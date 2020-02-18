Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 18 февраля 2020 года   

Контролирует ли Швейцария свою экономику?|La Suisse contrôle-t-elle son économie?

Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Женева-Лугано, 18. 02. 2020. Просмотров: 76

(© pixabay.com)

Мы писали об уходе Тиджана Тиама из Credit Suisse и о назначении на его должность уроженца Цюриха Томаса Готштейна. Несмотря на то, что теперь важный пост в банковской группе занимает швейцарец, факт остается фактом: большинство акций крупнейших компаний Конфедерации принадлежит иностранцам.

|

Nous avons consacré un article au départ de Tidjane Thiam de Credit Suisse et la nomination du Zurichois Thomas Gottstein à son poste. Malgré le fait que cette position importante dans le groupe bancaire est occupée par un Suisse, le fait est que la plupart des actions des plus grandes sociétés de la Confédération sont détenues par des étrangers.

Самые большие инвестиции в акции швейцарских предприятий совершают американские и европейские фирмы, пишет газета Tribune de Genève, опираясь на результаты собственного расследования. Среди зарубежных акционеров такие компании, как BlackRock, Vanguard, Blackstone, Fidelity и State Street. Сумма активов в управлении BlackRock, Vanguard и State Street оценивается в триллионы долларов, что во много раз превышает ВВП Швейцарии. Легко понять, что при таких масштабах деятельности эти фирмы обладают огромным влиянием на экономические процессы, протекающие в мире вообще и в Конфедерации в частности.

В 2018 году BlackRock, Vanguard и State Street имели 25% голосов в 500 крупнейших фирмах США, через 20 лет эта доля может превысить 40%, отмечается в исследовании «The Specter of the Giant Three», опубликованном Гарвардской школой права. Если говорить о Швейцарии, то сегодня BlackRock – первый по объему вложений акционер Nestlé, Novartis, Zurich Assurances и UBS.

Что касается иностранцев в числе топ-менеджеров крупных швейцарских компаний, то большинство в этой группе составляют выходцы из Германии (123 человека), за ними выстроились граждане США (56), Франции (51), Великобритании (28), Италии (19), Бельгии (15), Нидерландов (13), Испании (13) и Австрии (12). Кроме того, иностранцы составляют 65% высшего руководства 20 компаний Конфедерации, входящих в швейцарский фондовый индекс (SMI), подчеркивается в исследовании Schilling report 2019 цюрихской консалтинговой компании Schilling Partners.

Профессор истории экономики Цюрихского университета Тобиас Штрауманн отметил в интервью Tribune de Genève, что крупные банки Швейцарии начали завоевывать западный финансовый мир около тридцати лет назад. Результат оказался прямо противоположным поставленной цели: в положении «завоеванных» оказались сами швейцарские кредитно-финансовые учреждения. По мнению ученого, не исключено, что в будущем банки Конфедерации откажутся от долгосрочного управления активами и будут еще больше ориентированы на получение максимальной прибыли. Со своей стороны, представитель компании EY в Швейцарии Тобиас Мейер смотрит в будущее с оптимизмом, подчеркивая, что швейцарская экономика по-прежнему привлекает иностранных инвесторов.

Добавим, что, после перестановок в Credit Suisse, вскоре настанет черед банка UBS. По сообщениям СМИ, в настоящее время руководство UBS ищет кандидатов на место главного исполнительного директора, которое сегодня занимает Серджио Эрмотти. Кому достанется его кресло, швейцарцу или иностранцу? Если вспомнить, что в 2011 году уроженец Лугано Эрмотти сменил немца Освальда Грюбеля, то можно предположить, что важный пост займет эксперт, приехавший из-за рубежа, однако наверняка сегодня ничего не известно.

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.02
CHF-EUR 0.94
CHF-RUB 64.5

Ассоциация

Association

СОБЫТИЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ
Что вы знаете об Олеге Прокофьеве? |
среда, 19 февраля 2020 года
Наша Газета приглашает авторов | Nasha Gazeta invte des auteurs
вторник, 31 марта 2020 года
ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Умерла Татьяна Фаберже

 13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.

Всего просмотров: 1,013

Оттенки швейцарского нейтралитета

 Мы писали о шпионаже планетарного масштаба, в целях которого иностранные спецслужбы использовали швейцарскую фирму Crypto. В деле появились новые подробности.

Всего просмотров: 741

Укол за 2 млн франков

 Почему фармацевтические концерны покупают небольшие компании за головокружительные суммы? Влияет ли это на стоимость новых препаратов?

Всего просмотров: 716
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Умерла Татьяна Фаберже

 13 февраля в своем доме недалеко от Женевы скончалась одна из последних представительниц знаменитой ювелирной династии, навсегда связавшей Россию и Швейцарию.

Всего просмотров: 1,013

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 6,729

Равные браки в Швейцарии

 Как уровень образования и дохода влияет на выбор спутника жизни? Швейцарские исследователи выяснили, с кем вступают в брак профессора, а с кем – врачи, и как это связано с различиями между богатыми и бедными.

Всего просмотров: 601

© 2020 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top