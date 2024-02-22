Разумно ли экономить на образовании? |Est-ce raisonnable de faire les économies sur la formation ?

Читатели, интересующиеся швейцарской системой образования, знают, что самый престижный, самый котируемый вуз страны – это Высшая политехническая школа Цюриха (EPFZ/ETH): во всех международных рейтингах именно она регулярно занимает для Швейцарии лучшие места из возможных. А потому можно понять возмущение президента школы Жоэля Месо, узнавшего о намерении Федерального совета сэкономить 50 млн франков за счет этой структуры, располагающей, как известно правительству, резервом в размере 1,4 млрд франков.