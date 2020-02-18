Автор: Лейла Бабаева, Цюрих-Женева-Лугано, 18. 02. 2020. Просмотров: 76
Мы писали об уходе Тиджана Тиама из Credit Suisse и о назначении на его должность уроженца Цюриха Томаса Готштейна. Несмотря на то, что теперь важный пост в банковской группе занимает швейцарец, факт остается фактом: большинство акций крупнейших компаний Конфедерации принадлежит иностранцам.|
Nous avons consacré un article au départ de Tidjane Thiam de Credit Suisse et la nomination du Zurichois Thomas Gottstein à son poste. Malgré le fait que cette position importante dans le groupe bancaire est occupée par un Suisse, le fait est que la plupart des actions des plus grandes sociétés de la Confédération sont détenues par des étrangers.
Самые большие инвестиции в акции швейцарских предприятий совершают американские и европейские фирмы, пишет газета Tribune de Genève, опираясь на результаты собственного расследования. Среди зарубежных акционеров такие компании, как BlackRock, Vanguard, Blackstone, Fidelity и State Street. Сумма активов в управлении BlackRock, Vanguard и State Street оценивается в триллионы долларов, что во много раз превышает ВВП Швейцарии. Легко понять, что при таких масштабах деятельности эти фирмы обладают огромным влиянием на экономические процессы, протекающие в мире вообще и в Конфедерации в частности.
В 2018 году BlackRock, Vanguard и State Street имели 25% голосов в 500 крупнейших фирмах США, через 20 лет эта доля может превысить 40%, отмечается в исследовании «The Specter of the Giant Three», опубликованном Гарвардской школой права. Если говорить о Швейцарии, то сегодня BlackRock – первый по объему вложений акционер Nestlé, Novartis, Zurich Assurances и UBS.
Что касается иностранцев в числе топ-менеджеров крупных швейцарских компаний, то большинство в этой группе составляют выходцы из Германии (123 человека), за ними выстроились граждане США (56), Франции (51), Великобритании (28), Италии (19), Бельгии (15), Нидерландов (13), Испании (13) и Австрии (12). Кроме того, иностранцы составляют 65% высшего руководства 20 компаний Конфедерации, входящих в швейцарский фондовый индекс (SMI), подчеркивается в исследовании Schilling report 2019 цюрихской консалтинговой компании Schilling Partners.
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