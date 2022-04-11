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среда, 13 апреля 2022 года   

Еще о приеме украинских беженцев в Швейцарии|Encore une fois sur l’accueil des refugiés ukrainiens en Suisse

Автор: Иван Грезин, Берн-Кьяссо-Штансштад-Лозанна, 11. 04. 2022.

Столовая центра по размещению беженцев в Болье, Лозанна. (c) Ivan Grézine

Швейцария продолжает принимать украинских беженцев, и хотя на эту тему в Нашей Газете уже публиковалось много материалов, мы позволим себе напомнить некоторые факты, а также подвести некоторые итоги, естественно частичные, поскольку ситуация меняется постоянно.

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L’accueil des refugiés ukrainiens se poursuit en Suisse et a pris des dimensions plus que considérables. Bien que plusieurs publications aient été faites à ce sujet à Nashagazeta.ch nous nous permettons de rappeler ici certains faits et documents et essayons de faire le point de situation avec l’accueil à ce jour, le point bien évidemment partiel, car la situation change tout le temps.

На известном многим сайте Секретариата по делам беженцев (нем. Staatssekretariat für Migration; франц. Secrétariat d’Etat aux migrations; сокращенно на обоих языках SEM), можно прямо по дням увидеть, как федеральные власти пытаются справляться с наплывом беженцев.

На 6 апреля свободных мест во всех шести открытых федеральными властями в разных концах страны центрах по приему впервые с начала их обустройства не оказалось. Утром 7 апреля они появились в трех центрах ‒ в Базеле, Кьяссо (кантон Тичино) и Альштеттене (кантон Санкт-Галлен). На фоне переполненных центров, власти, судя по всему, ускорили процедуру «передачи» беженцев в кантональные службы по приему, в социальное жилье и на частные квартиры тех, кто выразил желание принять новоприезжих. Однако, к вечеру воскресенья 10 апреля свободных мест, увы, снова нигде не было...

Напоминаем для тех, кто, возможно, не в курсе, что федеральные власти рекомендуют начинать процедуру обращения за временным статусом беженца с нововведенной категорией «S» именно через официальную страницу SEM. На ней можно найти анкету, которая вовсе не обязательно должна заполняться самим беженцем, а может быть подана друзьями, родственниками, благотворителями, причем еще до пересечения конкретным беженцем или семьей беженцев швейцарской границы. Отдельная анкета должна заполняться на каждого человека, включая несовершеннолетних. Если кантон, в котором беженцы намерены поселиться по адресу частного лица или организации, известен, то, учитывая загруженность федеральных служб, нелишне будет одновременно связаться и с миграционной службой соответствующего кантона, чтобы оповестить ее о приезде и затем обговаривать вопросы медицинского страхования, возможной денежной и/или продуктовой помощи и т.п.

Автоматический ответ о получении запроса приходит тут же, а затем по тому швейцарскому адресу, который указан в письме как контактный, направляется типовое письмо, подтверждающее подачу прошения. В известном автору случае письмо было получено ровно через неделю, 31 марта, после запроса, датированного 24 марта. Стоит оговориться, что этот адрес вовсе не обязательно должен являться будущим адресом проживания беженцев и может быть вовсе расположен в другом кантоне в другой части страны.

Полный текст письма в его украинском и русском переводах мы приводим в иллюстрациях к статье. В письме подтверждается получение запроса на статус «S» и анонсируется приглашение для собеседования в один из шести вышеупомянутых федеральных центров. Приглашение для начала согласуется по телефону (в описываемом случае звонок последовал меньше чем через неделю, 5 апреля).

После собеседования, проверки и окончательного решения о приеме беженец направляется в распоряжение одного из кантонов, где ему, если вопрос жилья заранее не обговорен, предоставляют жилье, оформляют медицинскую страховку и т.п.

По известным автору этих строк примерам, на руки удостоверение личности категории «S», при удачном стечении обстоятельств, можно получить за две недели. Например, некая семья подала заявление 16 марта, по пересечении итало-швейцарской границы. Пробыв два дня в Тичино, в федеральном центре в Кьяссо, эти люди были затем направлены в Нидвальден, где после пребывания уже в кантональном беженском центре, получили социальное жилье, а 1 апреля ‒ документы на руки.

Как видно из типового письма, вопросам медицинского страхования и неотложной медицинской помощи, если таковая необходима, уделяется особое внимание. До получения страхового полиса это первое письмо может служить основанием для такой чрезвычайной помощи. Особо оговариваются компенсации принимающим беженцев частным лицам и/или организациям, которые могут помогать оказывать неотложную медицинскую помощь за свой счет.

Как можно понять из развития ситуации (и что вообще-то вполне естественно, учитывая швейцарский федерализм), инициатива и ответственность в принятии беженцев постепенно переходит к кантонам.

В кантоне Во уже в середине марта в лозаннском выставочном центре Болье был, например, открыт временный приемный пункт для оказания неотложной помощи украинским беженцам. Пункт помощи насчитывает двести коек и предлагает проживание и питание 24 часа в сутки всем ищущим защиты.

Беженцы, которые прибывают в Лозанну, должны оставаться в Болье, как правило, всего несколько дней, а затем перенаправляются либо в центры долгосрочного приема, либо на частные адреса изъявивших желание принять их граждан. В ближайшее время в кантоне Во центры долгосрочного приема должны открыться, в частности, в Веве, Монтре и Вильневе, а в Женеве около 400 коек для беженцев разместят в выставочном комплексе Палекспо.

Мы продолжаем следить за развитием ситуации.

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