Слушая интервью Томаса Цурбухена в эфире RTS, нельзя было не вспомнить две чудесные комедии – нашу «Карнавальную ночь» и французскую «Невероятная судьба Амели Пулен». Первую – потому как занимается господин Цурбухен поиском ответа на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, а вторую – потому что судьба у него действительно невероятная. Судите сами.

Он родился в 1968 году в очень религиозной семье в деревеньке с трудно произносимым названием Heiligenschwendi – она находится в кантоне Берн, на Тунском озере, и проживает в ней 500 человек. Никакие «исходные данные» не предвещали, что Томас станет директором по науке Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. «В моем окружении никто не учился даже в гимназии, да и меня отговаривали, думая, что я недостаточно умен», - с улыбкой вспоминает этот неординарный человек с чином капитана швейцарской армии. Как вы уже догадались, совета родных он не послушался и, к большому их неудовольствию, отправился сначала учиться в недалекий (территориально) Берн, а затем – покорять далекую Америку в Университет Мичигана, учиться на астрофизика. И покорил-таки – с 2016 года он возглавляет все научные проекты НАСА, управляя годовым бюджетом в размере шести миллиардов долларов.

Достигнув если не высшей власти, то уж точно очень высокого положения в самом престижном институте изучения космоса в мире, Томас Цурбухен, как истинный швейцарец, держит себя скромно и воздает должное родине, напоминая, что полученное им «нормальное» образование в государственной системе вооружило его всеми необходимыми навыками и знаниями для дальнейшего профессионального роста. Думаем, пример его как нельзя более ко времени именно в эти дни, в дни начала нового учебного года. И даже если известно, что далеко не все юные швейцарцы мечтают сегодня стать космонавтами, такой личный успех не может не вдохновлять.

Чем занимается «простой швейцарский парень» в НАСА? Один из главных проектов сегодня – «Марс 2020», или, в оригинале, Mars 2020 Rover Mission. Это программа НАСА в рамках исследования Марса, включающая марсоход и вертолётный дрон, запуск которых ракетой-носителем был осуществлён 30 июля 2020 года, а посадка на Марс в районе кратера Езеро, за которой наблюдал весь мир, была произведена 18 февраля 2021 года. Марсоход, названный по итогам конкурса среди школьников «Персеверанс» (англ. Perseverance, «Настойчивость»), предназначен для астробиологических исследований древней среды на Марсе, поверхности планеты, геологических процессов и истории, в том числе оценки прошлой обитаемости планеты и поиска доказательств жизни в пределах доступных геологических материалов, а также сбора образцов марсианского грунта для последующей доставки их на Землю. Несмотря на то, что первая попытка привезти на нашу планету образцы грунта с Марса успехом не увенчалась, Томас Цурбухен уверен, что это лишь вопрос времени.

Вторая важная акция НАСА – программа «Origins», в рамках которой должен состояться, в частности, долгожданный запуск космического телескопа James Webb Space Telescope, который точнее называть космической обсерваторией. Она обошлась NASA и Европейскому космическому агентству (ESA) в 10 млрд долларов, запуск ее переносился уже несколько раз и сейчас намечен на середину ноября.

автоматической обсерваторией

на орбите вокруг

Земли, названной в честь американского астронома

Эдвина Хаббла

(1889-1953)

и также являющейся

совместным проектом

НАСА

и

Европейского космического агентства

.

Телескоп Джеймса Уэбба часто сравнивают с космическим телескопом «Хаббл»,По мнению Томаса Цурбухена, телескоп Джеймса Уэбба превосходит ее и может считаться уже телескопом следующего поколения.

James Webb Space Telescope с его составным зеркалом диаметром 6,5 метра, согласно прогнозам учёных, позволит сделать множество открытий, включая обнаружение света первых звёзд и галактик, обнаружение холодных экзопланет и даже поиск биосигнатур на водных спутниках в пределах нашей Солнечной системы. «Телескоп Джеймса Уэбба не только больше «Хаббла» по размеру – он способен «оглядываться» на гораздо более удаленное от нас прошлое, до 200 миллионов лет после «большого взрыва». А это позволит нам увидеть невиданные до сих пор галактики», полагает швейцарский ученый.

На вопрос, существует ли жизнь за пределами Земли, он не задумываясь отвечает утвердительно: «Я уверен, что да. Нам только нужно ее обнаружить».