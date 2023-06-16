Автор: Заррина Салимова, Берн, 16.06.2023.
14 июня тысячи женщин вышли на улицы швейцарских городов. Какие требования они выдвигали? И почему забастовку поддержали не все?|
Le 14 juin, des milliers de femmes ont fait grève dans les rues des villes suisses. Quelles étaient leurs revendications? Et pourquoi la grève n’a-t-elle pas été soutenue par toutes?
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