«Офис» Гульнары Каримовой |«L’office» de Gulnara Karimova

В деле Гульнары Каримовой появились новые подробности. Напомним, что в 2008 году она была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. В 2012 году швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении личного помощника Каримовой и бывшего управляющего директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании по факту отмывания денег. После того как с Гульнары Каримовой был снят дипломатический иммунитет, уголовное преследование было распространено и на нее саму. В период с 2018 по 2021 годы в рамках этого расследования четыре человека были осуждены за отмывание денег и подделку документов. Более 340 млн франков были окончательно конфискованы для возвращения Узбекистану. В настоящее время в рамках процесса против Гульнары Каримовой и второго обвиняемого наложен арест на активы на сумму более 440 млн франков.