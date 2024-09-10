Богатые тоже платят |Les riches paient, eux aussi

Наша Газета не раз имела повод рассказывать о Колоньи – женевском эквиваленте московской Рублевки, некоторых жителей которой, кстати, можно встретить в обоих населенных пунктах. Еще в 2019 году цена квадратного метра в этой коммуне на берегу Женевского озера доходила до 50 тыс. франков, так что не стоит удивляться смешению здесь исконных швейцарских фамилий и, скажем так, не исконных.