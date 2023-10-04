Автор: Заррина Салимова, Берн, 04.10.2023.
По окончании уголовного расследования Федеральная прокуратура Швейцарии направила в Федеральный уголовный суд обвинительное заключение в отношении дочери экс-президента Узбекистана Ислама Каримова и бывшего управляющего директора узбекского филиала одной из российских телекоммуникационных компаний.|
Au terme de son instruction pénale, le Ministère public de la Confédération a déposé son acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral contre Gulnara Karimova, fille de l'ancien Président de la République d’Ouzbékistan Islam Karimov, et l’ex-directeur général de la filiale ouzbèke d’une société russe de télécommunications.
В деле Гульнары Каримовой появились новые подробности. Напомним, что в 2008 году она была назначена постоянным представителем Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве, а в 2013-м лишилась дипломатического иммунитета. В 2012 году швейцарская прокуратура возбудила уголовные дела в отношении личного помощника Каримовой и бывшего управляющего директора узбекского филиала российской телекоммуникационной компании по факту отмывания денег. После того как с Гульнары Каримовой был снят дипломатический иммунитет, уголовное преследование было распространено и на нее саму. В период с 2018 по 2021 годы в рамках этого расследования четыре человека были осуждены за отмывание денег и подделку документов. Более 340 млн франков были окончательно конфискованы для возвращения Узбекистану. В настоящее время в рамках процесса против Гульнары Каримовой и второго обвиняемого наложен арест на активы на сумму более 440 млн франков.
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