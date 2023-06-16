Громкая фиолетовая волна прокатилась по Швейцарии |Une vague violette a déferlé sur la Suisse

Крупнейшая в новейшей истории Швейцарии женская забастовка, состоявшаяся 14 июня 2019 года, была моментом исторического единения. Наша Газета рассказывала, что тогда на улицы вышли до полумиллиона женщин – невиданная мобилизация отчасти способствовала тому, что на последующих выборах в парламент было избрано больше женщин, чем когда-либо прежде. Как же изменилось женское движение за эти четыре года? Чего женщинам удалось добиться, а чего – нет?