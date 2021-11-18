Клубнику из Швейцарии или оливковое масло из Италии можно продать по гораздо более высоким ценам, чем те же продукты из других стран. Власти и компании пищевой промышленности тратят много времени на борьбу с ложной маркировкой региона происхождения продуктов, которая, как предполагается, наносит экономический ущерб на сумму 30-40 млрд долларов в год, отмечается в коммюнике Базельского университета.

Один из методов обнаружения фальсификации пищевых продуктов заключается в определении значения δ18O (дельта-O-18) в образце продукта, которое характеризует соотношение стабильных изотопов кислорода-18 и кислорода-16. Проблема в том, что эта процедура трудоемка и дорога. В случае подозрения в мошенничестве необходимо не только получить справочные сведения из заявленной страны происхождения, но и сравнительные данные из других регионов для подтверждения или опровержения происхождения продукта.

Кроме этого способа, существуют и другие: по данным, приведенным на сайте Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), «совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН учреждения МАГАТЭ ведут сотрудничество с государствами-членами по линии прикладных методов исследований в целях разработки методик определения происхождения и подлинности пищевых продуктов. Применяемые методы, включая использование «отпечатков пальцев» естественных устойчивых изотопов, присутствующих в пище, равно как и идентификацию метаболитов (метаболомику), дополняют различные новые и вновь появляющиеся подходы к обнаружению остатков различных веществ и загрязнителей».

Изотопный анализ, например, помогает определять, в каком регионе планеты выросли трюфеля, один килограмм которых, в зависимости от их вида, может стоить от десятков до сотен тысяч долларов. Кроме того, в 2019-м МАГАТЭ запустило «пятилетний исследовательский проект с участием экспертов из 16-ти стран мира для отработки основанных на ядерных технологиях методов, которые могут применяться для проверки точности информации на этикетках продуктов». Интересно, что еще в древнем Риме действовали законы, предусматривающие наказание за подделку вина, а в период Средневековья такие законы появились для хлеба, молока и специй.

Возможно, одним из новых эффективных методов проверки географического происхождения станет тот, который предложили базельские ученые. Речь идет о моделировании соотношения изотопов кислорода в растениях из конкретных регионов, что устраняет необходимость в трудоемком сборе данных. Новая модель основана на данных о температуре, осадках и влажности, а также на информации о периоде роста и развития растений, которую можно получить из общедоступных баз данных. Базельскую модель протестировали на уникальном наборе данных δ18O за 11-летний период для клубники, которую собирали в разных частях Европы. Результаты показали, что новый способ позволяет моделировать происхождение с высокой степенью точности.

По словам исследователей, в их модели можно немного изменить параметры и использовать ее для получения информации обо всех растительных продуктах, что намного ускорит изотопный анализ. Такой метод поможет в расследовании правонарушений, когда речь идет, например, о происхождении конфискованных лекарств. Также разработка может заинтересовать частные лаборатории, которые проверяют продукты питания или оправляют своих сотрудников на судебные разбирательства в качестве свидетелей-экспертов. В число потенциальных пользователей швейцарской модели также входят Всемирный фонд дикой природы и Greenpeace, в частности, если возникнет необходимость определить происхождение незаконно заготовленной древесины. Наконец, компании пищевой промышленности могли бы избежать ущерба своей репутации, быстро проверяя продукты и выявляя те, регион происхождения которых указан неверно.