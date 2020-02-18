Самые большие инвестиции в акции швейцарских предприятий совершают американские и европейские фирмы, пишет газета Tribune de Genève, опираясь на результаты собственного расследования. Среди зарубежных акционеров такие компании, как BlackRock, Vanguard, Blackstone, Fidelity и State Street. Сумма активов в управлении BlackRock, Vanguard и State Street оценивается в триллионы долларов, что во много раз превышает ВВП Швейцарии. Легко понять, что при таких масштабах деятельности эти фирмы обладают огромным влиянием на экономические процессы, протекающие в мире вообще и в Конфедерации в частности.



В 2018 году BlackRock, Vanguard и State Street имели 25% голосов в 500 крупнейших фирмах США, через 20 лет эта доля может превысить 40%, отмечается в исследовании «The Specter of the Giant Three», опубликованном Гарвардской школой права. Если говорить о Швейцарии, то сегодня BlackRock – первый по объему вложений акционер Nestlé, Novartis, Zurich Assurances и UBS.



Что касается иностранцев в числе топ-менеджеров крупных швейцарских компаний, то большинство в этой группе составляют выходцы из Германии (123 человека), за ними выстроились граждане США (56), Франции (51), Великобритании (28), Италии (19), Бельгии (15), Нидерландов (13), Испании (13) и Австрии (12). Кроме того, иностранцы составляют 65% высшего руководства 20 компаний Конфедерации, входящих в швейцарский фондовый индекс (SMI), подчеркивается в исследовании Schilling report 2019 цюрихской консалтинговой компании Schilling Partners.





Профессор истории экономики Цюрихского университета Тобиас Штрауманн отметил в интервью Tribune de Genève, что крупные банки Швейцарии начали завоевывать западный финансовый мир около тридцати лет назад. Результат оказался прямо противоположным поставленной цели: в положении «завоеванных» оказались сами швейцарские кредитно-финансовые учреждения. По мнению ученого, не исключено, что в будущем банки Конфедерации откажутся от долгосрочного управления активами и будут еще больше ориентированы на получение максимальной прибыли. Со своей стороны, представитель компании EY в Швейцарии Тобиас Мейер смотрит в будущее с оптимизмом, подчеркивая, что швейцарская экономика по-прежнему привлекает иностранных инвесторов.Добавим, что, после перестановок в Credit Suisse, вскоре настанет черед банка UBS. По сообщениям СМИ, в настоящее время руководство UBS ищет кандидатов на место главного исполнительного директора, которое сегодня занимает Серджио Эрмотти. Кому достанется его кресло, швейцарцу или иностранцу? Если вспомнить, что в 2011 году уроженец Лугано Эрмотти сменил немца Освальда Грюбеля, то можно предположить, что важный пост займет эксперт, приехавший из-за рубежа, однако наверняка сегодня ничего не известно.