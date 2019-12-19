Наши продвинутые читатели знают, что вывеска у отеля может быть одна, а владелец здания – совсем другой. Так и в данном случае: группа Kempinski только управляет гостиницей, где многие из вас бывают не только в лаунже, трех ресторанах или популярном среди местной золотой молодежи ночном клубе Java, но и на культурных мероприятиях в Théâtre de Léman. Всем этим великолепием, объединенным под общим названием Grand Hotel Geneva, владеет компания Le Palace Genève SA, обеспечивающая работой около 400 человек.



И вот затеяла эта компания ремонт, причем не косметический, а настоящий европейский, по полной, как говорится, программе. Работы затронут не только растянувшийся вдоль набережной фасад с целью еще лучше интегрировать его в окружающий ландшафт, но и просторное лобби, первым встречающее посетителей. Заодно было решено поменять и управляющего – с 1 января 2020 года командовать парадом здесь будет уже не Kempinski, сменивший Hilton, а Fairmont Hotels & Resorts (Accor), в портфеле которого уже 75 отелей. Цель преобразований, идущих рука об руку с программой инвестиций, – превратить «обычный» отель в образцовый капиталистический дворец, то есть в Palace. «Это очень позитивная новость, – прокомментировал представитель Le Palace Genève SA Ив де Кердане. – Она свидетельствует о нашем доверии к Женеве как важному деловому направлению, а также о нашим понимании исключительности места, где расположен отель».



Реконструкция коснется не только изменения облика популярной гостиницы, но и ее технического оснащения – после работ отель будет соответствовать самым строгим критериям энергетической эффективности. Среди новшеств изучается, в частности, решение, предложенное компанией GeniLac, – использовать воду из озера и для охлаждения, и для отопления здания.



Проект Ателье Жана Нувеля, представленный женевским архитекторским бюро Diserens Jucker Arichitectes Associés, набрал наибольшее число голосов членов жюри. Нувель известен в Женеве не только своими «заграничными» проектами, среди которых назовем Институт арабского мира в Париже, Оперный театр в Лионе, торговый центр «Евралилль» в Лилле, универмаг Galeries Lafayette в Париже, Культурно-общественный центр в Люцерне, башню Торре Агбар в Барселоне, Музей королевы Софии в Мадриде и Парижскую Филармонию, но и «местным» – реконструкцией Музея искусства и истории, о чем Наша Газета уже рассказывала.



Известно, что работы начнутся в конце 2020 – начале 2021 года, когда будут получены все необходимые разрешения, а при трансформации фасада Жан Нувель планирует учитывать архитектурный стиль, типичный для этой части женевской набережной. Так что заранее просим читателей, которые будет проезжать мимо стройки, делиться фотографиями.



