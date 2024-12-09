Автор: Заррина Салимова, Цюрих-Лозанна, 09.12.2024.
С сентября 2025 года новым иностранным студентам Федеральных политехнических школ Лозанны и Цюриха (EPFL и ETHZ) придется платить за обучение значительно больше.|
À partir de septembre 2025, les nouveaux étudiants étrangers de l’EPFL et ETHZ devront payer payer beaucoup plus de taxes.
О планах властей увеличить плату для иностранцев, обучающихся в EPFL и ETHZ стало известно еще летом, и вот сейчас вузы объявили о конкретном решении.
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