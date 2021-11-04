В последние месяцы кредитно-финансовые учреждения Конфедерации активнее проводят рекламные кампании в поддержку своих устойчивых инвестиционных фондов. Инвесторам обещают участие в переходе на зеленую экономику, так как вложенные деньги будут финансировать фирмы, соответствующие строгим экологическим критериям. Формулировка оказалась действенной и привлекает клиентов. В Швейцарии в конце 2020 года общие активы, находящиеся под управлением устойчивых фондов, составляли 694,5 млрд франков, что на 48% больше, чем годом ранее, согласно отчету ассоциации Swiss Sustainable Finance, объединяющей около 180 финансовых учреждений, инвесторов, университетов и госорганизаций. Эта сумма превысила общую сумму «традиционных» активов, однако чем в действительности занимаются устойчивые фонды?

Журналисты RTS изучили инвестиционные продукты трех швейцарских банков: UBS, Raiffeisen и Кантонального банка Невшателя (BCN). Выяснилось, что в банковской документации указаны далеко не все акции и облигации фондов, а деньги нередко вкладываются в предприятия, деятельность которых не соответствует тому, о чем говорится в рекламных компаниях. Например, в устойчивых фондах UBS и BCN несколько раз фигурируют фирмы Nestlé (Веве) и Lonza (Базель). Первая часто подвергается критике со стороны экологических организаций, в том числе за использование пальмового масла, а вторая – второй по величине «генератор» выбросов парниковых газов в Конфедерации. Raiffeisen предлагает инвестиционный продукт Futura Swiss Stock A, почти половину акций в котором составляют ценные бумаги производителя цемента Holcim, занимающего первое место по выбросам CO2 в Швейцарии. Представитель Raiffeisen объяснил это тем, что партнер его банка, составляющий рейтинги компаний, проанализировал данные и пришел к выводу, что в эту фирму можно инвестировать. Впрочем, недавно рейтинг был пересмотрен, и теперь инвестиционный продукт Raiffeisen не содержит акций Holcim и Nestlé.

Добавим, что в подобных ситуациях банки могут занимать разные позиции, поскольку пользуются услугами разных рейтинговых агентств. Последние оценивают компании, учитывая особенности их экологического, социального и корпоративного управления (ESG), в том числе объем выбросов CO2, политику в сфере заработной платы и число женщин на руководящих должностях. Проблема в том, что универсального определения ESG не существует, поэтому каждое агентство применяет свой подход с переменными критериями. В зависимости от значимости каждого критерия французский нефтяной гигант Total Energies может компенсировать низкий экологический рейтинг за счет своего корпоративного управления или инвестиций в возобновляемые источники энергии. В результате, акции Total Energies находятся в «устойчивых» фондах UBS.

Другие финансовые учреждения выступают за более строгий подход, ориентированный на положительное влияние вложений. В их числе – банк Banque Alternative Suisse (BAS). По словам руководителя отдела инвестиций BAS Оливье Шотта, если использовать критерии его банка, то многие предложения не будут соответствовать понятию устойчивости. Он добавил, что необходимо мыслить иначе и инвестировать в реальную экономику, поддерживая компании, деятельность которых действительно можно назвать устойчивой.

Эксперты подчеркивают, что за последние пять лет финансовая сфера сильно изменилась, но между зелеными инвестициями банков все еще есть существенные различия. По этой причине не следует слепо верить заверениям менеджера банка о том, что своими вложениями вы действительно помогаете сохранить природу. Каждый клиент должен сам изучить инвестиционный продукт и убедиться, что его вложения соответствуют его убеждениям.

Проблема еще и в том, что фонды нередко инвестируют в другие фонды, располагающие десятками или даже сотнями финансовых продуктов, не все из которых можно назвать «устойчивыми». В результате может оказаться, что деньги вкладчика, обеспокоенного изменением климата, помогают развивать свой бизнес нефтяным компаниям Qatar Fuel и Petronas, ведущим производителям цемента в Пакистане и Таиланде Lucky Cement и Siam Cement и т.д. Это обстоятельство снова приводит нас к проблеме прозрачности, которой не хватает на разных этапах инвестирования.

Сегодня еще сложно получить стандартизированные и универсальные показатели для измерения воздействия вышеупомянутых вложений. Эксперты постепенно реализуют такую задачу в сфере выбросов CO2, но процесс это нелегкий. Впрочем, не стоит отчаиваться: в Положении о раскрытии информации в сфере устойчивого финансирования (SFDR), вступившем в Евросоюзе в силу в марте этого года, к устойчивым продуктам предъявляется больше требований, чем в инвестиционных фондах, особенно с точки зрения прозрачности и оценки воздействия. Что касается Швейцарии, то здесь Государственный секретариат по международным финансовым вопросам (SFI) и Управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) работают над способами борьбы с «зеленым камуфляжем». Среди прочего, в начале сентября этого года FINMA сообщила специализированному сайту finews.com, что запустила серию проверок для борьбы с недостоверной рекламой.