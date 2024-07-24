Экспаты разочарованы Швейцарией |Les expatriés sont déçus par la Suisse

Швейцария, несмотря на стабильную экономику, высокий уровень жизни и хорошие зарплаты, год от года становится все менее привлекательной для иностранных специалистов. В новом рейтинге, составляемом платформой для экспатов Internations, страна показала заметно худший результат, чем ранее, заняв 34-е место из 53 возможных и переместившись во вторую половину списка. Для сравнения: в прошлом году Швейцария располагалась примерно посередине (23-е место).