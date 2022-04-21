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пятница, 22 апреля 2022 года   

Три сарая от Herzog & de Meuron|Trois hangars par Herzog & de Meuron

Автор: Леонид Слонимский, Базель, 21. 04. 2022.

Так выглядит вход в музей © Nashagazeta

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Готовы к новым открытиям? Тогда в путь!

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales » par Léonide Slonimsky, qui nous permet de découvrir la Suisse sous un autre angle.

Склад леденцов

Уроженцы Базеля Герцог и де Мерон одни из самых известных архитекторов мира, лауреаты Притцкеровской премии. Их «подпись» стоит под такими всемирно известными зданиями, как Олимпийский стадион в Пекине, Музей современного искусства Тейт в Лондоне, Филармония в Гамбурге, стадион Альянц Арена в Мюнхене, небоскребы в Нью-Йорке и многие другие шедевры. В Базеле, где находится головной офис архитекторов, можно увидеть десятки проектов, о которых еще пойдет речь в Нашей Газете

А пока начнем с рассказа о зданиях с намного более скромной функцией, а конкретно про три очень простые постройки. По сути это сараи или склады, два из которых принадлежат компании Ricola, производителю знаменитых леденцов из лекарственных трав; а третий, Schaulager, склад искусства, принадлежащей потомкам известной семьи Хоффманн-Оери

Сарай излюбленная типология архитекторов, так как представляет собой классический архетип здания, выполняющий базовую функцию архитектуры: предоставлять кров от непогоды. Не удивительно поэтому, что многие здания от греческого Парфенона и Флорентийских базилик до вокзалов 19 века и современных музеев типологически часто являются ни чем иным, как «украшенными сараями».

Склад леденцов

Фирма Ricola – традиционный швейцарский бренд, основанный Эмилем Рихтерихом из городка Лауфен. Отсюда и название сокращение от RIchterich & CO. LAufen. В общей сложности Herzog & de Meuron спроектировали семь различных зданий для Ricola, ставшей одним из первых заказчиков сотрудничество началось еще в 1980-е

Здание склада в Лауфене служит для полностью автоматизированного хранения леденцов. С расстояния оно предстает как единое целое, но, подойдя поближе, можно разглядеть слоистую структуру фасада

Находя источник вдохновения в процессе складирования как таковом, архитекторы отсылают и к традиционному методу хранения распиленных досок штабелями на многочисленных лесопильных заводах района, и к слоям известняка в карьере, в котором расположено здание склада. 

Слои конструкции оставлены видимыми, и от этого возникает образ штабеля досок; каждый элемент облицовки это своего рода каркас склада, в котором «хранятся» части фасада, как и товары внутри здания. Асбестовые панели, более крупные в верхней части, чем в нижней, составляют облицовку и подчеркивают разницу между нижней частью, где многочисленные отдельные фундаменты поддерживают фасадную конструкцию, и верхней, где консольная деревянная конструкция открывает оцинкованный металлический короб внутри здания. 

Благодаря чётко выделенным элементам и изменению пропорций каждого слоя, здание выглядит очень классически тектоничным и приобретает явные признаки ордерной системы с её стилобатом, карнизом, фризом и архитравом, напоминая не то древний храм, не то минималистское палаццо. 

 

Склад искусства

Второй «сарай» от Herzog & de Meuron называется Schaulager, что лучше всего переводится, наверное, как «склад для просмотра». Это здание было заказано архитекторам фондом Лауэрц, принадлежащим наследникам знаменитой базельской семьи Хофманн-Оери, о которой Наша Газета уже рассказывала. У здания удивительно причудливая типология. Это закрытый склад богатейшей коллекции произведений искусства, доступный только владельцам, при этом условия хранения произведений соответствуют мировым музейным стандартам и пожеланиям художников, а сами объекты распакованы и надлежащим образом развешены. Другими словам, нечто среднее между банковским сейфом, музеем современного искусства и складом. Вдохновляясь брутальной простотой и закрытостью функции, архитекторы предложили образ «вынутого из земли куска почвы». 

Полигональная форма здания обусловлена необходимыми градостроительными отступами, а использование материалов, добытых на месте строительства, создаёт ощущение, будто здание экструдировали, выдавили из земли. Для материалов фасада был выбран брутальный, испещрённый царапинами и трещинами жёлтый бетон, в стенах которого видны камешки из котлована, где велись строительные работы. Эти слои материала просто и ярко выражают тяжесть здания и иллюстрируют образ выкопанного куска местной глинистой земли, поставленного сверху, а большая тепловая инерция стен является ключевым фактором в климатическом контроле интерьера склада. 

В фасаде многоугольника, выходящем на Эмиль-Фрей-штрассе, сделан вырез для создания своего рода курдонёра, или парадного двора, который четко обозначает входную зону. Вход «охраняется» небольшим зданием с двускатной крышей, построенным из того же материала, что и склад. Вместе маленькая сторожка и углубление образуют пространство, напоминающее внутренний двор с сомасштабной человеку атмосферой города, и от этого здание перестаёт напоминать анонимные и безликие гигантские склады на городской периферии.

 

Дом из земли

Образ «вырванного куска земли» не давал архитекторам покоя, и вскоре они снова вернулись к этой идее, но уже в ином масштабе. Этим проектом стал Ricola Kräuterzentrum, одно из самых интересных зданий в Швейцарии с точки зрения выбора материала. Центр для высушивания, переработки и хранения лекарственных трав, из которых потом создаются леденцы, расположенный посреди поля неподалеку от Лауфена относительно новый проект Herzog & de Meuron, он появился четверть века после первого склада Ricola и через 15 лет после Шаулагера, а именно в 2014 году

Заказчик с самого начала был ориентирован на экологичное строительство, и в этот раз Herzog & de Meuron решили использовать уже не бетон, создающий образ «земляного дома», а буквально землю, камни и глину. В качестве основного стройматериала выбрали богатую глиной местную почву и привлекли признанного в Европе эксперта по глинобитным постройкам австрийца Мартина Рауха и его бюро Lehm Ton Erde, базирующееся в австрийской земле Форальберг. 

Здание – прямоугольник 30 х 100 м в плане и 11 м в высоту. Такой размер делает его вторым по величине в Европе с глинобитным фасадом. Блоки для строительства объекта были произведены поблизости на специально построенной для этого мини-фабрике; помимо глины, при их изготовлении использовались камень и мергель: все – из расположенных рядом, на расстоянии 8-10 км, карьеров и шахт. Склад хранения трав, таким образом, почти что «вырос» из земли Лауфена. 

Аналогично с Шаулагером, глинобитные толстые стены помогают поддерживать комфортную температуру и влажность внутри здания. 

Швы между блоками земли сделаны из бетона, чтобы предотвратить «вымывание» стены дождями, а фасады прорезаны гигантскими круглыми окнами, создающими яркий контраст между архаичностью стен и инновационностью материала остекления. 

Три склада-сарая, такие простые функции и такие сложные и богатые с точки зрения материальности структуры и образы одни из интереснейших проектов Herzog & de Meuron.  Они отражают швейцарскую любовь к уникальным деталям и новым материалам, красота которых связана одновременно с романтическим образом и рациональностью, футуристичностью и традицией, экологичностью и архаикой. 

 

 

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