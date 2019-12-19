Автор: Надежда Сикорская, Женева, 19. 12. 2019. Просмотров: 5
Всемирно известный французский архитектор, лауреат Притцкеровской премии 2008 года победил в международном конкурсе, объявленном владельцем знакового отеля на женевской набережной, задумавшим грандиозную реконструкцию.|
L’architecte français de renom mondial, lauréat du prestigieux Prix Pritzker a été choisi au terme d’un concours international, annoncé par le propriétaire en vue d’un ambitieux programme de rénovation.
Наши продвинутые читатели знают, что вывеска у отеля может быть одна, а владелец здания – совсем другой. Так и в данном случае: группа Kempinski только управляет гостиницей, где многие из вас бывают не только в лаунже, трех ресторанах или популярном среди местной золотой молодежи ночном клубе Java, но и на культурных мероприятиях в Théâtre de Léman. Всем этим великолепием, объединенным под общим названием Grand Hotel Geneva, владеет компания Le Palace Genève SA, обеспечивающая работой около 400 человек.
И вот затеяла эта компания ремонт, причем не косметический, а настоящий европейский, по полной, как говорится, программе. Работы затронут не только растянувшийся вдоль набережной фасад с целью еще лучше интегрировать его в окружающий ландшафт, но и просторное лобби, первым встречающее посетителей. Заодно было решено поменять и управляющего – с 1 января 2020 года командовать парадом здесь будет уже не Kempinski, сменивший Hilton, а Fairmont Hotels & Resorts (Accor), в портфеле которого уже 75 отелей. Цель преобразований, идущих рука об руку с программой инвестиций, – превратить «обычный» отель в образцовый капиталистический дворец, то есть в Palace. «Это очень позитивная новость, – прокомментировал представитель Le Palace Genève SA Ив де Кердане. – Она свидетельствует о нашем доверии к Женеве как важному деловому направлению, а также о нашим понимании исключительности места, где расположен отель».
Реконструкция коснется не только изменения облика популярной гостиницы, но и ее технического оснащения – после работ отель будет соответствовать самым строгим критериям энергетической эффективности. Среди новшеств изучается, в частности, решение, предложенное компанией GeniLac, – использовать воду из озера и для охлаждения, и для отопления здания.
Проект Ателье Жана Нувеля, представленный женевским архитекторским бюро Diserens Jucker Arichitectes Associés, набрал наибольшее число голосов членов жюри. Нувель известен в Женеве не только своими «заграничными» проектами, среди которых назовем Институт арабского мира в Париже, Оперный театр в Лионе, торговый центр «Евралилль» в Лилле, универмаг Galeries Lafayette в Париже, Культурно-общественный центр в Люцерне, башню Торре Агбар в Барселоне, Музей королевы Софии в Мадриде и Парижскую Филармонию, но и «местным» – реконструкцией Музея искусства и истории, о чем Наша Газета уже рассказывала.
Известно, что работы начнутся в конце 2020 – начале 2021 года, когда будут получены все необходимые разрешения, а при трансформации фасада Жан Нувель планирует учитывать архитектурный стиль, типичный для этой части женевской набережной. Так что заранее просим читателей, которые будет проезжать мимо стройки, делиться фотографиями.
Léman Express уже под парамиМы писали о том, что с 15 декабря этого года начнутся пассажирские перевозки по шести линиям Léman Express. Новая железнодорожная сеть общей протяженностью 230 километров объединяет 45 женевских, водуазских и французских вокзалов и должна облегчить поездки более миллиона человек, проживающих в этом регионе.
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