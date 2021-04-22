Автор: Лейла Бабаева, Женева, 22. 04. 2021.
В период распространения SARS-CoV-2 сексуальные контакты стали более редкими, а уровень получаемого удовлетворения снизился, и касается это как женатых пар, так и не состоящих в браке партнеров, отмечают ученые Швейцарии и других стран. Параллельно люди стали чаще смотреть порнофильмы; труднее всего пришлось одиноким гражданам, так как на фоне пандемии оказалось намного сложнее найти сексуального партнера. В связи с этим снижение сексуальной активности рассматривается как проблема здравоохранения, поскольку это явление влияет на психическое состояние.
Любопытно, что как раз в период пандемии, а точнее в ноябре прошлого года, в Женевском университете (UNIGE) открылся центр им. Мориса Шалюмо по изучению сексуальности. Его сотрудники будут применять междисциплинарный подход и учитывать данные о представителях сексуальных меньшинств. Женевский ученый, предприниматель и филантроп Морис Шалюмо завещал свое состояние UNIGE, так как всю жизнь считал, что наука – самый надежный способ познания мира.
В целом в разгар пандемии резко сократилось число консультаций по поводу сексуального здоровья, особенно во время первой волны коронавируса. Возвращаясь к снижению сексуальной активности, добавим, что для пар, живущих вместе, ситуацию усугубил не только стресс, но и необходимость все время находиться в одной пространстве и возникающие из-за этого разногласия и конфликты. Что касается пар, у которых есть дети, то в период закрытия школ присутствие отпрысков дома еще больше сокращало возможности для сексуальных контактов.
Интересно, что из-за пандемии неверным супругам пришлось вести более добропорядочный образ жизни, так как, опять же в связи с ограничениями, у них не было возможности посещать любовниц или любовников. В свою очередь, живущие раздельно пары были вынуждены устраивать интимные встречи по интернету, что позволило многим сохранить взаимное влечение в надежде воссоединиться после того, как закончится пандемия.
Среди причин снижения сексуальной активности боязнь заразиться SARS-CoV-2 оказалась на последнем месте - после временной утраты интереса к партнеру в связи со стрессом и взаимного непонимания. Параллельно росту числа покупателей сексуальных игрушек резко сократилось число посетителей сайтов знакомств, но еще больше выросла армия пользователей мессенджеров и онлайн-чатов.
Говоря о сексуальных игрушках, отметим, что еще летом 2020 года департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал на своем сайте рекомендации под общим заголовком «Более безопасный секс и Covid-19». Среди прочего, в этом документе говорится о том, что каждый из нас – самый надежный сексуальный партнер для самого себя, особенно если мыть руки и сексуальные игрушки с мылом не менее 20 секунд до и после их использования. Изменится ли сексуальная жизнь еще больше, покажут новые исследования.
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