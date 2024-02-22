Автор: Надежда Сикорская, Лозанна-Цюрих, 22.02.2024.
Как ни странно, Федеральному совету Швейцарской Конфедерации ответ на этот вопрос не представляется очевидным – правительство решило урезать бюджеты двух ведущих вузов в целом на сто миллионов франков.|
La réponse à cette question paraît évidente, mais elle ne l’est pas pour le Conseil fédéral – les coupes budgétaires menaces les deux écoles polytechniques.
Читатели, интересующиеся швейцарской системой образования, знают, что самый престижный, самый котируемый вуз страны – это Высшая политехническая школа Цюриха (EPFZ/ETH): во всех международных рейтингах именно она регулярно занимает для Швейцарии лучшие места из возможных. А потому можно понять возмущение президента школы Жоэля Месо, узнавшего о намерении Федерального совета сэкономить 50 млн франков за счет этой структуры, располагающей, как известно правительству, резервом в размере 1,4 млрд франков.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
В Migros грядет реструктуризацияСокращение рабочих мест, продажа дочерних предприятий, переориентация бизнеса – швейцарский лидер розничной торговли готовится к радикальным переменам.
Пенсионный вопрос снова на политической повестке3 марта граждане Швейцарии проголосуют по двум инициативам, предусматривающим поднятие пенсионного возраста до 66 лет и выплату тринадцатой пенсии.
«Мирный саммит» в Швейцарии, «за» и «против»Инициатива Иньяцио Кассиса, еще далекая от конкретизации, уже вызвала раскол в швейцарском общественном мнении.
Константин Митенев: В ожидании высылкиКак известный санкт-петербургский художник, работы которого выставлялись во многих странах мира, оказался в швейцарском миграционном центре, и можно ли рассчитывать на гуманность швейцарских властей?
Зачем сегодня учить русский?Посвященный этой теме круглый стол прошел в Женевском университете и вызвал бурную реакцию среди наших читателей.
Добавить комментарий