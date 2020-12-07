Одна из целей новой классификации предприятий в ЕС – борьба с «зеленым камуфляжем» (англ.: greenwashing), когда фирма заявляет о своих экологических целях, чтобы ввести инвесторов и клиентов в заблуждение. Оценку должны будут пройти, в числе прочих, и финансовые учреждения Швейцарии, в списке клиентов которых европейцы занимают важное место.

По мнению Федерального совета, необходимо привести швейцарское законодательство в соответствие с законодательством Евросоюза, чтобы предприятия Конфедерации имели возможность остаться на рынке ЕС. Рассмотрением связанных с этим вопросов занимается Государственный секретариат по международным финансовым вопросам (SFI), доклад которого должен быть опубликован в середине декабря этого года. На практике возможны три варианта: применять разработанную в ЕС классификацию, представить собственную версию или объединить первое и второе. Последний вариант поддерживает Швейцарская ассоциация банкиров (ASB), поскольку при нем можно и избежать критики со стороны ЕС и в то же время ввести в Швейцарии более выгодную банкам классификацию, чем та, которую подготовили в Евросоюзе.

С января 2021 года фирмы в ЕС будут оценивать по следующим критериям: способствует ли их деятельность ограничению последствий изменения климата, сохранению водных ресурсов, помогает ли обеспечить переход к экономике, основанной на возобновлении ресурсов, предупредить загрязнение экосистем и гарантировать их защиту. Чтобы попасть в категорию «устойчивых», компания должна способствовать достижению хотя бы одной из вышеперечисленных целей и не мешать достижению других. Со своей стороны, инвесторам, желающим сохранить природу, придется проверять, соответствует ли принципам устойчивости деятельность фирм, в которые они намерены вкладывать деньги. Проверка должна быть регулярной и включать, среди прочего, объем выбросов CO2, переработку материалов и т.д.

По мнению швейцарских экспертов, новая классификация выгодна тем, что ставит все предприятия в одинаковое положение, так как им невольно придется соответствовать единым критериям. Заместитель директора организации Устойчивое финансирование в Швейцарии (SSF) Жан Лавиль подчеркнул сложность разработанных в ЕС критериев, но добавил, что она объясняется необходимостью срочно решать проблемы, связанные с изменением климата. По его словам, Швейцария склоняется к разработке упрощенного варианта классификации, но в этом нет ничего удивительного, поскольку у такой небольшой страны нет возможности подготовить сложную методологию за короткое время. Тем не менее, Конфедерации вряд ли удастся в сжатые сроки внести изменения в свое законодательство, к тому же подготовленные парламентом поправки могут устареть ко времени их вступления в силу. По этой причине оптимальный вариант в ближайшем будущем – предоставить компаниям возможность самостоятельно привести свою деятельность в соответствие с классификацией ЕС. Это не скажется на соответствии финансирования принципам устойчивости, так как фирмам Конфедерации не первый раз приходится оперативно реагировать на законодательные изменения в Евросоюзе и у них уже накопился определенный опыт в этой области.