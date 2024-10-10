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четверг, 10 октября 2024 года   

ETHZ – лучший университет континентальной Европы |L’ETHZ est la meilleure université d’Europe continentale

Автор: , Цюрих, .

Фото: ETH Zurich / Alessandro Della Bella

В мировом сравнении Цюрихская федеральная политехническая школа уступает только высшим учебным заведениям США и Великобритании. Но кто вообще участвует в соревновании?

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En comparaison mondiale, l’École polytechnique fédérale de Zurich se situe juste derrière les universités des États-Unis et du Royaume-Uni.

Рейтинг Times Higher Education (THE) по-прежнему возглавляют американские и британские вузы. На первом месте уже девятый год подряд находится Оксфорд, а на втором и третьем местах оказались Массачусетский технологический институт и Гарвард. В целом, все университеты первой десятки расположены в Великобритании или США.

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