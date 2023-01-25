Автор: Заррина Салимова, Женева, 25. 01. 2023.
Назначение нового руководителя Женевского университета рискует спровоцировать институциональный кризис.|
La nomination d’un nouveau directeur de l’Université de Genève risque de déclencher une crise institutionnelle.
Слухи, споры в социальных сетях, недовольные комментарии, утечки в СМИ, противостояние академических кругов и власти – смена ректора Женевского университета (Unige) уже несколько недель волнует жителей города Кальвина. Нынешний руководитель вуза Ив Флюкигер должен покинуть свой пост 15 июля, но выбор его преемника, похоже, затягивается на неопределенный срок.
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