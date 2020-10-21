Перспективы будущих швейцарских пенсионеров

Наша Газета уже рассказывала о том, что в Швейцарии действует многоуровневая пенсионная система. Первый уровень (AVS) – это государственный пенсионный режим, который распространяется на все население и призван обеспечить прожиточный минимум. Второй уровень (LPP) обеспечивает выплаты пенсий лицам, осуществлявшим трудовую деятельность. Третий уровень включает индивидуальные пенсионные схемы. Пенсионный возраст в Конфедерации – 65 лет для мужчин и 64 года для женщин.

Эксперты заметили в поведении швейцарцев интересный парадокс: по результатам опросов пенсионные накопления входят в число самых важных вопросов для населения, однако большинство граждан невнимательно читают отчет, в котором их пенсионные кассы указывают приблизительный размер будущей пенсии. А стоило бы обратить на это внимание, поскольку с течением времени финансовые перспективы будущих пенсионеров становятся все менее радужными, пишет журнал PME.

Одна из причин этого – рост продолжительности жизни. За последние 35 лет он увеличился для мужчин с 80 до 83 лет для женщин – с 83 до 86, то есть, пенсию необходимо платить дольше, но прибыли пенсионных касс уже недостаточно для удержания выплат на прежнем уровне. Другая причина – снижение коэффициента конвертирования, используемого для расчета суммы ежемесячной пенсии.

Эксперты подчеркивают, что пенсионная система Конфедерации уже не соответствует происходящим в обществе изменениям. Прошли времена, когда молодой швейцарец устраивался на государственное предприятие или в частную компанию и работал там до самой пенсии. Кроме того, все более широкое распространение получает дистанционная работа, многие родители сокращают свой рабочий день после рождения детей, часть швейцарцев вначале работают в какой-либо компании, позднее занимаются предпринимательской деятельностью и т.д. Напомним, что частные предприниматели в Швейцарии не обязаны делать отчисления в рамках второго уровня пенсионной системы, и поэтому многие из них в момент выхода на пенсию могут быть неприятно удивлены.

С какого возраста следует думать о своей пенсии?

По данным исследования, проведенного экспертами банка Credit Suisse, через 5 лет пенсионеры будут получать в среднем 46% своей зарплаты в отличие от 57% в 2010 году. По этой причине аналитики советуют оформить пенсионное страхование в рамках третьего уровня в возрасте от 20 до 30 лет. Кроме того, делая такие отчисления, можно вычесть из суммы налогов более 6800 франков в год.

В 50 лет будет разумно задуматься, как поступить после выхода на покой: получать выплаты каждый месяц, забрать все накопления сразу или хотя бы их часть? Первый вариант привлекателен, однако он не дает возможности совершать крупные покупки, также не стоит забывать, что пенсия облагается налогом. Если забрать накопления сразу, то они тоже облагаются налогом, но это делается один раз и, по расчетам экспертов, такой вариант является менее затратным, чем первый. Снижение коэффициента конвертирования стало причиной того, что в последние годы более 30% вышедших на пенсию швейцарцев приняли решение забрать свой пенсионный капитал или хотя бы его часть.

Положение самозанятых

Что касается частных предпринимателей, эксперты полагают, что необходимо сделать для них обязательными выплаты в рамках второго уровня пенсионного страхования, поскольку на фоне санитарного кризиса стала очевидна шаткость их финансового положения. Многие предприниматели надеются обеспечить себе спокойную старость, продав свою компанию или часть активов, но никто не застрахован от внезапных потрясений. В отличие от швейцарцев, которые являются наемными работниками и не могут выбирать кассу пенсионного страхования, самозанятым гражданам предоставляется свобода выбора. До того как принять решение, необходимо собрать информацию о финансовом положении такого учреждения, доходности его вложений и проанализировать услуги, которые оно предлагает.

Зная, что размер пенсий тех, кто только готовятся выйти на покой, будет меньше, чем несколько лет назад, некоторые швейцарцы готовы к тому, что им придется серьезно себя ограничивать, другие принимают решение переехать в страны с меньшей стоимостью жизни. Это касается, в том числе, многих иммигрантов из Испании, Португалии и стран Балканского полуострова, которые, выйдя на пенсию, возвращаются на родину. Тем не менее, большинство предпочитают остаться в Швейцарии: им следует заранее составить список своих будущих расходов и сопоставить их с размером пенсии.

Обвал биржевых рынков в начале этого года стал предупреждением для пенсионеров, которые рассчитывали вложить свои средства более выгодно, чем это делали за них пенсионные кассы. Последние выдержали удар благодаря большой прибыли, полученной ими с инвестиций в 2019 году, однако неизвестно, долго ли они будут оставаться на плаву, учитывая туманность перспектив развития экономики.

Интересно, что размер ежемесячной пенсии мужчин в среднем в 2 раза превышает размер пенсии женщин, то же касается и выплаты всего пенсионного капитала. В 2018 году медианная сумма, которую получали женщины, составляла 56,8 тыс. франков, тогда как мужчины получали 138 тыс. Такая разница объясняется неравенством зарплат между швейцарами и швейцарками, а также тем, что после рождения ребенка многие матери остаются с ним дома.

Надежность и ее сохранение

Говоря о швейцарской пенсионной системе, эксперты подчеркивают, что она является одной из самых надежных в мире, однако ее пока не адаптировали к демографическим общественным и экономическим изменениям в стране. Предлагаемые решения таковы: понизить возраст, по достижении которого швейцарцы начинают производить обязательные отчисления в пенсионные кассы, а пенсионный возраст, наоборот, необходимо увеличить, приняв во внимание рост продолжительности жизни. Нужно ли позволить пенсионным кассам вкладывать деньги в более рискованные ценные бумаги и получать больше прибыли? Эксперты считают это допустимым, но отмечают, что так можно было бы поступать только с отчислениями в рамках второго уровня пенсионной системы.