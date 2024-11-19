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вторник, 19 ноября 2024 года   

Лугано в поиске миллионеров | Lugano à la recherche de millionnaires

Автор: , Лугано, .

Фото: Antonio Sessa, Unsplash

Столкнувшись с дефицитом бюджета, власти крупнейшего города кантона Тичино стремятся привлечь состоятельных налогоплательщиков.

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Confrontées à un déficit budgétaire, les autorités de la plus grande ville du canton du Tessin cherchent à attirer des contribuables fortunés.

В Швейцарии есть города, которые чуть ли не каждый год отчитываются о профиците бюджета и могут похвастаться отменным «финансовым здоровьем». К сожалению, Лугано к ним не относится: долги города растут уже более десяти лет.

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