Автор: Надежда Сикорская, Женева, 10.09.2024.
Колоньи, самая богатая коммуна кантона Женева ведет борьбу против реформы финансовой солидарности между коммунами. И проигрывает.|
Cologny, la plus riche commune du canton Genève, perd son combat contre la réforme de la péréquation financière intercommunale.
Наша Газета не раз имела повод рассказывать о Колоньи – женевском эквиваленте московской Рублевки, некоторых жителей которой, кстати, можно встретить в обоих населенных пунктах. Еще в 2019 году цена квадратного метра в этой коммуне на берегу Женевского озера доходила до 50 тыс. франков, так что не стоит удивляться смешению здесь исконных швейцарских фамилий и, скажем так, не исконных.
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