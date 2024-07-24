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четверг, 25 июля 2024 года   

Экспаты разочарованы Швейцарией |Les expatriés sont déçus par la Suisse

Автор: , Берн, .

Что-то не нравится мне ваша Швейцария… Фото: Tim Gouw, Unsplash

Страна опустилась на 34-е место в рейтинге привлекательности среди экспатов, потеряв целых одиннадцать позиций за год. Почему?

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Le pays a reculé à la 34e place du classement de l’attractivité pour les expatriés, perdant onze places en un an. Pourquoi?

Швейцария, несмотря на стабильную экономику, высокий уровень жизни и хорошие зарплаты, год от года становится все менее привлекательной для иностранных специалистов. В новом рейтинге, составляемом платформой для экспатов Internations, страна показала заметно худший результат, чем ранее, заняв 34-е место из 53 возможных и переместившись во вторую половину списка. Для сравнения: в прошлом году Швейцария располагалась примерно посередине (23-е место).

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