Будущее беспокоит всех, особенно в наше странное, ненадежное время. Как все заботливые родители, лидеры индустрии заботятся о тех, кто придет им на смену, кто продолжит их дело. Не успели мы рассказать вам о примере из области высокого часового искусства, как получили доказательство предусмотрительности и дальновидности от еще одного нашего партнера – группы Swiss Education Group, крупнейшего в Швейцарии объединения высших учебных заведений, готовящих кадры для международного гостиничного бизнеса и для сферы высокой гастрономии. Наши читатели помнят, конечно, что именно с симпатичными студентами входящей в группу Академии кулинарных искусств мы отмечали десятилетие Нашей Газеты, лепили сибирские пельмени в постпредстве России при ООН в Женеве, восхищались талантами швейцарского шеф-повара Антона Мозиманна и его российского коллеги Владимира Мухина… Много было интересного, и мы рады, что, несмотря на все сложности, наши партнеры не стоят на месте.





Несколько дней назад на кампусе Академии кулинарных искусств в Бувре, о котором мы также отдельно рассказывали , состоялась церемония подписания договора об установлении партнерских отношений между Swiss Education Group и гостиничной группой Kempinski Hotels – в интересах студентов, разумеется. Действительно, перед ними отрываются уникальные перспективы приобретения профессионального опыта и совершенствования талантов благодаря эксклюзивным стажировкам в отелях гостиничного гиганта, расположенных в 34 странах мира. Входящие в Swiss Education Group учебные заведения смогут немало почерпнуть из общения с сотрудниками Kempinski Hotels. Накопленный ими огромный практический опыт будет востребован, в частности, при разработке учебных программ, ориентированных на погружение студентов в реалии и их ознакомление с тенденциями развития люксовой гостиничной индустрии. Представители Kempinski Hotels, со своей стороны, смогут зарядиться энтузиазмом начинающих отельеров, отобрать из фонтана их оригинальных идей наиболее реалистичные и вместе с ними применить их на практике.«Программа развития талантов, запускаемая в сотрудничестве с Kempinski Hotels, предоставит нашим студентам возможность, о которой большинство может только мечтать – стажироваться в одной из крупнейших гостиничных групп мира, - не скрывает своего удовлетворения генеральный директор Swiss Education Group Йонг Шен. – Новое партнерство свидетельствует также о признании важнейшим работодателем индустрии качества наших учебных программ».Потирает руки – фигурально выражаясь! – также генеральный директор и президент Совета директоров Kempinski Hotels Мартин Р. Смура. «В течение вот уже 120 лет мы устанавливаем нормы европейского люкса в гостиничном бизнесе, и одним из залогов нашего успеха является предоставление возможности молодым амбициозным профессионалам развития головокружительных карьер», - сказал он во время церемонии в Бувре.Академия кулинарных искусств, одна из четырех высших школ Swiss Education Group, примет самое активное участие в новом проекте. Первый швейцарский вуз, готовящий поваров и управляющих ресторанами, Академия быстро завоевала международное признание. Теперь в учебном процессе будут задействованы и специалисты Kempinski Hotels, вместе с которыми студенты займутся разработкой специфических продуктов – например, коктейля из разных видов шоколадного фондю или торта под названием «Леди в красном». Ну что, потекли слюнки?Сотрудничество двух групп обещает проходить с размахом: Kempinski Hotels уже стал главным партнером организуемого Академией в 2021 году всемирного кулинарного конкурса "Cook 'N' Battle". Отбор к участию в нем начнется в феврале будущего года, а финальный тур состоится на кампусе Академии 4 июня 2021 года. Разумеется, Наша Газета будет следить за развитием событий.