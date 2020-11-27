Летом этого года министр внутренних дел Конфедерации Ален Берсе выразил желание, чтобы Швейцария, Франция, Италия, Австрия и Германия договорились о том, как будут работать горнолыжные курорты в период рождественских каникул. Это помогло бы избежать ситуаций, когда станции открыты в одной стране, но закрыты в другой, и, следовательно, конкуренции. Эксперты оставили этот благоразумный призыв без внимания, в том числе в самой Швейцарии, информирует телерадиокомпания RTS.

С тех пор эпидемиологическая обстановка ухудшилась, по этой причине 24 ноября премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал жителей страны не ехать на горнолыжные курорты на рождественские праздники. Он указал на то, что многие аспекты, связанные с отдыхом на таких станциях, невозможно проконтролировать. Со своей стороны, власти северных регионов Италии, в значительной степени зависящих от туризма, подчеркивают, что приняли необходимые меры безопасности.

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что на горнолыжных курортах его страны, вероятно, нельзя будет кататься во время рождественских каникул. На следующий день премьер-министр Жан Кастекс сделал заявление, что станции будут открыты для посещения и проживания, но не для катания на лыжах. Политик добавил, что правительство обсуждает возможности компенсации убытков предприятиям.

Что касается Австрии, то здесь, вероятно, ограничения начнут постепенно снимать с 7 декабря. В сентябре федеральный канцлер страны Себастьян Курц отметил, что зимние курорты откроются, но с учетом новых правил: например, будут запрещены традиционные горнолыжные вечеринки. С тех пор многое изменилось, и как будет на самом деле, никто пока не знает. Наконец, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что постарается добиться решения о закрытии горнолыжных станций в Евросоюзе в период зимних каникул, чтобы избежать риска заражения отдыхающих.

Со своей стороны, представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер подчеркнул, что решение закрыть станции относится к компетенции правительств конкретных государств, поэтому высший орган исполнительной власти ЕС не будет вмешиваться. Тем не менее, Еврокомиссия настаивает на необходимости проявлять осторожность и учитывать научные данные и директивы, разработанные Европейским центром контроля и предотвращения заболеваний.

В Швейцарии решающую роль сыграет эпидемиологическая обстановка в середине декабря. При необходимости Федеральный совет сможет распорядиться закрыть механические подъемники, как это было сделано в марте этого года. Впрочем, в настоящее время сложилась иная ситуация: экономика страны за период пандемии подверглась серьезному испытанию, поэтому кантоны призывают дать станциям возможность полноценно принимать туристов. Местные власти напоминают, что на курортах приняты дополнительные меры безопасности, благодаря которым отдыхающие могут наслаждаться ездой по склонам.

Глава департамента экономики кантона Во Филипп Леба полагает, что при строгом соблюдении санитарных норм удастся достойно провести рождественские каникулы. В отсутствие согласия между странами ЕС Швейцарии придется самостоятельно принимать решения, учитывая как эпидемиологическую обстановку, так и свои экономические интересы, даже если это вызовет недовольство соседей. При этом руководству курортов придется удвоить бдительность, так как нарушения новых правил могут стать причиной закрытия. Именно это случилось со станцией Червиния в Италии после того, как в интернете появились фото огромных очередей лыжников, скопившихся из-за недостаточного количества открытых касс. Недавно подобные снимки были сделаны в Церматте и Саас-Фе, появление этих фото в сети взбудоражило местное руководство.

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