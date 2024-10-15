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вторник, 15 октября 2024 года   

Голосование 24 ноября: медстраховка, аренда, дороги |Votations du 24 novembre: assurance-maladie, droit du bail, routes

Автор: , Берн, .

Фото: Natanael Melcho, Unsplash

В конце ноября швейцарские избиратели выскажут свое мнение по четырем вопросам национального значения.

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Fin novembre, les électeurs suisses se prononceront sur quatre questions d’importance nationale.

Дорожающая год от года медстраховка давно стала одной из самых болезненных для каждого швейцарского домохозяйства тем и одним из самых «горячих» политических вопросов. С помощью новой системы финансирования системы здравоохранения Федеральный совет надеется сократить расходы и уменьшить финансовое бремя, которое несут жители страны. Однако противники реформы считают ее спорной. В чем же ее суть?

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референдум в Швейцарии
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