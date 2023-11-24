Автор: Заррина Салимова, Женева, 24.11.2023.
Куда «испарились» многомиллиардные коллекции искусства, собранные находящимися под санкциями российскими олигархами?|
Où se sont «évaporées» les collections d’art de plusieurs milliards de dollars détenues par les oligarques russes sanctionnés?
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