Автор: Заррина Салимова, Ле-Локль, 13. 02. 2023.
Что жители Швейцарии намерены подарить своей половинке в День святого Валентина? И какой бюджет они выделят на подарки?|
Qu’est-ce que les Suisses envisagent d’offrir pour la Saint-Valentin? Et combien veulent-ils dépenser en moyenne pour leurs cadeaux?
Большинство жителей Швейцарии имеют партнера, при этом, согласно статистике, брак по-прежнему остается преобладающей формой отношений. Это, впрочем, не значит, что швейцарцы будут с размахом отмечать День всех влюбленных: праздник любви здесь, как правило, проходит скромно.
Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
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Сегодняшний патриарх - вчерашний шпион?По сообщениям швейцарских СМИ, патриарх Кирилл работал на КГБ во время своего пребывания в Женеве в 1970-х годах.
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