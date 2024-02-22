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четверг, 22 февраля 2024 года   

Разумно ли экономить на образовании? |Est-ce raisonnable de faire les économies sur la formation ?

Автор: , Лозанна-Цюрих, .

Мартин Веттерли и Жоэль Месо: главы двух ведущих вузов Швейцарии выступают единым фронтом Photo © EPFL

Как ни странно, Федеральному совету Швейцарской Конфедерации ответ на этот вопрос не представляется очевидным правительство решило урезать бюджеты двух ведущих вузов в целом на сто миллионов франков.

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La réponse à cette question paraît évidente, mais elle ne l’est pas pour le Conseil fédéral – les coupes budgétaires menaces les deux écoles polytechniques.

Читатели, интересующиеся швейцарской системой образования, знают, что самый престижный, самый котируемый вуз страны это Высшая политехническая школа Цюриха (EPFZ/ETH): во всех международных рейтингах именно она регулярно занимает для Швейцарии лучшие места из возможных. А потому можно понять возмущение президента школы Жоэля Месо, узнавшего о намерении Федерального совета сэкономить 50 млн франков за счет этой структуры, располагающей, как известно правительству, резервом в размере 1,4 млрд франков.

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высшее образование в швейцарии
высшие политехнические школы Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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