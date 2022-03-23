Российские олигархи, близкие к президенту Владимиру Путину, оказались в санкционных списках многих западных стран, в том числе и Швейцарии. Одно из имен в опубликованном на сайте Государственного секретариата по экономике (SECO) перечне граждан, против которых введены санкции, привлекло особое внимание журналистов телеканала RTS. Речь идет о 39-летнем Александре Семеновиче Винокурове.

По информации SECO, Александр Винокуров имеет деловые интересы в сфере розничной торговли продуктами питания, фармацевтическом секторе, сельском хозяйстве, инфраструктуре. Он занимает руководящие должности в инвестиционной компании Maraton Group и крупнейшей российской сети продуктовых магазинов «Магнит». Как уточняет RTS, Maraton Group управляет по франшизе американской сетью быстрого питания KFC, а также имеет многочисленные доли в сферах экспорта зерна и фармацевтической промышленности. Таким образом, Александр Винокуров вовлечен в сектора экономики, обеспечивающие существенный источник дохода для Правительства Российской Федерации, которое, как подчеркивает SECO, несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины.

Кроме того, предприниматель имеет и прямые связи с российским правительством. Дело в том, что он женат на дочери Сергея Лаврова, занимающего пост министра иностранных дел Российской Федерации уже 18 лет. В одном из интервью Александр Винокуров отметил, что гордится своими отношениями с тестем и старается во всем следовать его примеру. О его близости к Кремлю свидетельствует и то, что 24 февраля он вместе с 36 бизнесменами встретился с президентом Владимиром Путиным и другими членами российского правительства, чтобы обсудить последствия западных санкций. «Тот факт, что он был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом ближайшего окружения Владимира Путина и что он поддерживает или осуществляет действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также ее стабильности и безопасности», - отмечается в документе SECO.

Богатство Александра Винокурова отчасти связано с состоянием, накопленным его отцом Семеном, который долгое время возглавлял государственную фармацевтическую компанию, затем перешел в частный сектор и сейчас считается одним из главных предпринимателей в российской фармацевтической отрасли. Как выяснили наши коллеги из RTS, бизнес привел Семена Винокурова в Женеву, где он руководил двумя компаниями в период с 2006 по 2019 годы. В 2007-м он также приобрел там большую квартиру за 2,3 миллиона франков: на почтовом ящике по-прежнему написано «Семья Винокуровых». Сосед на условиях анонимности рассказал корреспондентам RTS, что Семен Винокуров регулярно бывает у себя дома, и охарактеризовал его как «очень скрытного человека, говорящего только на русском и английском языках».

Распространяются ли на эту собственность санкции, принятые Швейцарией? SECO в настоящее время собирает данные о швейцарских активах российских граждан, находящихся под санкциями, но не предоставляет более подробной информации. Точного ответа на вопрос, могут ли быть затронуты активы лиц, связанных с фигурантами списка, пока нет. Как сообщает RTS, власти должны проверить в каждом конкретном случае, кто является собственником и осуществляет ли лицо, находящееся под санкциями, какой-либо контроль над активами. Вопрос, поднятый RTS, нельзя назвать праздным, так как он касается многих проживающих в Швейцарии родственников попавших под санкции олигархов.

Добавим, что в понедельник Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP опубликовал базу сведений о состояниях близких к российскому президенту лиц. В «трекере санкционных активов» перечислены земельные участки, недвижимость, компании, яхты, самолеты и любые другие ценные активы, принадлежащие находящимся под санкциями олигархам, а также их родственникам, многие из которых не фигурируют в санкционных списках.