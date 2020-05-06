Стейблкоин – общее название криптовалют, привязанных к запасам обычных валют или физических товаров, и курсы обмена которых подвержены меньшим колебаниям, чем курсы типичных криптовалют. За обращением стейблкоинов DCHF наблюдают Национальный банк Швейцарии (BNS) и Федеральная администрация по контролю за финансовыми рынками (FINMA). «Материальные» франки клиентов Sygnum переводит в BNS, после чего эмитирует соответствующие суммы в DCHF.

На фоне пандемии не приходится ожидать, что 2020 год станет годом токенизации активов. В совет директоров Sygnum, получившего банковскую лицензию в августе прошлого года, входит бывший глава UBS Петер Вуффли. Сооснователь банка с отделениями в Цюрихе и Сингапуре Матиас Имбах подчеркнул в интервью журналу Bilan, что использование криптофранка позволяет упростить осуществление операций, в частности – выплату дивидендов и выпуск ценных бумаг. Стоимость транзакций снижается благодаря тому, что они совершаются вне классической банковской системы, отметил эксперт по криптовалютам женевского аналитического центра Observatoire de la Finance Виржиль Перре. Совместно со швейцарской биржей SIX и компанией Swisscom банк Sygnum основал фирму Daura, управляющую одноименной платформой по токенизации ценных бумаг предприятий. Sygnum также является членом основанной на блокчейне платформы SDX для торговли цифровыми активами. В коммюнике Sygnum подчеркивается, что технология, разработанная для DCHF, может быть использована для валют других государств, что позволит эмитировать новые стейблкоины. DCHF запущен в подходящий момент, так как один из источников распространения коронавируса и других патогенов – наличные деньги. 30 апреля 2020 года банк сообщил о том, что на его платформе доступны токены XRP компании Ripple, которые после биткоинов и эфиров являются третьей в мире криптовалютой по уровню капитализации.

Помимо Sygnum, над своими вариантами криптофранка работают расположенные в Цуге Seba Bank и компания Bitcoin Suisse, специализирующаяся на крипто-финансовых услугах. Впрочем, на фоне пандемии не приходится ожидать, что 2020 год станет годом токенизации активов. По мнению менеджера платформы токенизации Seba Bank Патрика Салма, на создание необходимой инфраструктуры в этой области понадобится от трех до пяти лет. Эксперт добавил, что на фоне столетий, в течение которых развивались привычные финансовые учреждения, несколько лет – недолгий срок. Seba Bank, как и Sygnum, получил банковскую лицензию в августе 2019 года. Это первые в Швейцарии финансовые учреждения, деятельность которых связана исключительно с блокчейном и криптофинансовыми услугами.

Интересно, что Sygnum стал первым банком, выпустившим привязанный к «настоящему» франку стейблкоин, но не первым финансовым учреждением. До него это сделала фирма Swiss Crypto Tokens, которую основала Bitcoin Suisse. Криптофранк XCHF от Swiss Crypto Tokens находится в обращении с 1 ноября 2018 года, его стоимость тоже равна одному швейцарскому франку, на сегодня эмитировано 4 731 000 единиц XCHF.