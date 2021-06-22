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вторник, 22 июня 2021 года   

Тайна могилы королевы Берты|Le mystère de la tombe de la reine Berthe

Автор: Лейла Бабаева, Пайерн, 22. 06. 2021.

Тайна останков / © rts.ch

Мы не раз писали о знаменитом Пайернском аббатстве, расположенном в кантоне Во, и упоминали добрую королеву Берту, которая провела здесь долгие годы, заботилась о бедных и, как до сих пор полагали знатоки, обрела здесь свое последнее пристанище. Сегодня история делится некоторыми из своих секретов.|
Nous avons consacré plusieurs articles à la célèbre abbaye de Payerne, située dans le canton de Vaud, avons mentionné la bonne reine Berthe, qui y passa de nombreuses années de sa vie, s'occupa des pauvres de sa région et, comme les experts le croyaient jusqu’aujourd’hui, trouva son dernier refuge ici. Maintenant, l'histoire partage certains de ses secrets.

Королева Берта была так милосердна и добродетельна, сострадательна и благочестива, что во французском языке до сих пор существует выражение «Bon vieux temps où la Reine Berthe filait…» (франц.: «В те времена, когда королева Берта пряла пряжу»). О ней сохранились упоминания в летописях, поэмах, легендах, романах… Подобно благоверной княгине Евфросинии Полоцкой (1110 – 1173), Берта окружила заботой и любовью сирот, нищих, бедных крестьян, всех обездоленных и несчастных людей. Такой она осталась в памяти народной, а в истории она известна прежде всего, как мудрая правительница, мать влиятельного семейства: одна ее дочь (Аделаида) стала императрицей Священной Римской империи, а сыновья – королем, графом и архиепископом.

Берта Швабская (907-966), королева Италии, Верхней и Нижней Бургундии, а также Ломбардии прожила долгое время в браке с Рудольфом II, королем Италии и Бургундии, вместе они построили множество церквей на территории Западной Швейцарии. После смерти Рудольфа Берта сочеталась браком с королем Италии Гуго Арльским, но жить стала уединенно, проводя большую часть времени в своем замке. Так начался швейцарский период жизни праведной Берты, хотя ни о Швейцарии, ни о «стране Во» никто тогда еще не слышал. Поскольку царственная особа долго прожила здесь и способствовала процветанию края, то историки называют основательницей кантона Во. Особым покровительством Берты пользовалась основанная в 587 году Пайернская обитель, где, как гласила легенда, она и была похоронена.

И вот 1000 лет спустя водуазские археологи решили узнать, действительно ли под сводами импозантного аббатства покоятся останки знаменитой королевы. Могилу открыли 20 мая этого года. Каково же было удивление экспертов, когда с помощью анатомического анализа они установили, что перед ними - скелет мужчины! Безусловно, это был знатный человек, живший в Средневековье, возможно, речь идет о монахе аббатства. «У нас давно уже возникли сомнения относительно подлинности официально признанной могилы Берты, - рассказала швейцарской телерадиокомпании RTS директор музея Пайернское аббатство Анн-Гаэль Вилле. – Мы знаем, что ее прах покоится здесь, в аббатстве, однако где именно, остается тайной».

Доподлинно известно, что водуазские власти официально объявили о драгоценной находке в 1818 году – после проведения на территории аббатства реставрационных работ. Историки сочли, что кости, найденные в старинном саркофаге, принадлежали именно покровительнице обители – королеве Берте. Это было время эйфории и свободы – кантон Во избавился от власти Берна, отошли в прошлое наполеоновские войны, водуазцам необходимы были национальные герои и мифы. Образ королевы Берты как нельзя лучше вписался в галерею героического прошлого края. Впрочем, ее жизнь, как и тысячу лет назад, полна тайн – смогут ли археологи найти ее захоронение? Пока что ее кости пребывают «под спудом». А ее образ по-прежнему волнует умы – ее изобразил в 1888 году на своем полотне знаменитый швейцарский художник Альберт Анкер.

 

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