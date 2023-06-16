Женская забастовка в Берне 2023

14 июня по всей Швейцарии прошла национальная женская забастовка, в которой приняли участие до трех сотен тысяч человек. Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с Федеральной площади в Берне, где в среду вечером собрались около 20 тысяч протестующих. Все фото – Nashagazeta.ch.