Удастся ли снизить налоги для жителей Женевы? |Canton de Genève, arrivera-t-il à baisser ses impôts ?

Наша Газета уже проинформировала вас о том, какие вопросы национального значения будут вынесены на референдум, который пройдет 24 ноября 2024 года. Однако и некоторые кантональные проблемы наверняка интересуют наших читателей не меньше федеральных. Например, налоги в Женеве, понизить которые вновь попытаются убедить жителей Женевы буржуазные партии. Как вы уже знаете, 22 сентября жители кантона, 35% которых вообще не платят налогов, отказались снизить налоговое бремя для предпринимателей, которые владеют не менее чем 10% акций своей компании, работают и проживают в Женеве. И вот предпринимается вторая попытка в этом направлении, которая касается уже всех граждан. С таким предложением выступил Государственный совет кантона при поддержке большинства партий: Либерально-республиканская, Народная партия Швейцарии, Центр, Зеленые и Движение граждан Женевы (MCG). Надо полагать, теперь они подготовились основательнее, чтобы избежать нового конфуза.