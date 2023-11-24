Склад искусства в Женеве |Entrepôt d’art à Genève

Подозрения в том, что российские олигархи могут попытаться использовать швейцарские беспошлинные склады для хранения ценного имущества или обхода санкций, появились практически сразу после начала войны в Украине, и в последнее время они получают все больше подтверждений.