которая передаст его девочкам в Узбекистане и во всем мире».

Дзюдоги Диёры Келдиёровой станет частью постоянной коллекции Олимпийского музея и Международного олимпийского комитета (МОК), насчитывающей более 90 тысяч предметов, собранных за 120 лет.

P.S. То, что творится сейчас в мире, приучило нас искать «тайный смысл» за кажущимися простыми фактами. Усомнившись в том, что идея расстаться с дзюдоги пришла в голову самой Диёре, мы припомнили, что в 2020 году также родившийся в Узбекистане российский миллиардер Алишер Усманов подарил Олимпийскому музею в Лозанне рукопись манифеста Пьера де Кубертена, которую приобрел за 8,8 млн долларов на аукционе. И что дзюдо – любимый вид спорта президента России, спортсмены которой лишены возможности полноценного участия в Парижской Олимпиаде из-за войны в Украине. Есть ли связь между этими фактами, мы судить не беремся, но даем вам информацию к размышлению. А Диёру Кельдиёрову от всех души поздравляем с победой!