ETHZ – лучший университет континентальной Европы |L’ETHZ est la meilleure université d’Europe continentale

Рейтинг Times Higher Education (THE) по-прежнему возглавляют американские и британские вузы. На первом месте уже девятый год подряд находится Оксфорд, а на втором и третьем местах оказались Массачусетский технологический институт и Гарвард. В целом, все университеты первой десятки расположены в Великобритании или США.