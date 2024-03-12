Большое будущее Женевского университета |Le grand avenir de l’Université de Genève

На наш взгляд, лучше бы перед уходом на заслуженный отдых ректор мечтал о новом Нобелевском лауреате или лауреате Медали Филдса среди своих коллег, или о неожиданном открытии, сделанном в имеющихся университетских стенах и способном совершить прорыв в физике, в математике, в медицине… Но уж как есть. И может быть, несмотря на аксиому о том, что не место красит человека, новые современные условия вдохновят-таки ученых и исследователей на новые подвиги.