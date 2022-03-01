Федеральный совет завершил полную переработку правовых основ, способствующих интернационализации швейцарской системы образования, отмечается в коммюнике Государственного секретариата по образованию, исследованиям и инновациям (SEFRI/SBFI).

Содействие международному сотрудничеству и мобильности уже более двадцати лет является частью политики Швейцарии в сфере образования. Для полного достижения своих целей альпийская республика пересмотрела федеральный закон, принятый парламентом 25 сентября 2020 года. Затем Федеральный совет решил полностью пересмотреть постановление, регулирующее применение закона на практике. Консультации, проведенные с кантонами, политическими и экономическими кругами, показали, что эти стороны одобряют новый текст постановления.

Таким образом, с 1 апреля 2022 года проекты сотрудничества в сфере образования и поездки за границу в целях обучения будут подчиняться более гибким правилам. В частности, такие проекты могут реализовываться не только в Евросоюзе, но и за его пределами. Кроме того, пересмотренное постановление поможет облегчить реализацию дополнительных проектов и проведение мероприятий, важных для политики Швейцарии в сфере образования: сюда, среди прочего, входит выдача стипендий за высокую успеваемость для обучения в Колледже Европы в Брюгге (Бельгия) и Варшаве, в Европейском университетском институте во Флоренции (IUE), а также меры поддержки и взносы на эксплуатацию и обслуживание Швейцарского фонда в университетском городке Парижа.

Согласно пересмотренному постановлению, Государственный секретариат по образованию, исследованиям и инновациям может ежегодно присуждать четыре стипендии за высокую успеваемость для обучения в Колледже Европы и шесть стипендий для написаний докторских работ в IUE. Стипендию может получить кто угодно, независимо от своего гражданства, для этого необходимо соответствовать следующим требованиям:

- отучиться более двух лет в швейцарском университете,

- иметь степень магистра, соответствующую требованиям, действующим в Швейцарии,

- соответствовать возрастным критериям Колледжа Европы или IUE и владеть языками, на которых ведется преподавание.

Заявку на получение стипендии следует подавать непосредственно в одно из вышеперечисленных учебных заведений. Стипендии выдаются на один год, срок получения можно продлить до четырех лет. SEFRI определяет размер стипендии, учитывая расходы на оплату обучения, проживание и питание на территории кампуса Колледжа Европы, а также расходы на проживание и питание в IUE.

Найти более подробную информацию, а также текст постановления и Закона о международном сотрудничестве и мобильности в сфере образования, можно здесь.