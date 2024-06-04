Автор: Заррина Салимова, Берн-Лозанна-Цюрих, 04.06.2024.
Национальный совет предлагает втрое увеличить плату для иностранцев, обучающихся в Федеральных политехнических школах Лозанны и Цюриха (EPFL и ETHZ).|
Le Conseil national propose de tripler les taxes pour les étudiants étrangers des EPF.
Вопрос сокращения федерального бюджета, предназначенного для университетов и научных проектов, добрался до парламента. Наша Газета уже рассказывала, что намерение правительства урезать средства вызвало возмущение руководства обеих Федеральных политехнических школ, а также объединения швейцарских университетов Swissuniversities: академические круги обеспокоены тем, что дефицит может поставить под угрозу качество исследований.
К нам едет цирк!По случаю 25-летия компании JTI и благодаря ее поддержке в Швейцарию впервые приедет японская цирковая труппа Cirquework, на выступления которой можно попасть бесплатно. Но только 14 июня!
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