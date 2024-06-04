Иностранным студентам придется раскошелиться? |Les étudiants étrangers devront-ils payer plus?

Вопрос сокращения федерального бюджета, предназначенного для университетов и научных проектов, добрался до парламента. Наша Газета уже рассказывала, что намерение правительства урезать средства вызвало возмущение руководства обеих Федеральных политехнических школ, а также объединения швейцарских университетов Swissuniversities: академические круги обеспокоены тем, что дефицит может поставить под угрозу качество исследований.