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вторник, 3 декабря 2024 года   

Lombard Odier, Гульнара Каримова и отмывание денег |Lombard Odier, Gulnara Karimova et le blanchiment d’argent

Автор: , Беллинцона, .

Обвинительное заключение передано в Федеральный уголовный суд в Беллинцоне. Фото: Tonatiuh Ambrosetti, Lausanne © Confédération suisse / OFCL

Какие обвинения выдвинула Генеральная прокуратура Швейцарии в отношении частного женевского банка и одного из его бывших сотрудников?

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De quoi le Ministère public de la Confédération accuse-t-il la banque privée genevoise et son ancien employé?

Разбирательства по делу дочери бывшего президента Узбекистана длятся в Швейцарии уже более десяти лет, в течение которых история обрастает все новыми подробностями. Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. В 2012 году швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении личного помощника Каримовой и бывшего управляющего директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании по факту отмывания денег. После того как с Гульнары Каримовой был снят дипломатический иммунитет, уголовное преследование было распространено и на нее саму. В период с 2018 по 2021 годы в рамках этого расследования четыре человека были осуждены за отмывание денег и подделку документов. Для возвращения Узбекистану средств, конфискованных в рамках этих разбирательств, был создан специальный фонд.

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