Голосование 24 ноября: медстраховка, аренда, дороги |Votations du 24 novembre: assurance-maladie, droit du bail, routes

Дорожающая год от года медстраховка давно стала одной из самых болезненных для каждого швейцарского домохозяйства тем и одним из самых «горячих» политических вопросов. С помощью новой системы финансирования системы здравоохранения Федеральный совет надеется сократить расходы и уменьшить финансовое бремя, которое несут жители страны. Однако противники реформы считают ее спорной. В чем же ее суть?