Автор: Надежда Сикорская, Женева, 3. 03. 2020. Просмотров: 187
Несмотря на отмену Женевского автосалона, его организаторы решили транслировать церемонию присуждения премии Car of the Year в реальном времени из почти пустого Palexpo.|
En dépit de l’annulation du Geneva International Motor Show, les organisateurs ont décidé de diffuser en livre-streaming la remise du prix du Car of the Year, depuis Palexpo presque vide.
Все наши читатели уже знают, что знаменитый Женевский автосалон, о котором мы из года в год вам рассказываем, был отменен в связи с решением Федерального совета о запрещении, вплоть до 12 марта, всех массовых мероприятий с участием более тысячи человек. Понятно, что посетители автосалона исчисляются десятками тысяч, и риск распространения вируса, вероятно, действительно, есть, но можно только догадываться, какое разочарование пережили организаторы и участники за несколько дней до открытия 90-го – юбилейного к тому же! – выпуска. Свои эмоции и благодарность всем участникам за понимание исключительности ситуации сформулировал вчера директор салона Оливье Рис, сказав, что юбилей не отменяется, а все торжества переносятся на будущий год.
Но все же, да здравствуют современные технологии, позволившие многочисленным профессионалам и любителям в реальном времени наблюдать за главным событием Женевского автосалона на протяжении последних девяти лет – церемонией вручения премии Car of the Year. Вернее, на этот раз не вручения, а лишь оглашения победителя.
Церемонию, проходившую в странно пустом зале, при полном отсутствии журналистов, которых обычно здесь толпы, вел президент жюри, уже 19 лет подряд участвующий в его работе, и по совместительству автомобильный эксперт немецкого журнала Stern Франк Янссен.
В своем вступительном слове он выразил свою любовь к премии Car of the Year, которую назвал самой престижной и старинной в автомобильной индустрии – она существует с 1964 года, по удивительному совпадению в этом году родился и сам Янссен.
Среди отличительных особенностей премии он особо отметил отсутствие среди спонсоров производителей автомобилей. Car of the Year организована семью специализированными европейскими изданиями: Auto в Италии, Autocar в Великобритании, Autopista в Испании, Autovisie в Нидерландах, L’Automobile Magazine во Франции, Stern в Германии et Vi Bilägare в Швеции. В этом году в роли судей выступили 60 лучших журналистов из 23 стран, включая Россию и Швейцарию.
Протестировав в Дании все 30 моделей, участвовавших в конкурсе, жюри еще в ноябре 2019 года отобрало семь финалистов: BMW 1-Series, Ford Puma, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3, Toyota Corolla.
Наблюдавшим за церемонией были предъявлены результаты голосования по каждой стране в алфавитном порядке, с указанием имен экспертов – подобную прозрачность увидишь разве что в Нашей Газете. Мнения разделились. Интересно, что французы проголосовали за свое Renault Clio, швейцарцы вышли с ничьей между Peugeot 208 и Porsche Taycan, а россияне отдали свои голоса за Tesla Model 3 – напомним, эту машину облюбовали и базельские полицейские.
Уже на промежуточном этапе подсчета голосов было ясно, что со значительным отрывом лидирует французский Peugeot 208. Так и есть: после оглашения результатов по Великобритании, замыкавшей список стран, компактный электрический автомобиль, набравший 281 очко, был официально объявлен победителем конкурса. Вот уж, правда, маленький да удаленький, легко паркуемый и экологически чистый!
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Как защититься от коронавируса?В Конфедерации подтверждены новые случаи заражения Covid-19. Минздрав Швейцарии информирует о главных правилах гигиены и поведения, которые могут замедлить или предотвратить распространение инфекции.
Коронавирус: «особое положение» в ШвейцарииВ Конфедерации растет число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Некоторые кантоны ужесточают принятые в пятницу Федеральным советом меры по предотвращению распространения заболевания.
Выпил – не садись за руль!Чтобы добраться домой целым и невредимым после вечеринки, где вы употребляли алкогольные напитки, воспользуйтесь одним из существующих в Швейцарии предложений.
Коронавирус: оперировать фактами, а не страхамиСообщение о первом случае заражения Covid-19 в Тичино вызвало обеспокоенность среди жителей Швейцарии. Власти, однако, уверяют, что Конфедерация приняла все необходимые меры.
Добавить комментарий