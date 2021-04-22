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четверг, 22 апреля 2021 года   

Сексуальная жизнь в период Covid-19|Vie sexuelle pendant la période Covid-19

Автор: Лейла Бабаева, Женева, 22. 04. 2021.

© Clker-Free-Vector-Images/pixabay.com

Ученые Женевского университета сделали первые выводы о влиянии пандемии на сексуальную жизнь. В сегодняшней статье мы расскажем о роли введенных ограничений, стресса и других факторов. |
Des scientifiques de l'Université de Genève ont tiré les premières conclusions sur l'impact de la pandémie sur la vie sexuelle. Dans l'article d'aujourd'hui, nous parlerons du rôle des restrictions introduites, du stress et d'autres facteurs dans cette situation.

В период распространения SARS-CoV-2 сексуальные контакты стали более редкими, а уровень получаемого удовлетворения снизился, и касается это как женатых пар, так и не состоящих в браке партнеров, отмечают ученые Швейцарии и других стран. Параллельно люди стали чаще смотреть порнофильмы; труднее всего пришлось одиноким гражданам, так как на фоне пандемии оказалось намного сложнее найти сексуального партнера. В связи с этим снижение сексуальной активности рассматривается как проблема здравоохранения, поскольку это явление влияет на психическое состояние.

Любопытно, что как раз в период пандемии, а точнее в ноябре прошлого года, в Женевском университете (UNIGE) открылся центр им. Мориса Шалюмо по изучению сексуальности. Его сотрудники будут применять междисциплинарный подход и учитывать данные о представителях сексуальных меньшинств. Женевский ученый, предприниматель и филантроп Морис Шалюмо завещал свое состояние UNIGE, так как всю жизнь считал, что наука – самый надежный способ познания мира.

В период строгих ограничений, когда в разных странах людям приходилось подолгу оставаться дома, участились случаи домашнего насилия, в особенности по отношению к молодежи, если члены семьи не могли принять их сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, отмечается в докладе независимого эксперта ООН. Более того, зафиксировано учащение случаев нарушения прав представителей ЛГБТКИ-сообщества, в том числе во время проверки документов полицейскими.

В целом в разгар пандемии резко сократилось число консультаций по поводу сексуального здоровья, особенно во время первой волны коронавируса. Возвращаясь к снижению сексуальной активности, добавим, что для пар, живущих вместе, ситуацию усугубил не только стресс, но и необходимость все время находиться в одной пространстве и возникающие из-за этого разногласия и конфликты. Что касается пар, у которых есть дети, то в период закрытия школ присутствие отпрысков дома еще больше сокращало возможности для сексуальных контактов.

Интересно, что из-за пандемии неверным супругам пришлось вести более добропорядочный образ жизни, так как, опять же в связи с ограничениями, у них не было возможности посещать любовниц или любовников. В свою очередь, живущие раздельно пары были вынуждены устраивать интимные встречи по интернету, что позволило многим сохранить взаимное влечение в надежде воссоединиться после того, как закончится пандемия.

Среди причин снижения сексуальной активности боязнь заразиться SARS-CoV-2 оказалась на последнем месте - после временной утраты интереса к партнеру в связи со стрессом и взаимного непонимания. Параллельно росту числа покупателей сексуальных игрушек резко сократилось число посетителей сайтов знакомств, но еще больше выросла армия пользователей мессенджеров и онлайн-чатов.

Говоря о сексуальных игрушках, отметим, что еще летом 2020 года департамент здравоохранения Нью-Йорка опубликовал на своем сайте рекомендации под общим заголовком «Более безопасный секс и Covid-19». Среди прочего, в этом документе говорится о том, что каждый из нас – самый надежный сексуальный партнер для самого себя, особенно если мыть руки и сексуальные игрушки с мылом не менее 20 секунд до и после их использования. Изменится ли сексуальная жизнь еще больше, покажут новые исследования.

 

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