Есть за границей контора Кука.

5 июля 1841 года некий Томас Кук, бывший столяр, ставший баптистским проповедником, организовал первую в истории групповую туристическую поездку. Фанатичный борец с зеленым змием, Томас Кук использовал только что открытую в его родных местах железную дорогу для доставки членов «Общества трезвости», председателем которого он являлся, на съезд единомышленников. В дороге Томас Кук всячески опекал «товарищей по партии», даже обеспечил их за собственный счет питанием – чаем и сэндвичами с ветчиной.



Кук провел еще несколько подобных целевых поездок в рамках борьбы за трезвость, но начиная с 1845 года, потеряв надежду победить «зло», стал устраивать познавательные экскурсии по стране уже за плату. Дела пошли настолько хорошо, что в итоге столяр-пастор переквалифицировался в предпринимателя и в 1851 году учредил первое в мире туристическое агентство – бюро путешествий «Томас Кук» (Thomas Cook).

На первом этапе сфера деятельности агентства распространялась лишь на Великобританию, но в конце 1850-х годов Кук и его команда начали устраивать для англичан поездки и по Европе. Видя, что они пользуются спросом, Кук решил предложить тур по Швейцарии. В июне 1863 года в одной из английских газет появилось объявление следующего содержания: «Мы собираемся организовать групповую поездку в Женеву, Люцерну и другие места кантонов, в которых находятся Альпы и озера». Отмечалось также, что более точно маршрут указать невозможно, поскольку эта поезда – своего рода рекогносцировка на местности. Несмотря на расплывчатую формулировку в агентство обратилось достаточно много желающих. Но Томас Кук подошел к организации ответственно: он не стал записывать всех подряд, а отобрал лишь тех, кто мог оказаться полезным. В итоге в группу вошли те, кто либо знал французский язык, либо уже побывал в Швейцарии и мог предоставить нужную информацию.

Первая группа, отправившаяся в Швейцарию в июне того же года, состояла из четырех женщин и пяти мужчин. Сохранился очень любопытный дневник одной из участниц эксперимента, молодой англичанки Жемимы Моррелл. Она описала, как первые английские туристы смогли прогуляться по Женеве, искупаться в ваннах Лейкербада, обозреть панораму с вершины Риги и заехать в Интерлакен, чтобы взглянуть на Юнгфрау. Поездка проходила в ритме, который могли выдержать лишь стоики-англичане: каждый день переезд на новое место, подъем в четыре часа утра, отъезд из отеля без завтрака. Экскурсии затягивались до позднего вечера, зачастую на сон оставалось не больше пяти часов.



Успех первой поездки был таков, что в августе в Швейцарии побывали еще две группы и одна – в сентябре. За этот первый год страну посетило более шестисот человек. А в 1864-м там побывало уже 17 групп, и общее число английских туристов, увидевших альпийские пейзажи, составило 1200 человек. С тех пор поездки в Швейцарию осуществлялись на регулярной основе и стали одним из основных направлений в деятельности агентства. Интересно, что посещение англичанами Швейцарии привело к появлению новых направлений в моде: в Англии начали делать специальную обувь и создавать особые модели одежды для прогулок по горам.



Томас Кук сам был поражен количеством людей, стремившихся отправиться в Швейцарию. Это был первый по-настоящему крупный успех его компании, позволивший говорить о начале эры туризма в Европе. Конечно, во многом этому способствовало то, о чем мы уже рассказывали ранее: благодаря развитию современного транспорта, в первую очередь, железнодорожного, в Швейцарию стало намного легче добираться. Так, если в 1816 году путь из Англии в Швейцарию через Париж – а именно так добиралось до нее большинство англичан – занимал шестнадцать дней, то в 1865-м этот же маршрут можно было проделать за два-три дня

Надо сказать, что стремление англичан побывать в Швейцарии в немалой степени объяснялось и популярностью произведений их соотечественника – гениального поэта лорда Джорджа Гордона Байрона. В 1816 году увидела свет его поэма «Шильонский узник», события которой происходят в Швейцарии. В период между 1812 и 1818 годами было опубликовано еще одно произведение – «Паломничество Чайльд-Гарольда», действие которого также частично протекает в этой стране. Неудивительно, что количество англичан, мечтающих попасть на берега озера Леман, возросло многократно.

Предприимчивые швейцарцы не преминули воспользоваться популярностью Байрона. Те места, которые он посетил, были особо отмечены для привлечения дополнительного внимания. Так, на озере Четырех кантонов, недалеко от часовни Вильгельма Телля был установлен камень, на котором выбит текст, сообщающий о посещении Байроном этих мест. А рядом с Шильонским замком в 1839 году была открыта гостиница, названная именем великого поэта. В путеводителях обозначались маршруты, пройденные Байроном, и появлялось немало тех, кто, приезжая сюда, мог повторить его путь. Все это способствовало привлечению новых и новых путешественников, стремившихся посетить места, описанные поэтом.



Томас Кук подготовил четыре основных маршрута, позволявших английским туристам познакомиться с различными регионами Швейцарии. Вот пример одного из самых популярных. Поездка начиналась в Невшателе, откуда туристы поездом доезжали до Люцерна. Там они садились на пароход и, проплыв по Фирвальдштетскому озеру, сходили на пристань в городке Альпнах, расположенном в самой южной части озера Четырех кантонов, а затем на дилижансе ехали до Бриенца, где опять садились на пароход и любовались красотами Тунского и Бриенцского озер, после чего уже на поезде путешествовали из Туна в Берн и Фрибург и заканчивали поездку в Лозанне.

Были введены в обиход специальные боны (ваучеры), позволявшие оплачивать отели, с которыми у агентства была договоренность, а также расплачиваться за иные услуги. Это значительно облегчало жизнь туристов: не надо было везти с собой много наличных и менять фунты на местную валюту. В 1868 году была запущена программа, по которой туристы могли заранее выбрать гостиницу, которая входила в список, представляемый агентством Кука, а прибыв в нее, вместо денег предъявить администратору отеля купон, подтверждающий оплату. По сути это была система бронирования гостиниц, а боны – прообраз дорожных чеков (traveler's cheque), доживших до конца 20 века. Компания выпускала и собственный туристический путеводитель по стране. Стоит ли удивляться, что в 1875 году сюда отправилось уже 28 групп!

Важный момент: среди английских туристов, приезжавших в Швейцарию, было очень много женщин. Подтверждение тому можно найти, например, в дневниковых записях Василия Андреевича Жуковского, путешествовавшего по Швейцарии в 1821 году. Находясь в Женеве, он решил полюбоваться на грандиозный ледник Мер-де-Глас, расположенный в массиве Монблана. Для этого нужно было совершить восхождение на Монтанвер – горную местность у основания ледника. Подъем туда был непростым и занимал как минимум четыре часа. Вот что пишет Василий Андреевич о тех, кто составил ему компанию: «Караван на Монтанвер, 10 дам на мулах; один мул взбесился». Невольно возникает вопрос: не взбесился ли мул от перебора с дамским обществом?



По оценкам некоторых специалистов, представительницы слабого пола составляли 40 процентов английских туристов, выезжавших за границу. Этому есть простое объяснение: в викторианской Англии женщины были по-прежнему ограничены в своих правах, а путешествия позволяли им хотя бы на какое-то время почувствовать себя равными мужчинам, вырваться из того повседневного мира, в котором они по-прежнему во многом находилась в зависимости от мужского диктата.



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Прозорливый Томас Кук с самого начала возникновения агентства сделал ставку на женщин. Вот, например, что было написано в его журнале «Путешественник», вышедшем 28 августа 1863 года, то есть сразу же после первых трех организованных туров в Швейцарию: «Серьезная ошибка полагать, что путешествия по Швейцарии настолько сложны, что женщинам не следует их совершать…» Томас Кук ставил своей задачей сделать все для того, чтобы даже одинокие путешественницы чувствовали себя максимально комфортно, отправляясь в путешествие. Многие туры составлялись по стране именно с ориентацией на представительниц слабого пола. И результаты не замедлили себя ждать: все больше и больше англичанокпланируя поездку по Швейцарии, обращались за услугами именно в агентство Кука.

На счету Кука многие новшества: он создал первый пакетный тур, который представлял собой комплекс услуг, продаваемых по одной цене. Его агентство первым стало изучать спрос на туристские услуги, заложив основы туристского маркетинга. Была создана специальная система, которая позволяла путешественникам обменивать деньги на валюту той страны, где они находились, непосредственно в отеле.

Вскоре деятельность компании Кука распространится и на другие страны мира, включая США. Агентство даже выпускало свой собственный журнал «Путешественник» (Excursionist).

С 1871 года, после того как сын Томаса Джон Мэйсон стал полноправным партнером отца, компания стала называться не просто «Томас Кук», а «Томас Кук и сын» (Thomas Cook & Son). Кульминацией достижений агентства при Куке-старшем была первая в истории коммерческая кругосветная туристическая поездка, состоявшаяся в 1872 году. В группу, отправившуюся в Новый Свет, входило десять человек: четверо англичан, четверо американцев, грек и русский.



Начиная с 1900 года, агентство «Томас Кук и сын» предлагало не только поездки по Швейцарии, но и «организованный отдых», который, по сути, был прообразом современного варианта «Все включено», нацеленного прежде всего на средний класс. Вот как выглядел один из вариантов такого предложения: билеты второго класса для проезда из Лондона в Люцерну и обратно, неделя пребывания в комфортабельном отеле, двухразовое питание, в рацион которого ежедневно входило мясное блюдо. Стоимость пакета равнялась приблизительно 450 нынешним швейцарским франкам.

Вплоть до начала Первой мировой войны число приезжающих в Швейцарию туристов постоянно росло. По оценкам швейцарских исследователей, в 1913 году в Швейцарии побывало от 70 до 100 тысяч английских туристов.

Даже в СССР, граждане которого не могли и мечтать о том, чтобы воспользоваться услугами прославленного агентства, знали о его существовании. В знаменитом стихотворении Самуила Маршака «Мистер Твистер», написанном в 1933 году, есть строки, которые цитировало не одно поколений советских людей:

Есть за границей контора Кука.

Если вас одолеет скука

И вы захотите увидеть мир —

Остров Таити, Париж и Памир,—

Кук для вас в одну минуту

На корабле приготовит каюту,

Или прикажет подать самолет,

Или верблюда за вами пришлет,

Даст вам комнату в лучшем отеле,

Теплую ванну и завтрак в постели.

Горы и недра, север и юг,

Пальмы и кедры покажет вам Кук.

Агентство «Томас Кук и сын» не долго было монополистом на рынке туристических путешествий по Швейцарии. С начала 1870-х годов его самым серьезным конкурентом стала английская фирма «Генри Гейз» (Henry Gaze), в 1883 году открывшая свои представительства в Люцерне и в Женеве.

С 1928 года компания «Томас Кук и сын» уже не принадлежала потомкам Томаса Кука, что не помешало ей более чем на сто лет пережить своего создателя и просуществовать вплоть до 2019 года.