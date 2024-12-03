Lombard Odier, Гульнара Каримова и отмывание денег |Lombard Odier, Gulnara Karimova et le blanchiment d’argent

Разбирательства по делу дочери бывшего президента Узбекистана длятся в Швейцарии уже более десяти лет, в течение которых история обрастает все новыми подробностями. Напомним, что в 2008 году Гульнара Каримова была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. В 2012 году швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении личного помощника Каримовой и бывшего управляющего директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании по факту отмывания денег. После того как с Гульнары Каримовой был снят дипломатический иммунитет, уголовное преследование было распространено и на нее саму. В период с 2018 по 2021 годы в рамках этого расследования четыре человека были осуждены за отмывание денег и подделку документов. Для возвращения Узбекистану средств, конфискованных в рамках этих разбирательств, был создан специальный фонд.