На одном из последних брифингов, посвященных вопросу применения санкций в Швейцарии, представитель государственного секретариата по экономике Seco уточнил, что ведомство узнаёт о санкционных активах от банков и страховых компаний, а также от федерального управления по таможенной и пограничной безопасности (OFDF/BAZG), которое сообщает о находящихся на складах предметах искусства, принадлежащих фигурирующим в санкционных списках лицам.

Речь идет о так называемых складах duty-free, на которых можно временно хранить товары, не облагаемые пошлинами и налогами. Помещения управляются частными складскими компаниями и открыты для всех заинтересованных лиц. Среди преимуществ этих складов называют то, что там можно размещать транзитные товары без уплаты импортных пошлин. Причем в отношении товаров, предназначенных для продажи на таможенной территории, импортные пошлины не должны уплачиваться до окончания срока хранения. После временного хранения товары могут быть либо окончательно ввезены, либо вывезены с таможенной территории в соответствии с процедурой транзита. Изменения, которые необходимы для сохранения товара во время хранения, например, снятие внешней упаковки, переупаковка или взятие образцов, возможны без разрешения OFDF/BAZG.

В Швейцарии расположены семь беспошлинных складов, причем самый крупный из них находится в Женеве, видимо, в силу близости к крупным аукционным домам. В последнее время в заголовках многих мировых газет эти склады называют Форт-Ноксом и сокровищницей из сказки «Али-Баба и 40 разбойников». В кризисные времена и во время войны инвестиции в предметы искусства или роскоши всегда считались надежными вложениями. Но куда их девать, чтобы они не облагались налогом и чтобы они не были арестованы в случае санкций? Их можно оставить на швейцарских складах duty-free. Предположительно, на 110 000 квадратных метрах женевских складских помещений хранятся предметы искусства и роскоши на сумму более 100 миллиардов франков. Эта информация, впрочем, никогда официально не подтверждалась, так как соблюдение принципа конфиденциальности является главным приоритетом.

По данным SRF, швейцарская таможня за последние несколько недель изъяла товары в 52 случаях и подвергла их экспертизе. В четырех случаях отчеты были направлены в Seco, который отвечает за применение санкций, причем один этих отчетов касался беспошлинного склада. Как пояснил в комментарии SRF профессор права в сфере искусства и культурных ценностей Женевского университета Марк-Андре Ренольд, вокруг таможенных складов раскинулась целая сеть компаний, включая специализированных перевозчиков и дилеров. На складах даже реставрировали некоторые предметы искусства.

Тот факт, что таможенные склады оказались под подозрением, объясняется прошлыми ошибками: в 2014 году в одном из отчетов было обнаружено, что таможенная администрация не знала точно, что находится на складах duty-free. Более того, часто в качестве владельцев регистрируются трасты, поэтому оставалось неизвестным, кто на самом деле владеет произведением искусства. За прошедшее время, впрочем, многое изменилось: сегодня в опись должно быть внесено реальное лицо. Тем не менее, по словам экспертов, произведения искусства, которые находились на таможенных складах очень долгое время или даже были проданы несколько раз за это время, так и не покинув складов, менее строго учитываются.

В связи с войной в Украине и санкциями сама бизнес-модель беспошлинных складов подвергается сомнению. Национальный советник от Социалистической партии Кристиан Дандрес выдвинул парламентскую инициативу с предложением использовать склады по назначению – в качестве транзитного места хранения. Это означало бы, что предметы могут храниться только в течение одного года, с максимальным продлением еще на один год. Исключения должны делаться только в сложных наследственных делах.

Добавим, что в истории Швейцарии уже были случаи, когда на складах duty-free хранились нелегально приобретенные предметы. Так, в 1995 году были конфискованы 3000 археологических находок с незаконных раскопок в Италии. Год спустя ценности были возвращены в Италию. В 2010 году на складах в Женеве обнаружился римский саркофаг. Возникли подозрения, что он мог быть получен в результате незаконных раскопок в Турции. Саркофаг конфисковали и после расследования, длившегося семь лет, выставили в Женеве, а затем вернули в Турцию. А в 2016 году на складе нашли девять археологических находок, в том числе из сирийской Пальмиры – в прошлом году, после выяснения всех обстоятельств, предметы отправили обратно в Сирию.