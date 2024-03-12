Автор: Надежда Сикорская, Женева, 12.03.2024.
Перестройка кампуса и возведение двух новых зданий – утверждение масштабного строительного проекта должно стать лебединой песней ректора Ива Флюкигера, который покинет свой пост в конце марта.|
La transformation du campus existant et la construction de deux nouveaux bâtiments – ceci est le chant de signe du recteur Yves Flückiger qui quittera ses fonctions sin mars.
На наш взгляд, лучше бы перед уходом на заслуженный отдых ректор мечтал о новом Нобелевском лауреате или лауреате Медали Филдса среди своих коллег, или о неожиданном открытии, сделанном в имеющихся университетских стенах и способном совершить прорыв в физике, в математике, в медицине… Но уж как есть. И может быть, несмотря на аксиому о том, что не место красит человека, новые современные условия вдохновят-таки ученых и исследователей на новые подвиги.
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