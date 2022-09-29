Наступают холода, и что может быть приятнее, чем поговорить о горячих термах?

Читатели Нашей Газеты уже знают мое мнение о том, что кантон Граубюнден – одно из наиболее богатых с точки зрения качественной современной архитектуры мест в Швейцарии: плотность появления зданий зодчих мирового уровня может сравниться здесь с Парижем или Нью-Йорком. Уникальной эту богатую коллекцию делает еще и её расположение не в центре динамичных метрополисов, а среди гор, тихих лесов и маленьких деревень. В уединении.

Отправимся сегодня в небольшую деревню Вальс, население которой едва превышает 1000 человек. Здесь находятся знаменитые Термальные бани», построенные в 1996 году швейцарским архитектором Петером Цумтором, и несколько других, не менее любопытных архитектурных достопримечательностей.

С древних времён деревня Вальс была знаменита своей целебной минеральной водой, которая и по сей день разливается в бутылки на местном заводе, а с конца 19 века, с развитием международного туризма в Швейцарии, деревня превратилась в оздоровительный курорт. Первые курортные постройки, гостиницы и термы на этом месте были не особо удачливыми, они то и дело закрывались и прогорали: первый «Курзал» – в 1910 году, последующие – в 1920-е, 1930-е и 1950-е годы. В 1960-х немецким миллионером Куртом Форлопом было построено новое здание гостиницы, существующее и по сей день, и полностью обновлен процесс добычи и производства минеральной воды.

В 1983 году гостиничный комплекс, побывав в руках у разных предпринимателей и банкиров, был выкуплен местным муниципалитетом. После создания специальной рабочей группы, коммуной был проведён конкурс, победу в котором одержал один из наиболее именитых швейцарских архитекторов Петер Цумтор, ставший в 2009 году лауреатом Прицкеровской премии, так называемой архитектурной Нобелевки.

Архитектуру Цумтора называют «феноменологической», а его здания знамениты особым качеством строительства, вниманием к деталям и материалам и глубоким пространственным переживанием, придающим им вдумчивый, философский аспект. Термы в Вальсе – именно такое здание, посетитель окунается в нем в медитативную атмосферу камня и воды и не просто взирает на архитектуру, но испытывает по-настоящему глубокое сенсорное и визуальное переживание.

После долгого и сложного процесса строительства, сопровождавшегося превышением бюджета, термы были наконец открыты в 1996 году. Чтобы минимально нарушить удивительную окружающую красоту, здание спрятано под травяной крышей и наполовину утоплено в склоне холма. По образу оно напоминает пещеру или каменоломню, где находятся огромные валуны, стоящие в воде. Из сплошного куска камня вырезаны отдельные блоки, так что между ними создаются каверны, то есть пустоты. Каменные блоки несут секции крыши, похожие на столешницы, соединённые с помощью стеклянных перепонок, через которые проникает свет. Объёмы стен здания построены из сотен слоев плит кварцита, добытого неподалёку – официально этот камень называется Вальсийский гнейс. Он был не только использован в качестве отделочного материала, но и послужил источником вдохновения для автора проекта, который отнесся к нему с бережностью и уважением, что отличает все работы этого архитектора. Была разработана специальная система кладки, базирующаяся на модуле 15 см и позволяющая создать ощущение случайного расположения камней в стене.

«Гора, камень, вода: строить в камне, строить с камнем, в горе, строить из горы, быть внутри горы – как можно архитектурно интерпретировать значение и чувственность ассоциации этих слов?» – спрашивает Петер Цумтор в своей работе.

Помимо природы и камня, Цумтор вдохновлялся римской и турецкой банной культурой, термами в Будапеште. Минималистичное пространство было создано для того, чтобы посетители могли насладиться и заново открыть для себя древний ритуал купания в термах. Комбинации света и тени, открытых и закрытых пространств способствуют очень чувственному, духовно и физически восстанавливающему опыту. В основе сложной планировки внутреннего пространства лежит тщательно смоделированный путь, который ведет посетителей к различным зонам, но в то же время позволяет им самостоятельно исследовать и другие зоны. Виды на окружающие Альпы всегда контролируются архитектурой и тщательно обрамлены: архитектура либо обеспечивает вид, как на картине, либо полностью отрицает его.

«Меандр», как мы его называем, – это спроектированное негативное пространство между блоками, пространство, которое связывает все, поскольку оно течет по всему зданию, создавая мирно пульсирующий ритм. Передвигаться по этому пространству значит постоянно совершать открытия. Вы идете как будто по лесу. И каждый здесь ищет свой собственный путь», – делится Петер Цумтор своим видением.

Мистический мир внутри горы, контраст между тьмой и светом, отражения света на воде или в насыщенном паром воздухе, уникальная акустика бурлящей воды, сочетание теплых камней и обнаженной кожи, ритуалы купания – вот что вдохновляло архитекторов и что может прочувствовать каждый вдумчивый посетитель терм.

Это здание – признанный шедевр, пространство уникальной силы и мощи, но даже при учете этих неотъемлемых качествах совершенно беспрецедентным стало то, что Термы Вальса Терм внесли в каталог охраняемых памятников Швейцарии всего через два года после окончания строительства.

Несмотря на полученный таким образом статус, призванный гарантировать поддержку и защиту, существующим состоянием здания, которое в 2012 году муниципалитет продал девелоперу Ремо Стоффелю за 7,8 млн шв. франков, архитектор недоволен, считая, что была утрачена социальная роль купален: «Этот проект был социальным, я и моя жена строили его вместе с общиной, он принадлежал общине и был успешным. Теперь он принадлежит одному магнату, который купил все это и разрушил. Термы являются памятником наследия, поэтому с ними ничего не случится, но как социальный проект он мертв». Это действительно так, ведь из демократического купального зала для всех, здание превратилось в гламурный курорт класса люкс, доступный немногим.

Если вы окажетесь в Вальсе, стоит иметь в виду, что Термы – далеко не единственное стоящее посещения здание для любителей архитектуры.

Тут же находятся и жилые дома, спроектированные Цумтором, в которых он совместил традиционную структуру и форму местных деревянных построек и современное, огромного размера остекление. Несколько из этих домиков принадлежат членам семьи Цумтора, а другие сдаются ими в аренду.

Тут же находится ещё одно экспериментальное жилое здание, частично зарытое в крутой Вальсийский склон, как термы. Это – Вилла Вальс, построенная по проекту голландского архитектора Бьярне Мастерброека из Search Architects. Благодаря своей круглой форме, дом очень напоминает жилище хоббитов!

В гостинице, прилегающей к термам, есть отсек под названием «House of Architects», номера в котором спроектированы лучшими архитекторами мира: японцами Тадао Андо и Кенго Кума, американцем Томом Мэйном (бюро Morphosis) и самим Петером Цумтором.

Если в основной гостинице с термами все номера заняты или слишком дорогие, неподалёку находится отель «Альпина», построенный мастером деревянного зодчества из деревни Врин Джионом Каминадой.

Помимо всех вышеперечисленных построек, в деревне есть ещё одно здание по проекту именитого японца Кенго Кумы: дом с фасадом из «парящих» кусков камня, построенный им для производителя натурального камня,и своей формой отсылающий не то к пагодам, не то к обветренным эрозией скалам.

Наверное, только в Швейцарии, с её бережным отношением к зодчеству, ремёслам и традиции, возможно существование маленькой горной деревни на тысячу жителей, столь богатой достижениями архитектуры и дизайна.