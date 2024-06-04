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вторник, 4 июня 2024 года   

Иностранным студентам придется раскошелиться? |Les étudiants étrangers devront-ils payer plus?

Автор: , Берн-Лозанна-Цюрих, .

До 60% студентов EPFL - иностранцы © Jamani Caillet / EPFL, 2022

Национальный совет предлагает втрое увеличить плату для иностранцев, обучающихся в Федеральных политехнических школах Лозанны и Цюриха (EPFL и ETHZ).

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Le Conseil national propose de tripler les taxes pour les étudiants étrangers des EPF.

Вопрос сокращения федерального бюджета, предназначенного для университетов и научных проектов, добрался до парламента. Наша Газета уже рассказывала, что намерение правительства урезать средства вызвало возмущение руководства обеих Федеральных политехнических школ, а также объединения швейцарских университетов Swissuniversities: академические круги обеспокоены тем, что дефицит может поставить под угрозу качество исследований.

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EPFL
ETHZ
высшее образование в швейцарии
швейцарские университеты
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