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четверг, 27 августа 2020 года   

Коронакризис и рынок труда в Швейцарии|La crise du Covid-19 et le marché de l’emploi en Suisse

Автор: Заррина Салимова, Берн, 27. 08. 2020. Просмотров: 265

Если несколько месяцев назад все жаловались на необходимость работать из дома, то теперь многие рады тому, что работа вообще есть. Фото: Tina Witherspoon, Unsplash

По данным федеральной службы статистки (OFS/BFS), во втором квартале 2020 года из-за вызванного пандемией Covid-19 кризиса снизились все показатели «барометра занятости». Так, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года количество рабочих мест сократилось на 0,6%, а число вакансий – на 26,9%.

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Selon l’Office fédéral de la statistique, au 2e trimestre 2020 tous les indicateurs du baromètre de l’emploi étaient en recul en raison de la crise du Covid-19. Le nombre de places de travail a reculé de 0,6% par rapport au 2e trimestre 2019. Les postes vacants ont chuté de 26,9%.

Опубликованный во вторник федеральной службой статистики «барометр занятости» не предвещает ничего хорошего: коронакризис негативно повлиял на все без исключения аспекты, учитываемые при анализе ситуации на швейцарском рынке труда.

Во втором квартале 2020 года в Швейцарии насчитывалось 5,095 млн рабочих мест во вторичном и третичном секторах, что на 0,6% меньше (-31 000 мест), чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сфере промышленности и строительства число рабочих мест сократилось на 5 000, а в сфере услуг – на 26 000. Отрицательная динамика наблюдается во всех регионах страны.

Уменьшился и объем занятости, так как все больше людей работают на неполную ставку: общее число рабочих мест со 100%-й занятостью упало на 0,2% по сравнению со вторым кварталом 2019 года.

Во всех сферах экономики количество вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократилось на 26,9% (-22 500). Спад затронул как вторичный (-32,6%), так и третичный сектора (-25,1%). Особенно сильно пострадали обрабатывающая промышленность (-39%), гостинично-ресторанный бизнес (-45%) и транспортная сфера (-46%).

Прогнозы также выглядят неутешительно: индикатор роста занятости снизился на 3,4% и составляет сейчас 1,01, причем в Тичино этот показатель упал ниже единицы, что свидетельствует о дальнейшем снижении уровня занятости в третьем квартале.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года работодатели сейчас испытывают меньше трудностей с поиском и наймом квалифицированных работников, что неудивительно, учитывая количество попавших под сокращения людей.

По данным статистики, за период со второго квартала 2019-го по второй квартал 2020-го число занятых в Швейцарии сократилось на 1,6% (-82 000 человек): такое снижение наблюдается впервые с 1993 года, отмечается в докладе OFS. Причем количество трудоустроенных мужчин уменьшилось на 1,5%, а женщин – на 1,7%.

Доля занятых, имеющих швейцарское гражданство, сократилась на 2,4%, а количество работающих в Швейцарии иностранцев выросло на 0,2%. Вместе с тем доля иностранных работников, имеющих ВНЖ типа L и B, упала, а тех, кто имеет ВНЖ типа C и G, увеличилась.

Уровень безработицы (по определению Международного бюро труда) вырос с 4,2% до 4,6% в Конфедерации и с 6,6% до 6,9% в ЕС. Всего, согласно статистике, во втором квартале 2020 года в Швейцарии насчитывалось 223 000 безработных, что на 17 000 больше, чем годом ранее. Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет вырос с 6,2% до 8,4% (в ЕС: с 14,9% до 16,4%). Среди швейцарцев безработица увеличилась с 3,0% до 3,4%, а среди иностранцев – с 7,3% до 7,6%.

Шанс сохранить рабочее место выше у тех, кто имеет университетский диплом. Так, безработица осталась на уровне 3,1% среди выпускников ВУЗов, выросла с 4,4% до 4,8% среди тех, получил среднее образование, и резко увеличилась с 6,7% до 8,6% среди тех, кто имеет только обязательное образование.

Добавим, что на днях сразу несколько крупных швейцарских компаний сообщили о реструктуризации и грядущих сокращениях. Credit Suisse делает ставку на развитие банковских онлайн-инструментов и закрывает каждый четвертый филиал, в связи с чем до 500 рабочих мест могут быть сокращены, сообщает SRF. Часть работников, впрочем, могут перейти на новую должность в качестве онлайн-консультантов. Сеть магазинов Manor планирует развивать электронную коммерцию и сократит 5% от общей численности персонала (476 рабочих мест). Наконец, увольнения могут затронуть и сотрудников медиахолдинга TX Group (ранее Tamedia), который объявил в среду о введении мер по экономии в связи со значительным падением рекламных доходов.

От редакции: все наши материалы о Covid-19 вы найдете в тематическом досье.

 

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