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четверг, 2 июня 2022 года   

Как получить пособие к учебному году?|Comment obtenir l’allocation de rentrée scolaire?

Автор: Заррина Салимова, Женева, 2. 06. 2022.

Фото: Jo Szczepanska, Unsplash

Если вы живете в Женеве, воспитываете детей школьного возраста и ваш статус отвечает ряду критериев, то вы можете подать заявление на предоставление материальной помощи на школьные нужды. Как именно можно это сделать?

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Si vous habitez à Genève, avez des enfants en âge scolaire et répondez à un certain nombre de critères, vous faire une demande d'allocation de rentrée scolaire. Comment peut-on faire cela?

Как гласит житейская мудрость, знакомая всем родителям школьников, готовить ребенка к новому учебному году нужно летом. Начинать можно уже сейчас – женевская администрация открыла прием заявок для желающих получить пособие на школьные нужды ARS (Allocation de rentrée scolaire). В 2021 году этой возможностью воспользовались 3 473 семьи, которым была выплачена помощь на общую сумму в почти 700 000 франков.

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