Расщедрятся ли швейцарцы к 14 февраля? |Les Suisses seront-ils généreux pour le 14 février?

Большинство жителей Швейцарии имеют партнера, при этом, согласно статистике, брак по-прежнему остается преобладающей формой отношений. Это, впрочем, не значит, что швейцарцы будут с размахом отмечать День всех влюбленных: праздник любви здесь, как правило, проходит скромно.