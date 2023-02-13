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понедельник, 13 февраля 2023 года   

Расщедрятся ли швейцарцы к 14 февраля? |Les Suisses seront-ils généreux pour le 14 février?

Автор: Заррина Салимова, Ле-Локль, 13. 02. 2023.

Праздничная подсветка в Ле-Локле в преддверии Дня всех влюбленных. Фото: Lelocle.ch

Что жители Швейцарии намерены подарить своей половинке в День святого Валентина? И какой бюджет они выделят на подарки?

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Qu’est-ce que les Suisses envisagent d’offrir pour la Saint-Valentin? Et combien veulent-ils dépenser en moyenne pour leurs cadeaux?

Большинство жителей Швейцарии имеют партнера, при этом, согласно статистике, брак по-прежнему остается преобладающей формой отношений. Это, впрочем, не значит, что швейцарцы будут с размахом отмечать День всех влюбленных: праздник любви здесь, как правило, проходит скромно.

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