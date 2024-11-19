Лугано в поиске миллионеров | Lugano à la recherche de millionnaires

В Швейцарии есть города, которые чуть ли не каждый год отчитываются о профиците бюджета и могут похвастаться отменным «финансовым здоровьем». К сожалению, Лугано к ним не относится: долги города растут уже более десяти лет.