После 24 февраля жизнь в Европе коренным образом изменилась: в центре политических дебатов оказались не только темы санкций и упрощенного приема беженцев, но и вопросы обороны. В Швейцарии все чаще раздаются голоса о необходимости пересмотреть оборонную стратегию: нейтральная страна не может полагаться на других в случае нападения и должна быть в состоянии себя защитить. Выступая на этой неделе в парламенте, глава федерального департамента обороны Виола Амхерд процитировала несколько отрывков из правительственного доклада о швейцарской политике безопасности, в котором – за несколько месяцев до российского вторжения на террориторию Украины – была точно описана угроза со стороны России. Федеральный совет правильно оценил ситуацию, хотя скорость и жестокость, с которой это произошло, застали многих врасплох. Так, глава швейцарской армии Томас Зюсли признался в интервью Tages-Anzeiger, что не верил, что Россия вторгнется в Украину, хотя спецслужбы предсказывали нападение в течение нескольких недель. По его словам, Швейцарии необходимо срочно модернизировать свои войска: с нынешними средствами страна могла бы защищать себя в одиночку несколько недель. «Но в случае обороны нейтралитет утратил бы силу. Тогда мы смогли бы и должны были бы заключить союз с другими государствами, если потребуется, то и с НАТО», - подчеркнул Томас Зюсли.

В настоящее время Швейцария тратит на оборону 0,7% своего ВВП, тогда как в странах-членах НАТО этот показатель приближается к 2%. В одном их недавних интервью Виола Амхерд отметила, что безопасность не является ни само собой разумеющейся, ни бесплатной, и выступила за увеличение бюджета армии на два миллиарда франков в долгосрочной перспективе, что означало бы рост ежегодных расходов на 40%. Кроме того, она призвала противников покупки новых истребителей F-35 отозвать свою инициативу. По ее словам, на примере Украины очевидно, насколько важно иметь возможность защитить население и гарантировать, что воздушное пространство не используется конфликтующими сторонами. Народная партия Швейцарии (UDC/SVP), в свою очередь, предложила увеличить численность армии со 100 000 до 120 000 человек, то есть на одну пятую. Социалистическая партия (PS/SP), впрочем, считает опасным участие в спирали вооружения, которая в любом случае закончится фатально.

Война заставила беспокоиться не только политиков и представителей швейцарской армии, но и обычных людей. Так, всего за несколько дней в федеральное ведомство гражданской обороны поступило такое количество сообщений от взволнованных граждан, что власти решили опубликовать специальную брошюру с ответами на самые популярные вопросы. Прежде всего, не стоит паниковать – в настоящее время населению страны не требуется предпринимать никаких специальных действий. В Швейцарии в целом насчитывается около 365 000 частных и государственных укрытий, в которых могут спастись около 9 млн жителей. Это соответствует коэффициенту охвата более 100%, то есть в случае чрезвычайной ситуации убежищ будет более чем достаточно для всего населения. Подготовка бомбоубежищ, т.е. их расчистка и обустройство, осуществляется только по распоряжению властей. Чтобы узнать, где находится ближайшее бомбоубежище, обратитесь в орган гражданской обороны по месту жительства. Населению всегда рекомендуется иметь недельные запасы необходимых продуктов: питание, 9 литров воды на человека, а также основные лекарства. Таблетки йода используются только в случае серьезной аварии на атомной электростанции, при которой происходит утечка радиоактивного йода. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 50 километров от АЭС, в качестве меры предосторожности таблетки йода раздают всем. Кроме того, эти препараты можно приобрести в аптеках. В городах, находящихся за пределами этой зоны, хранением таблеток йода занимаются кантональные власти. В настоящее время от частных лиц не требуется иметь запасы этих таблеток. В случае конкретной опасности власти оповещают население с помощью сирен, объявляют инструкции по радио и через систему Alertswiss. Вы также можете установить на свой смартфон приложение для оповещения Alertswiss.

Добавим, что, по сообщениям швейцарских СМИ, несколько десятков проживающих в Швейцарии человек уже откликнулись на призыв украинского президента Владимира Зеленского о вступлении в международный легион. Для швейцарских граждан этот шаг, впрочем, может иметь серьезные последствия, так как это нарушает нейтралитет страны. Согласно статье 94 Военно-уголовного кодекса от 13 июня 1927 года, швейцарцы, которые без разрешения Федерального совета поступают на службу в иностранную армию, наказываются штрафом или лишением свободы на срок до трех лет. Тем не менее, гражданин Швейцарии, находящийся в другом государстве, гражданством которого он также обладает, и проходящий там военную службу, не подлежит наказанию. Кроме того, 26 февраля Украина обратилась к хакерам всего мира с призывом поддержать ее усилия в кибервойне. Среди целей для кибератак – российские банки, сайты госорганов и сырьевых компаний. В этом вопросе швейцарцам также стоит быть осторожными. Прежде всего, в Швейцарии хакерство запрещено законом, и, в зависимости от тяжести правонарушения, хакер может быть наказан штрафом или лишением свободы сроком до пяти лет. Если же задачи хакеру дают командиры иностранной армии, то это подпадает под статью 94 Военно-уголовного кодекса. С юридической точки зрения, нет различий между тем, сражается ли швейцарец за другое государство с оружием, работает ли он на армейской кухне или участвует в кибератаках: значение имеют исключительно иерархические отношения, то есть важно то, кто отдает приказ.