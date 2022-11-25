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Беда Хефти – мастер швейцарских купален, инженер и изобретатель|Beda Hefti, le maître des termes suisse, ingénieur et inventeur

Автор: Леонид Слонимский, Фрибург, 25. 11. 2022.

Photo © L. Slonimsky

Мы продолжаем знакомить вас со Швейцарией глазами архитектора Леонида Слонимского. Сегодняшнее путешествие мы предлагаем совершить… вплавь.

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Voici la suite de la série « Les impressions architecturales suisses » par Léonide Slonimsky. Aujourd’hui nous partons... à la nage.

Одним из классических образов курортной Швейцарии помимо гор, озёр и горнолыжных курортов являются «воды»: термальные источники (или просто термы), спа-центры и бассейны. Мы уже рассказывали о термах в Вальсе  – роскошном «храме» воды, созданном Петером Цумтором. На этот раз речь пойдёт о намного более демократичных купальнях, построенных человеком со множеством талантов: швейцарским инженером, архитектором и изобретателем Бедой Хефти (1897-1981). За свою долгую, 84 года, жизнь он пережил не только смену веков и две мировые войны, но и несколько сменивших друг друга больших архитектурных стиля, что нашло яркое отражение в его творчестве.

Беда Хефти – выпускник Федерального технологического института Цюриха. Получив в 1918 году диплом инженера-строителя, он сразу открывал инженерное бюро в своем родном городе, Фрибурге.

Обычно архитектура лишь поспевает за технологиями, но Хефти-инженер оказался в авангарде, выступив одним из пионеров движения за гигиену. Он стал автором большого количества спортивных зданий, в особенности плавательных бассейнов, некоторые из которых он спроектировал сам как архитектор, а другие спланировал как инженер, используя новейшие на тот момент технологии.

Беда Хефти построил более десяти восхитительных бассейнов, включая Bains de la Motta во Фрибурге, бассейны в Гштааде, Муртене, Бургдорфе, в отеле Waldhaus Vulpera в Энгадине, в Энгельберге, Адельбодене в Интерлакене, Eglisee в Базеле, и ими список далеко не исчерпывается.

Кроме того, начиная с 1940 года он все больше интересовался проблемой водоснабжения, строительством мостов и дорог, а также промышленным строительством. Этот интерес материализовался в проектировании силосных сооружений в Дюдингене, Матране, Шаворне и Ивонанде. В качестве партнера Дениса Хонеггера и Фернана Дюма он также участвовал в строительстве здания университета Miséricorde во Фрибурге.

Большой энтузиаста спорта, изобретатель и обладатель нескольких патентов, в 1938 году Хефти разработал новый тип горнолыжного подъемника, который был установлен в Монтане, Андерматте и Шатель-Сен-Дени. Именно ему кантон Фрибург обязан основанием многочисленных находящихся на его территории спортивных клубов, включая баскетбольный клуб «Фрибур-Олимпик», а также существующим по сей день забегом в Муртене. Под его руководством в 1932 году были построены футбольный стадион Фрибурга и Университетский стадион Сен-Леонар.


Интересно, что водный спорт повлиял и на его личную жизнь: его первой женой стала немецкая пловчиха Хильдегард Даниэль.

Особенностью творчества Хефти является легкость и органичность, с которыми он менял стили. Если ранние его постройки можно отнести к неоклассическим, то в дальнейшем архитектор и инженер плавно и беззаботно перешёл к ар-деко, функционализму и послевоенному модернизму; а его более поздние постройки вполне соответствуют духу и стилю постмодернистской архитектуры. Лёгкость обращения со стилями связана, вероятно, инженерным складом мышления Хефти: инженер не задаётся целью выработать свой авторский стиль, отражающий его эго, а умело использует в творчестве все новинки, предоставляемые техническим прогрессом текущего момента.

Другой особенностью архитектуры мастера бассейнов является нетипичное для швейцарских зодчих использование ярких и открытых цветов. Хефти же не боится вводить в свои проекты разные цвета и создавать посреди идиллического швейцарского пейзажа абстрактные архитектурные натюрморты. В этом смысле вершиной творчества архитектора стал бассейн Грюби-бад в курортном местечке Адельбодене.

Стоящие посреди величественного ландшафта розовые, жёлтые и синие формы выглядят одновременно приветливо и живописно-абстрактно. Есть в работах Хефти какая-то удивительно фотогеничная сказочность – то, что принято помечать хэштегом #accidentallywesanderson, и эта красота усиливается благодаря удивительно красивой природе, окружающей бассейны. В качестве яркого примера такой сказочности приведем, например, купальни Vulpera в Энгадине.

Но самое главное в этих прекрасных местах и постройках талантливого архитектора-инженера, на мой взгляд, – это их открытый, публичный характер, позволяющий всем желающим насладиться многосоставной роскошью: укрощённой стихией воды, прекрасной архитектурой и величественной природой.

 

Архитектура Швейцарии

«Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève».

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