Автор: Надежда Сикорская, Монтре, 28. 10. 2020. Просмотров: 24
Две солидные группы, Swiss Education Group и Kempinski Hotels, решили объединить усилия в деле подготовки кадров.|
Swiss Education Group et Kempinski Hotels s’associent pour promouvoir les jeunes talents.
Будущее беспокоит всех, особенно в наше странное, ненадежное время. Как все заботливые родители, лидеры индустрии заботятся о тех, кто придет им на смену, кто продолжит их дело. Не успели мы рассказать вам о примере из области высокого часового искусства, как получили доказательство предусмотрительности и дальновидности от еще одного нашего партнера – группы Swiss Education Group, крупнейшего в Швейцарии объединения высших учебных заведений, готовящих кадры для международного гостиничного бизнеса и для сферы высокой гастрономии. Наши читатели помнят, конечно, что именно с симпатичными студентами входящей в группу Академии кулинарных искусств мы отмечали десятилетие Нашей Газеты, лепили сибирские пельмени в постпредстве России при ООН в Женеве, восхищались талантами швейцарского шеф-повара Антона Мозиманна и его российского коллеги Владимира Мухина… Много было интересного, и мы рады, что, несмотря на все сложности, наши партнеры не стоят на месте.
Covid-19: вторая волна пришла в ШвейцариюПо данным федерального управления здравоохранения (OFSP/BAG), в среду в Швейцарии были зарегистрированы 5596 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 115 госпитализаций и одиннадцать летальных исходов.
Covid-19: сведите к минимуму социальные контактыС таким призывом представители рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19 обратились к населению Швейцарии.
7500 франков каждому швейцарцуНесколько жителей кантона Санкт-Галлен запустили инициативу, согласно которой Национальный банк Швейцарии (BNS) должен выплатить каждому гражданину Конфедерации 7500 франков. О том, зачем это нужно, читайте в нашей статье.
Франсуа-Поль Журн поощряет молодые талантыНесмотря на санитарный кризис, знаменитый женевский часовщик вручил свою традиционную премию.
Разрешение на пребывание за пару сотен тысяч франковСостоятельные иностранцы могут получить вид на жительство в Швейцарии, если они платят паушальный налог. За последние 12 лет этой возможностью воспользовались, согласно исследованию телеканала RTS, 653 человека, причем 30% из них – россияне.
Тюрьма есть тюрьма. Даже в ШвейцарииУсловия отбывания наказания в швейцарских тюрьмах обсуждали доктора и юристы из Междисциплинарного центра по вопросам медицины, этики и швейцарского права при Цюрихском университете, где недавно прошел коллоквиум под названием «Смерть в тюрьме».
Добавить комментарий