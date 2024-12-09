Швейцарские Политехи увеличивают плату в три раза |Les écoles polytechniques suisses triplent les taxes d’études

О планах властей увеличить плату для иностранцев, обучающихся в EPFL и ETHZ стало известно еще летом, и вот сейчас вузы объявили о конкретном решении.