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четверг, 14 октября 2021 года   

Где в Швейцарии лучше всего жить?|Quel est le meilleur endroit pour vivre en Suisse ?

Автор: Заррина Салимова, Риш, 14. 10. 2021.

Городок Риш оказался самым привлекатльным местом для проживания в Конфедерации. Фото: Karsten Winegeart, Unsplash

В городах с высоким качеством жизни, привлекательными рабочими местами, школами и возможностями для отдыха! Рейтинг из 936 швейцарских муниципалитетов, составленный Handelszeitung на основе этих критериев, возглавила цугская коммуна Риш.

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Dans des villes offrant une qualité de vie élevée, des emplois attrayants, des écoles et des activités de loisirs! Le classement des 936 communes suisses établi par la Handelszeitung est dominé par la commune zougoise de Risch.

Швейцария считается одной из стран, которые могут похвастаться наиболее высоким качеством жизни в мире. Однако те, кто здесь живут, прекрасно знают, что в Конфедерации, как и в любом другом государстве, есть более и менее привлекательные коммуны. Где же можно почувствовать себя в безопасности, пользоваться преимуществами хорошо развитой инфраструктуры, найти работу и не заскучать по выходным дням? Ответ на этот вопрос узнали журналисты Handelszeitung, составившие рейтинг лучших швейцарских коммун.

Анализу подверглись 936 из более чем 2200 муниципалитетов Конфедерации, причем сравнение не проводилось для городков с населением менее 2000 человек. Каждая коммуна оценивалась на основе 70 критериев, сгруппированных по восьми категориям, включая рынок труда и жилья, структуру населения, налоговое бремя, доступность и безопасность. Впервые особое внимание было уделено экологии. Оказалось, что те муниципалитеты, которые полагаются на возобновляемые источники энергии, эффективное отопление и экологически чистую мобильность, показывают лучшие результаты. Эксперты учитывали также демографические факторы. Если, например, население муниципалитета сокращается, как в Ла-Шо-де-Фоне или в туристическом центре Санкт-Морице (минус 4%), то это можно рассматривать как сигнал о том, что какие-то городские условия не устраивают жителей.

Первое место в рейтинге заняла коммуна Риш (кантон Цуг), количество жителей которой не дотягивает даже до девяти тысяч человек. В состав коммуны входят четыре поселка: Риш, Буонас, Хольцхаузерн и Роткройц. Недалеко отсюда расположены Цуг, Цюрих и Люцерн. На официальном сайте муниципалитета можно найти такое нескромное заявление: «Мы не говорим о качестве жизни, мы его предлагаем». Здесь все находится в пешей доступности: булочная, почта, магазин фермерских продуктов. И все это на берегу Цугского озера в окружении нетронутой природы с лугами и лесами. Жителям Риша даже не нужно покидать деревню, чтобы поехать на работу, потому что рабочих мест столько же, сколько и жителей – ровно 11 000. Во многом экономическое процветание коммуны обусловлено сформировавшимся в Рише за последние несколько лет фармацевтическому и технологическому кластерам. Здесь, например, расположены штаб-квартиры компаний Roche Diagnostics и Novartis Switzerland. Также в Рише находятся факультеты информатики и экономики Люцернского университета прикладных наук и искусств, на которых обучается полторы тысячи студентов. Кроме того, вокруг университета обосновались около сотни ИТ-компаний, которые наверняка, благодарят ректорат за ежегодно выпускаемых дипломированных специалистов. Мэр Риша Петер Хаушерр подчеркивает, что благодаря большому количеству стажировок и широкому спектру рабочих мест город предлагает хорошие перспективы, особенно для молодежи.

Любопытно, что Риш обогнал в рейтинге две другие коммуны из кантона Цуг – Хам и Риш. В целом, цугские муниципалитеты оказались на редкость конкурентоспособными, заняв половину мест в первой десятке.

В кантоне Берн лучшей коммуной стал Эвилард, опередив модный Мури-бай-Берн и неожиданно занявший третье место Кирхлиндах. Эвилард и Кирхлиндах предлагают доступное жилье, которое трудно найти в городе федерального значения. Ландкварт, который отличается экологической чистотой, занял первое место в кантоне Граубюнден. В Шаффхаузене на пьедестал почета поднялся Штайн-ам-Райн. Возможно, идиллически расположенный муниципалитет и находится в стороне от проторенных дорог, но он имеет прекрасную инфраструктуру с магазинами, спортивными и культурными объектами, а также больницами и школами. В кантоне Золотурн самым привлекательным муниципалитетом стал Бюссерах, где проживают только 2300 человек. Здесь, в одном из самых безопасных регионов Швейцарии, дом с 4 комнатами можно купить всего за 660 000 франков.

Заметьте, что по уровню жизни романдские коммуны значительно уступают муниципалитетам немецкоязычной Швейцарии. Так, лучшим в Романдии стал городок Преньи-Шамбези, занявший в общем рейтинге всего 58-е место; слелующим идет водуазский Обонн, который расположился на 78-й строчке. Конечно, есть обстоятельства, на которые трудно или невозможно повлиять, например, рельеф местности или экономическое развитие, тем не менее, даже отдаленные муниципалитеты могут набрать очки, например, за счет поддержки местной инфраструктуры и школьной «продленки» или создания привлекательных условий для ведения бизнеса.

 

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