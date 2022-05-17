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вторник, 17 мая 2022 года   

Хамметшвандский лифт|L'ascenseur du Hammetschwand

Автор: Леонид Слонимский, Люцерн, 17. 05. 2022.

© Leonid Slonimsky

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшний рассказ о ракете в стиле Belle Epoque или «ужасно прямой линий». Тем, кто боится высоты, лучше не читать!

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales » par Léonide Slonimsky, qui nous permet de découvrir la Suisse sous un autre angle. Le voyage en rocket style Belle époque n’est pas recommandé à ceux qui ont peur du vide!

Эта заметка продолжает тему #flamboyantinfrastructure, о которой автор уже упоминал, рассказывая о небоскрёбе без окон – Цюрихском Корнхаусе. Буквальный перевод этого введённого мной термина – «пламенеющая инфраструктура», то есть утилитарные здания, чьи масштаб, инновативность, инженерная сложность и красота поднимают их на уровень, сравнимый разве что с пламенеющей готикой средневековых соборов.

 

«Ужасно прямая линия»

В самом начале своей повести «Из записок князя Д. Нехлюдова» Лев Николаевич Толстой описывает Люцерн, «одно из самых романтических местоположений Швейцарии» и виды, открывающиеся оттуда на Озеро четырех лесных кантонов. Он пишет: «Ни на озере, ни на горах, ни на небе ни одной цельной линии, ни одного цельного цвета, ни одного одинакового момента, везде движение, несимметричность, причудливость, бесконечная смесь и разнообразие теней и линий, и во всем спокойствие, мягкость, единство и необходимость прекрасного. И тут, среди неопределенной, запутанной свободной красоты, перед самым моим окном, глупо, фокусно торчала белая палка набережной, липки с подпорками и зеленые лавочки — бедные, пошлые людские произведения, не утонувшие так, как дальние дачи и развалины, в общей гармонии красоты, а, напротив, грубо противоречащие ей. Беспрестанно, невольно мой взгляд сталкивался с этой ужасно прямой линией набережной и мысленно хотел оттолкнуть, уничтожить ее, как черное пятно, которое сидит на носу под глазом…»

Ровно такое же впечатление, возможно, произвела бы на писателя другая «ужасно прямая линия», построенная в этих же краях и в ту же эпоху – Хамметшвандский лифт. Этот 153-метровый наружный лифт – самый высокий в Европе, он был построен в 1905 году богатым промышленником, отельером и первопроходцем железнодорожного строительства Францем Йозефом Бюхером.

 

Лифт в небо

Бюхер построил лифт для своего курорта Бюргеншток, расположенного на высоте 874 м над уровнем моря, где отдыхало множество богатых людей. Сначала он проложил пешеходную дорожку в скале северного склона Бюргенштока, который круто спускается к Люцернскому озеру. А после, в 1903-1905 годах, от Кенцели, где заканчивается скальная тропа, возвёл лифт – в качестве дополнительной достопримечательности.

Первая кабина подъемника Hammetschwand была изготовлена из древесины горной ели и покрыта снаружи цинковым листом для защиты от непогоды. Она вмещала от шести до восьми человек, общий вес которых не должен был превышать 600 кг. В кабине стояли две мягкие скамейки. С интервалом в семь минут он перевозил грузы и гостей на платформу размером 1,55 × 1,80 м за три минуты, со скоростью 1 м/с. Этот  подъемник стал самым быстрым в Европе, но из-за перепадов напряжения с речной электростанции Фаденбрюке в Буохсе движение было крайне неустойчивым.

Подъемник и филигранная конструкция были спланированы и построены инженерами и подрядчиками из Caspar Wüst & Cie из Зеебаха (Цюрих) и Löhle & Cie из Клотена. Опорная конструкция состоит из решетчатой башни 2×2 м в плане с крестообразными раскосами, первая треть башни находится в вырубленной в скале шахте.

После прохождения через скалу решетчатая башня поднимается вверх. В этом центральном, почти вертикальном участке скалы кованый каркас прилегает к скале и крепится к ней. Основание опирается на раму, которая вмонтирована в боковую поверхность скалы и придает башне устойчивость. В верхней трети башня соединена со скальным массивом горизонтальными анкерными фермами длиной до 10,5 м, находящимися на расстоянии 20-24 м друг от друга. Верхняя платформа образует пешеходный мост, который ведёт к верхней станции, расположенной на высоте 1114 м над уровнем моря. Интересно, что сам лифт находится на земле кантона Люцерн, а горное плато – в кантоне Нидвальден.

 

Всё быстрее и безопаснее

В 1936 году фирма Caspar Wüst & Cie (из которой выросла фирма Schindler & Cie.), которая в то время находилась в Люцерне, впервые отремонтировала лифт в содействии с ответственным техническим персоналом отеля-владельца. Была усилена конструкция башни и направляющих, а также привода. Лифт получил новую кабину из легкого металла, которая вмещала от десяти до двенадцати человек и могла работать быстрее – со скоростью 2,7 м/с. Время в пути сократилось до одной минуты.

Второй капитальный ремонт и модернизация были проведены соответственно в 1959 и 1960 годах. Конструкция была снова усилена, улучшена антикоррозийная защита и переделан привод, так что время движения сократилось до 45 секунд при скорости подъема 4 м/с. В 1981 году лифт подвергся очередной реконструкции, в ходе которой, в частности, была модернизирована система контроля входа. Несмотря на регулярное обслуживание, 85-летний лифт оказался под угрозой закрытия в 1990 году, и власти кантона потребовали провести полную реконструкцию.

При технической и финансовой поддержке компании Schindler & Cie владельцу удалось обеспечить его дальнейшее существование – обе стороны основали операционную компанию Hammetschwand Lift. В период с 1990 по 1992 год был проведен ремонт всего объекта. Станция внизу была полностью отремонтирована и расширена. С тех пор лифт эксплуатировался с панорамной кабиной, полностью застекленной с трех сторон, доступной для инвалидных колясок и устойчивой к погодным условиям, и вмещал двенадцать человек или 900 кг полезного груза. Вход теперь осуществляется с задней стороны. Рабочая скорость также была снижена до 3,15 м/с, чтобы панорамой можно было насладиться. Опорная конструкция была укреплена, перекрашена и оснащена 16 лампами, чтобы установку было видно ночью.

В честь своего 100-летнего в 2005 году юбилея лифт подвергся еще одному капитальному ремонту и реконструкции. Были проведены работы по обеспечению безопасности скалы, а архитекторское бюро Dolmus Architekten разработало новый дизайн вестибюля. Входная зона и козырёк были облицованы брутальными индустриальными металлическими решетками, а в интерьере был выявлен натуральный скальный камень.

 

Взлетающая ракета в стиле Belle Epoque

Несмотря на то, что «прямота» лифта действительно грубо противоречит местной природе и выглядит немного самонадеянным символом покорения ее человеком, именно в этом и есть его романтическая красота. Лифт часто сравнивают с взлетающей вверх ракетой, но в то же время его элегантная эстетика архитектуры национального романтизма конца 19 – начала 20 века придаёт этой «ракете» некоторую сказочность. Возможно, именно в силу этой особенности этот лифт вдохновил знаменитого режиссёра Уэса Андерсона использовать такой же лифт в фильме «Гранд Отель Будапешт» в качестве романтического символа страны Зубровка.

 

Швейцарская практичность, или про то, что катет дешевле гипотенузы

И всё же, при всей его романтичности, лифт – очень швейцарское сооружение. Его уникальная архитектура сводится к нескольким основным параметрам: инженерная мысль, уникальное расположение, необходимость и смело-хвастливое проявление обуздания человеком природы. В издании Schweizerische Bauzeitung за 1905 год уже говорилось: «Вертикальное расположение ... возможно, изначально было обусловлено экономией, поскольку наклонная система, как это обычно бывает, была бы длиннее и ... дороже. С другой стороны, строитель, вероятно, был не прочь разместить смелую, вертикально поднимающуюся в воздух подъемную башню и тем самым привлечь к установке внимание бесчисленных посетителей озера».

 

 

 

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