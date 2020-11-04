Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 4. 11. 2020. Просмотров: 156
Своим изобретением исследователи подтвердили предположения некоторых фантастов о том, что технологическая эволюция повторяет биологическую. Изучив форму крыльев и хвоста ястреба, а также его поведение в полете, сотрудники лаборатории интеллектуальных систем EPFL разработали дрон, который в полете ведет себя подобно этому хищнику, отмечается в коммюнике EPFL.
Интересно, что это не первая «пернатая» модель: в 2016 году ученые лозаннского политеха, вдохновившись полетом птиц, сконструировали дрон с модульными крыльями. Чтобы сделать поворот, аппарат вытягивает одно крыло, а другое сжимает. Сегодняшняя версия выгодно отличается тем, что полет регулируется не только за счет крыльев, но и хвоста. Как тут не вспомнить советский мультфильм, герои которого пытались выяснить, что важнее: крылья, ноги или хвост?
Преимущество нового дрона – в увеличенной дальности полета по сравнению с квадрокоптером (моделью с четырьмя винтами) того же веса. Впрочем, последний отличается большей маневренностью: он может зависнуть в воздухе и делать очень крутые повороты. Тем не менее, модель-«ястреб» ненамного уступает ему в этом отношении, поэтому пригодится в сложных условиях, например, между зданиями или в лесу. Отметим, что управлять новинкой нелегко из-за множества предусмотренных положений крыльев и хвоста. Чтобы в полной мере использовать возможности беспилотника, ученые планируют снабдить его искусственным интеллектом, после чего аппарат сможет летать в полуавтоматическом режиме. Исследование опубликовано в журнале Science Robotics.
Добавим, что в Лозанне разработаны и другие беспилотники: модель, в которой учтены особенности крыльев насекомых; складывающийся аппарат, способный принять нужную форму и взлететь за треть секунды; дрон для доставки посылок, защищенный специальной конструкцией, который можно складывать и носить в рюкзаке; беспилотник с увеличенной дальностью полета и повышенной маневренностью для использования в спасательных операциях; дрон, способный найти пострадавших по сигналам их мобильных телефонов и т.д. Кто знает, может быть, в недалеком будущем сокольничие будут выступать не только с живыми птицами, но и с прекрасно имитирующими пернатых высокотехнологичными устройствами?
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