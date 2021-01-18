Знаменитая песня «Священная война», подсказавшая заголовок к этой публикации, появилась через два дня после начала Великой Отечественной войны: 24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда», был опубликован текст за подписью поэта В. И. Лебедева-Кумача. Сразу же после публикации композитор А. В. Александров, один из создателей известного на весь мир военного хора, который с 1946 года носит его имя, написал к ней музыку. Печатать слова и ноты не было времени, и Александров написал их мелом на доске, а певцы и музыканты переписали в свои тетради. Ещё день был отведён на репетицию.

26 июня 1941 года на Белорусском вокзале одна из не выехавших ещё на фронт групп Краснознамённого ансамбля красноармейской песни и пляски СССР впервые исполнила эту песню. По воспоминаниям очевидцев, песню в тот день исполнили пять раз подряд.

Трудно представить себе нечто более патриотическое, однако вплоть до 15 октября 1941 года «Священная война» широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание, посколько в ней пелось не о скорой победе «малой кровью», а о тяжёлой смертной битве.. И только с 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил уже Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио — каждое утро после боя кремлёвских курантов.

Песня приобрела массовую популярность на фронтах Великой Отечественной войны и поддерживала высокий боевой дух в войсках, особенно в тяжёлых оборонительных боях, став по-настоящему народной – мало кто из тех, кто застал советский период, не знает ее наизусть.

Разумеется, ситуация тогда была другая, гораздо более очевидная, да и враг был понятен и виден невооруженным глазом. И все же! Уже давно доказано, что культура, ошибочно именуемая «мягкой силой», особенно действенна в периоды кризиса, когда людям просто жизненно необходимо уцепиться за что-то, что тянет их вверх, приподнимая над действительностью. Швейцария войну в полной мере не пережила и, в частности, отсутствием этого опыта мы отчасти объясняем «осторожное» отношение к культуре со стороны правительства, нежелание использовать ее «в мирных целях». И это при том, что именно в театрах, концертных и кинозалах, не говоря уже о музеях и библиотеках легче всего соблюдать необходимую дистанцию и все прочие ограничительные меры, о необходимости которых никто не спорит. Отсутствие же живой культуры точно способствует массовой деморализации, о чем мы уже писали, росту озлобленности и агрессивности населения. О последнем явлении мы можем судить, увы, по комментариям наших собственных уважаемых читателей, которые, желая выразить свое «фе» правительству Швейцарии, делают это на нашей странице: до правительства эти выпады не доходят, а вот нам бывает крайне неприятно. Но это так, к слову.

Вот уже скоро год, как мы живем под целой связкой Дамокловых мечей: перекроют ли кислород совсем (локдаун) или все же форточку оставят (ограничительные меры)? Будет ли действенна вакцина и чем грозит вакцинация – в плане здоровья, если ее пройти, и в плане ущемления свобод, если не проходить? Это «в общем», есть еще «в частности», но касающееся многих: как не заболеть? смогут ли дети закончить учебный год в относительно нормальных условиях? как помочь близким, оказавшимся по другую сторону коронавирусных баррикад? удастся ли сохранить работу самому и избежать увольнения сотрудников? Плюс еще масса вопросов и страхов, диктуемых личной ситуацией каждого человека. Согласно результатам опроса SSR, опубликованным в прошлую пятницу, 41% швейцарцев хотят пройти вакцинацию как можно скорее, а треть еще не определилась. Судя по комментариям наших самых активных читателей, среди них сомневающихся большинство, а многие и слышать не хотят о вакцинации.

По результатам опроса, проведенного среди наших читателей на тему «Как повлиял санитарный кризис на ваше личное финансовое положение?», у 39% оно ухудшилось, у 18% улучшилось, а у 43% осталось прежним. Параллельно нас призывают к проявлению гражданской сознательности и ответственности, к экономии, к соблюдению массы новых правил, из временных превращающихся в безвременные или временные на очень неопределенный срок. Мы читаем информацию о росте безработицы и задолженности и о снижении ВВП. И даже если последние объявленные результаты чуть лучше ожидавшихся – средний уровень безработицы в 2020 году был 3,1%, что «не так плохо», по оценке Госсекретариата по экономике (SECO), - общей тревоги это не снижает. Кстати, надо понимать, что этот показатель не оказался значительно выше из-за массового перехода на частичную занятость: в апреле 2020 года, например, 1,3 млн человек в Швейцарии получали в этой связи материальную помощь, общая сумма которой составила 10,8 млрд франков.

По результатам опроса, проведенного среди наших читателей на тему «Как повлиял санитарный кризис на ваше личное финансовое положение?», у 39% оно ухудшилось, у 18% улучшилось, а у 43% осталось прежним.

По последней информации профессионального объединения работников ресторанного сектора GastroSuisse, 98% его членов нуждаются сегодня в материальной помощи, без которой к концу марта половина вынуждена будет объявить о банкротстве – почти 60% заведений общепита должны были увольнять сотрудников в течение прошлого года, еще 100 000 (!) рабочих мест находятся под угрозой.

При этом, по данным, обнародованным на прошлой неделе Международным валютным фондом, Швейцария отличается скупостью в отношении мелких и средних предприятий. Согласно статистике на середину сентября прошлого года (а это пока самая свежая информация), суммы, выделенные ею в качестве экстренной помощи в связи с коронавирусом, соответствовали 4,8% ВВП, по сравнению с 8,3% в Германии, 9,2% в Великобритании и более 11% в Японии и США. И даже дополнительные объявленные на прошлой неделе "поощрительные" меры глобально положения не меняют.

А сколько вообще людей, имевших смелость вести в самых разных сферах частный бизнес, неизбежно связанный с рисками, разорились, понесли колоссальные убытки, невосполнимые компенсациями, которые не все еще получили, а некоторые не получат вовсе?! К последним относится и Наша Газета. И только люди, привыкшие сидеть на госфинансировании и ни за что и ни за кого не отвечать, могут позволять себе сейчас пренебрежительные комментарии в адрес тех кто, как мы, предпочитает независимость мнения «кормушке» и рассчитывает только на собственные силы и умения, в том числе, на умение находить деньги. Что непросто в любые времена, а сейчас особенно, и каждый нормальный человек это понимает.

Национальный банк Швейцарии, гарант валютной стабильности страны, планирует перечислить 6,3 млрд для подпитки валютного резерва. По его подсчетам, доход, включенный в баланс, достигнет почти 98 млрд, не считая 84-миллиардного резерва для последующего перераспределения и перечисления 4 млрд. Сложнее нормальному человеку – не всегда вооруженному высшим экономическим образованием, а располагающему лишь здравым смыслом и жизненным опытом – понять, каким образом в этой ситуации в частные банки Швейцарии «влилось» за прошлый год более 80 млрд франков. Или расшифровать недавнее сообщение Национального банка Швейцарии о том, что, по предварительным данным – точные сведения появятся 1 марта, - его прибыль за 2020 год составила приблизительно 21 млрд франков. Чтобы судить много это или мало, надо знать, что в 2019-м она достигла почти 49 млрд. Значит, не так уж много. Нужно ли объяснить это прагматичностью руководства НБШ, которое, как и в любом другом банке, само решает, какую часть дохода записать как прибыль?При этом перераспределению как тогда, так и сейчас подлежат, согласно соглашению между Федеральным департаментом финансов, Конфедерацией и кантонами на период с 2016 по 2020 годы, 4 миллиарда – треть Конфедерации и две трети кантонам. Кроме этого, НБШ планирует выплату дивидендов по 15 франков за акцию, то есть предусмотренный законом максимум.

Национальный банк Швейцарии, гарант валютной стабильности страны, планирует перечислить 6,3 млрд для подпитки валютного резерва. По его подсчетам, доход, включенный в баланс, достигнет почти 98 млрд, не считая 84-миллиардного резерва для последующего перераспределения и перечисления 4 млрд.

Возникает естественный в нынешней ситуации вопрос: будут ли использованы эти деньги для выхода из кризиса? Естественно и то, что представители разных партий отвечают на него по-разному. Так, национальный советник от Свободной демократической партии (PLR/FDP, кантон Во) Оливье Феллер сказал в эфире RTS, что четырех миллиардов, предназначенных для Конфедерации, достаточно, и дополнительных ресурсов НБШ для борьбы с пандемией не требуется. «Сегодня некоторые хотят использовать эти деньги для финансирования социально-экономических мер, связанных с кризисом. На мой взгляд, назначение НБШ – обеспечивать стабильность цен, для чего ему требуются определенные инструменты. Банк аккумулирует капиталы не из алчности, они ему нужны для того, например, чтобы противостоять сильному франку или, когда и если понадобится, инфляции», - разъяснил он в телепередаче «Форум».

При этом национальный советник от Социалистической партии того же кантона Самюэль Бендахан придерживается противоположного мнения и полагает, что эти деньги надо пустить именно на преодоление санитарного кризиса.

«Я не понимаю, как кого-то может шокировать предложение использовать эти деньги вместо того, чтобы предоставить им спать из соображений стабильности, которая и так не в опасности, и не шокировать – ежедневные свидетельства тех, кто не может свести концы с концами, информация о закрывающихся ресторанах и о культурном секторе, лишенном возможности работать. Деньги нужны им сейчас, и целая куча их лежит без дела в НБШ. Их столько, что даже если бы Банк распределил бы их все, это никак не отразилось бы на стабильности цен.»

COVID-2019 Мир переживает беспрецендентную в новейшей истории ситуацию, имя которой - Covid-19. Появившийся в Китае коронавирус смог проникнуть за Великую китайскую стену и к марту 2020 года парализовать жизнь в Европе, привести к биржевому краху и самоизоляции Америку. Маленькая Швейцария оказалась в эпицентре событий, за которыми ежедневно следит Наша Газета. Увы, публикаций накопилось столько, что потребовалось создать специальное досье. Перейти на страницу досье

Все это заставляет размышлять и сомневаться, по-иному расставлять приоритеты. Все это пугает, расстраивает и просто бесит - будем называть вещи своими именами! Но никому не дано выбрать время, в которое жить. Мы с вами живем в это время, так давайте ЖИТЬ и радоваться жизни при каждой малейшей возможности, опираясь на культуру и поддерживая ее.

... Песня «Священная война» появилась через два дня после начала войны. С начала пандемии прошел почти год, но наше время не породило, по нашим наблюдениям, ни песен, которые можно назвать патриотическими в истинном, высшем смысле этого слова, ни прочих «нетленок». Приходится довольствоваться юмором, так что делимся одним из самых удачных, на наш взгляд, примеров - на прочной, заметьте, классической основе.