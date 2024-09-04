7 и 8 сентября в Швейцарии в 31-й раз пройдут Дни европейского наследия. Популярная акция, объединяющая около 400 мероприятий во всех уголках страны, посвящена сетям: не социальным, не виртуальным, а физическим, тем, которые действительно нас соединяют.