Автор: Надежда Сикорская, Берн, 03.06.2024.
Несмотря на успешный зимний сезон, этим летом цены на гостиничные номера в Швейцарии снова вырастут.|
Malgré une saison hivernale réussie, le prix des chambres d’hôtel va encore grimper cet été en Suisse.
По данным объединения швейцарских гостиниц HotellerieSuisse, после рекордной зимы 2023/2024 года актеры отрасли ожидают положительных показателей и на наступающее лето.
К нам едет цирк!По случаю 25-летия компании JTI и благодаря ее поддержке в Швейцарию впервые приедет японская цирковая труппа Cirquework, на выступления которой можно попасть бесплатно. Но только 14 июня!
Про литейную мастерскую, робота-библиотекаря, стальные скульптуры и советские заборыВ сегодняшней публикации из цикла «Архитектура Швейцарии» мы совершим виртуальное путешествие в Санкт-Галлен, до которого добираемся не часто.
Кармен в цвете, но без колорантовУ меломанов среди наших читателей есть еще две возможности увидеть шедевр Жоржа Бизе на сцене Оперного театра Цюриха – 12 и 15 июня. Рекомендуем!
Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
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