Королева Берта была так милосердна и добродетельна, сострадательна и благочестива, что во французском языке до сих пор существует выражение «Bon vieux temps où la Reine Berthe filait…» (франц.: «В те времена, когда королева Берта пряла пряжу»). О ней сохранились упоминания в летописях, поэмах, легендах, романах… Подобно благоверной княгине Евфросинии Полоцкой (1110 – 1173), Берта окружила заботой и любовью сирот, нищих, бедных крестьян, всех обездоленных и несчастных людей. Такой она осталась в памяти народной, а в истории она известна прежде всего, как мудрая правительница, мать влиятельного семейства: одна ее дочь (Аделаида) стала императрицей Священной Римской империи, а сыновья – королем, графом и архиепископом.

Берта Швабская (907-966), королева Италии, Верхней и Нижней Бургундии, а также Ломбардии прожила долгое время в браке с Рудольфом II, королем Италии и Бургундии, вместе они построили множество церквей на территории Западной Швейцарии. После смерти Рудольфа Берта сочеталась браком с королем Италии Гуго Арльским, но жить стала уединенно, проводя большую часть времени в своем замке. Так начался швейцарский период жизни праведной Берты, хотя ни о Швейцарии, ни о «стране Во» никто тогда еще не слышал. Поскольку царственная особа долго прожила здесь и способствовала процветанию края, то историки называют основательницей кантона Во. Особым покровительством Берты пользовалась основанная в 587 году Пайернская обитель, где, как гласила легенда, она и была похоронена.

И вот 1000 лет спустя водуазские археологи решили узнать, действительно ли под сводами импозантного аббатства покоятся останки знаменитой королевы. Могилу открыли 20 мая этого года. Каково же было удивление экспертов, когда с помощью анатомического анализа они установили, что перед ними - скелет мужчины! Безусловно, это был знатный человек, живший в Средневековье, возможно, речь идет о монахе аббатства. «У нас давно уже возникли сомнения относительно подлинности официально признанной могилы Берты, - рассказала швейцарской телерадиокомпании RTS директор музея Пайернское аббатство Анн-Гаэль Вилле. – Мы знаем, что ее прах покоится здесь, в аббатстве, однако где именно, остается тайной».

Доподлинно известно, что водуазские власти официально объявили о драгоценной находке в 1818 году – после проведения на территории аббатства реставрационных работ. Историки сочли, что кости, найденные в старинном саркофаге, принадлежали именно покровительнице обители – королеве Берте. Это было время эйфории и свободы – кантон Во избавился от власти Берна, отошли в прошлое наполеоновские войны, водуазцам необходимы были национальные герои и мифы. Образ королевы Берты как нельзя лучше вписался в галерею героического прошлого края. Впрочем, ее жизнь, как и тысячу лет назад, полна тайн – смогут ли археологи найти ее захоронение? Пока что ее кости пребывают «под спудом». А ее образ по-прежнему волнует умы – ее изобразил в 1888 году на своем полотне знаменитый швейцарский художник Альберт Анкер.