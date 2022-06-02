Как получить пособие к учебному году? |Comment obtenir l’allocation de rentrée scolaire?

Как гласит житейская мудрость, знакомая всем родителям школьников, готовить ребенка к новому учебному году нужно летом. Начинать можно уже сейчас – женевская администрация открыла прием заявок для желающих получить пособие на школьные нужды ARS (Allocation de rentrée scolaire). В 2021 году этой возможностью воспользовались 3 473 семьи, которым была выплачена помощь на общую сумму в почти 700 000 франков.